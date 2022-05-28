Главная беда для вступления Украины в ЕС – Германия и Франция – Фейгин

Украина уже на пути получения кандидатства в Евросоюзе, однако пока рано говорить о том, примут ли нас в ЕС. На днях Греция и Кипр выступили против ускоренной процедуры для Украины. Однако эксперты уверяют, что на самом деле наша главная проблема – Германия и Франция.

Об этом 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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По мнению Фейгина, на Грецию и Кипр Россия могла повлиять. "Но чем быстрее Россия будет проигрывать на поле боя, тем меньше будет ее влияние", – уверен он.

Фейгин убежден, что это больше торговля , когда такие маленькие страны начинают предъявлять претензии.

Сейчас им что-нибудь дадут, они это получат и вопрос снимется. Но на самом деле, главной проблемой и бедой для вступления Украины в ЕС является Германия и Франция. Эти две страны больше "головная боль", все остальные – такой роли играть не будут,

– заявил он.

Правозащитник говорит, что Франция и Германия "кажутся" в этом вопросе при условии их прямого интереса, что Украина возьмет на себя то, что они не хотят делать. По мнению Фейгина, речь идет о военных и делах безопасности.

Фейгин добавил, что Украина может помочь Европе создать их вооруженные силы, а именно то, что Запад ищет, этот вопрос часто поднимался. "Я думаю, что если бы Украина вошла в ЕС, там бы все изменилось ", – добавил он.

Фейгин также предположил, что Финляндия и Швеция таки вступят в НАТО. По его мнению, по этим странам Европа сможет договориться, но что-то дадут и Турции.

Смотрите полное интервью с Марком Фейгиным:

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Вступление Украины в ЕС: главное

Президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в Евросоюз 28 февраля. Ее почти сразу одобрил Европарламент.

После этого европейское будущее Украины поддержали на саммите ЕС и призвали Еврокомиссию подготовить заключение о готовности нашего государства получить статус кандидата на вступление в Евросоюз. Украина уже передала комиссии соответствующий опросник.

Поэтому уже в начале этого лета Еврокомиссия должна дать свой ответ о вступлении Украины в Евросоюз. Ожидается, что мы получим статус кандидата на поступление. Однако о полноправном членстве пока не говорится.

В ОП заявили, что уже в июне 2022 года состоится регулярный саммит ЕС , на котором обсудят заявку Украины на членство в Евросоюзе.

В то же время, государственный секретарь Франции по делам Европы Клеман Бон считает , что процесс вступления Украины в ЕС не будет быстрым. По его прогнозам, Украина станет полноправным членом ЕС через 15 – 20 лет.

Вместе с тем, политолог Николай Давыдюк сказал 24 канала, что уверен – 2022 или 2023 станут годами вступления Украины в ЕС. Однако для этого нужно быстро принять многие законы.

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