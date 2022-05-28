Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

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На думку Фейгіна, на Грецію і Кіпр Росія могла повпливати. "Але чим швидше Росія програватиме на полі бою, тим меншим буде її вплив", – впевнений він.

Фейгін переконани, що це більше торгівля, коли такі маленькі країни починають висувати претензії.

Зараз їм щось дадуть, вони це отримають і питання зніметься. Але насправді головною проблемою і бідою для вступу України в ЄС є Німеччина та Франція. Ці дві країни більша "головна біль", всі решта – такої ролі грати не будуть,

– заявив він.

Правозахисник каже, що Франція та Німеччина "здадуться" в цьому питання, за умови їх прямого інтересу, що Україна візьме на себе те, що вони не хочуть робити. На думку Фейгіна, йдеться про воєнні та безпекові справи.

Фейгін додав, що Україна може допомогти Європі створити їхні збройні сили, а це саме те, що Захід шукає, це питання часто піднімалося. "Я думаю, що якби Україна увійшла в ЄС, там би все змінилося", – додав він.

Фейгін також припустив, що Фінляндія та Швеція таки вступить в НАТО. На його думку, щодо цих країн Європа зможе домовитися, але щось дадуть і Туреччині.

Дивіться повне інтерв'ю з Марком Фейгіним:

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Вступ України до ЄС: головне

Президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ до Євросоюзу 28 лютого. Її майже відразу схвалив Європарламент.

Після цього європейське майбутнє України підтримали на саміті ЄС та закликали Єврокомісію підготувати висновок щодо готовності нашої держави отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Україна вже передала комісії відповідний опитувальник.

Тож уже на початку цього літа Єврокомісія має надати свою відповідь щодо вступу України у Євросоюз. Очікується, що ми таки отримаємо статус кандидата на вступ. Однак про повноправне членство наразі не мовиться.

В ОП заявили, що вже у червні 2022 року відбудеться регулярний саміт ЄС, на якому обговорять заявку України на членство в Євросоюзі.

Водночас державний секретар Франції у справах Європи Клеман Бон вважає, що процес вступу України до ЄС не буде швидким. За його прогнозами, Україна стане повноправним членом ЄС через 15 – 20 років.

Разом з тим, політолог Микола Давидюк сказав 24 каналу, що впевнений – 2022 або 2023 стануть роками вступу України у ЄС. Однак для цього потрібно швидко прийняти багато законів.

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