"Доезжают на концерт до херсонских раков": Братчук рассказал об активности россиян на Юге

Ситуация на Херсонском направлении напряженная, но контролируемая. За прошедшие сутки враг совершил три штурмовые действия на острова в устье Днепра, в частности на остров Казацкий и Большой Потемкинский.

Об этом 24 Каналу сказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что там враг проявляет высокую активность и хочет создать плацдарм для дальнейших действий.

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Главная цель противника на Херсонщине

В целом на Запорожском и Херсонском направлениях враг информационно масштабирует свои действия. Любые свои движения россияне выдают за начало какого-то непонятного "большого" наступления, которого на самом деле нет.

Важно! Военный эксперт Роман Свитан сказал, что для создания серьезной угрозы на Херсонском направлении противнику нужно увеличить количество войск не до 100 – 150 тысяч человек, а хотя бы до полумиллиона.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" отметил, что пока не наблюдается формирования ударных подразделений и накопления соответствующих ресурсов для того, чтобы форсировать Днепр. Силы обороны полностью мониторят ситуацию.

Знаем ресурсность врага и его планы. Сейчас главная цель противника неизменна – зайти на острова. Здесь враг, кстати, тоже масштабирует свои возможности, рассказывая в информационном пространстве о закреплении на некоторых островах,

– сказал Братчук.

Оккупанты пытаются штурмовыми и диверсионно-разведывательными группами проникнуть в островную зону, закрепиться там, чтобы иметь возможность двигаться дальше. Впрочем, острова под надежным огневым контролем Сил обороны. По словам Братчука, постоянно идет контрбатарейная борьба, есть удары нашей артиллерии на опережение. Буквально выносят вражеские пункты управления, блиндажи, позиции.

Сейчас не летний месяц, нет зеленки, поэтому FPV-дроны и артиллерия будет активно работать. У противника немного шансов. Это билет в одну сторону. Даже на концерт Кобзона не все успевают доехать, разве что будут доезжать на концерт к херсонским ракам,

– добавил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Он отметил, что закрепление россиян на этих маленьких островах нецелесообразно, ведь перебросить туда технику или артиллерию невозможно.

К слову, представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин отметил, что в течение последних двух-трех недель снизилась интенсивность авиаударов управляемыми бомбами на Юге Украины. Впрочем, враг увеличил обстрелы крупнокалиберной артиллерией и реактивными системами залпового огня.