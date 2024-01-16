Разведка Британии назвала главную цель армии России на фронте

Российские войска не оставляют попыток захватить украинские территории. Британская разведка отметила, что что является главной целью на фронте для оккупационной армии.

Для оккупационных войск главной целью остается окружение Авдеевки в Донецкой области. Об этом говорится в новом отчете Министерства обороны Великобритании.

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Окружение Авдеевки – ключевое направление усилий армии России

Разведчики заявили, что несмотря на достигнутый в конце декабря 2023 прогресс в захвате Марьинки Донецкой области, Россия не смогла извлечь выгоду и продвинуться ни на запад в сторону Курахового, ни на юг в сторону Новомихайловки.

По данным британской разведки, вероятно, оцепление Авдеевки, останется ключевым направлением усилий россиян.

Аналитики британской разведки отметили, что на сегодняшний день Россия достигла очень ограниченных территориальных завоеваний ценой значительных потерь как в технике, так и в личном составе.

Поселок Степное на севере остается под контролем Украины, что обеспечивает доступ к Авдеевскому маршруту поставок. Попытки России изолировать город маловероятны по крайней мере в течение следующей недели,

– отмечают в Минобороны Британии.

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