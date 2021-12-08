"Главное, чтобы был результат": на Банковой выступили за любые форматы переговоров с Москвой
8 декабря 2021 , 17:53Читати новину українською
Источник:"Коммерсант"
Украина поддержит любой формат переговоров с Россией, в котором идет речь о Донбассе. В частности, нормандский с участием США.
Представитель президента Украины Сергей Никифоров заявил, что приоритетом для Украины является результат. Поэтому официальный Киев готов поддержать любой формат переговоров.
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Прямые переговоры с Россией – мы за. Переговоры с участием Турции – согласны. Нормандия плюс США – хорошо. Главное, чтобы это дало практические результаты,
– подчеркнул Никифоров.
США могут приобщить к нормандскому формату
- Министерства иностранных дел России сообщило, что Германия и Франция поддерживают идею включения США в нормандский формат.
- Между тем официальная Москва молчит.
- Президент Франции Эммануэль Макрон, который входит в "нормандскую четверку" заявил, что хочет обсудить ситуацию на Донбассе с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
- Макрон хочет попытаться повторно привлечь Путина в переговорные форматы.
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