"Главное, чтобы был результат": на Банковой выступили за любые форматы переговоров с Москвой

8 декабря 2021 , 17:53
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Источник:

"Коммерсант"

Украина поддержит любой формат переговоров с Россией, в котором идет речь о Донбассе. В частности, нормандский с участием США.

Представитель президента Украины Сергей Никифоров заявил, что приоритетом для Украины является результат. Поэтому официальный Киев готов поддержать любой формат переговоров.

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Прямые переговоры с Россией – мы за. Переговоры с участием Турции – согласны. Нормандия плюс США – хорошо. Главное, чтобы это дало практические результаты,
– подчеркнул Никифоров.

США могут приобщить к нормандскому формату

Заметьте! Президент США Джо Байден пригрозил Путину серьезными последствиями в случае, если Россия нападет на Украину. Штаты готовы сделать то, чего не сделали в 2014 году.

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Автор: Мар'яна Бекало