Главное, чтобы Россия его почувствовала, – Зеленский сказал, увидят ли украинцы контрнаступление
Россия должна увидеть и почувствовать будущее украинское контрнаступление. Его цель – деоккупация нашей земли.
Об этом во время пресс-конференции с эстонским коллегой Аланом Карисом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 Канал.
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Президент прокомментировал предстоящее контрнаступление ВСУ
Глава государства отметил, что война – это не кино.
Мне сложно сказать, как вы увидите контрнаступление. Главное, чтобы это увидела Россия и не только увидела, но и почувствовала. Особенно мы говорим о тех войсках, которые оккупировали нашу территорию. Деокупация наших территорий – это и есть результат контрнаступления,
– заявил украинский лидер.
По его словам, украинцы поймут, что контрнаступление уже происходит, когда наши защитники начнут освобождать территории от россиян.
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ВСУ готовятся к контрнаступлению: коротко
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк недавно рассказал, что сейчас продолжаются подготовительные действия для украинского контрнаступления. По его словам, это займет не один день. Определенную дату назвать невозможно, ведь для подготовки нужно время.
- В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов отметил, что наше государство готово к мощному контрнаступлению, чтобы освободить свои территории от российской оккупации. Он добавил, что украинские воины начнут действовать, когда командиры рассчитают, что ВСУ смогут получить самый лучший результат на этом этапе войны.
- Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский заявил, что скоро придет время, когда украинские военные перейдут к активным наступательным действиям.
- Кроме того, сенатор США Линдси Грэм после визита в Киев сообщил, что командование ВСУ проинформировало его о планах на поле боя. По его словам, в ближайшие дни мы увидим демонстрацию силы со стороны украинцев, которая всех поразит.