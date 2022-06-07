Главное не потерять Украину, – эксклюзивное интервью с Даниловым о российском наступлении

Секретарь СНБО Данилов считает, что временное отступление Вооруженных сил Украины с потерей территорий во время боевых действий не является трагедией, ведь главное – сохранить страну.

Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны сказал в эксклюзивном интервью на ютубе 24 каналу. Он также рассказал о том, что сейчас происходит в Луганской области, в каких условиях пленные воины из "Азовстали" и что известно о путинских агентах в Украине.

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Еще раз подчеркну, что сейчас главное не потерять страну. Если мы потеряем часть той или иной территории, мы обязательно ее вернем. Об этом говорит наш президент и наши военные. Главное – не проиграть стратегически,

– подчеркнул Данилов.

О ситуации в Луганской области

Луганщина – самая горячая точка фронта в Украине. Сейчас ожесточенные бои идут за Северодонецк. Там ситуация сложная и каждый раз меняется. У врага много артиллерии, авиации и мощный боевой арсенал. И все это российские войска постоянно используют по нашим позициям.

Данилов также отметил, что на этом направлении каждый день Украина, к сожалению, терпит потери. Многие бойцы ранены. Он также признался, что его товарищ тоже находится в сложном состоянии с ранениями.

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О бойцах "Азова" в плену

Украинских защитников Мариуполя, которые героически держали оборону на заводе "Азовсталь", а теперь находятся в плену оккупантов, обменяют на пленных россиян. Сейчас они находятся не в лучших условиях, но с ними все хорошо.

Сегодня они не в комфортных условиях, это следует признать. По крайней мере, они живы и здоровы,

– отметил Данилов.

И добавил, что у них хотя бы есть пища и вода. Однако секретарь СНБО отметил, что нужно понимать – наши воины сейчас находятся у врага.

"Мы будем надеяться, что рано или поздно они вернутся в нашу страну. Украина делает все от себя зависящее. Однако много информации сейчас закрыто, чтобы все эти процессы не сорвались", – добавил Данилов.

Будут ли переговоры с Россией

В настоящее время 2 439 украинских защитников, которые героически защищали Мариуполь и выполнили все задачи руководства, вынужденно попали в плен россиян.

Владимир Зеленский заявил, что партнеры с Запада подталкивают Украину к переговорам с Россией в своих интересах. Впрочем, переговоры – это сложный вопрос. Сначала нужно посоветоваться с обществом.

То есть, как отметил Данилов, если украинское общество не примет переговоры с Россией, внутри Украины может начаться сложная ситуация.

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Данилов ответил на угрозы Путина

Кремлевский диктатор Владимир Путин грозится бить ракетами "туда, куда еще не бил". Все из-за поставок оружия Украине. Секретарь СНБО объяснил, что кремлевский глава предлагает, чтобы мы не получили оружие, сдались и подписали капитуляцию.

"Я категорически против таких событий и считаю, что капитуляцию должна подписывать совсем другая страна. Это моя публичная позиция. А то, что Путин может своими ракетами повреждать любой наш город, к сожалению, это факт", – добавил Данилов.

И подчеркнул: если бы у нас было достаточно средств для того, чтобы защищаться, это существенно помогло бы выбивать врага с наших территорий. Вот поэтому и продолжаются переговоры с партнерами.

О риске наступления со стороны Беларуси

Россия уже давно оккупировала территорию Беларуси. Учитывая это, страна-агрессор может в любое время принять решение относительно Украины. Однако украинское военное руководство готово к любому развитию событий.

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О Сийярто на заявление якобы о "психических проблемах" Зеленского

Спикер парламента Венгрии заявил о якобы "психических проблемах" Владимира Зеленского. Само заявление Ласло Кевера и то, что Петер Сийярто поддержал эти позорные слова об украинском президенте – совершенно разные ситуации. По мнению секретаря СНБО, Министерство иностранных дел Украины может направить ноту Петеру Сийярто.

Об угрозе от "гауляйтеров" Путина

Сейчас из-за использования доступных каналов коммуникации "перекрашенный" враг, медийные "гауляйтеры" Владимира Путина, а также медийное обслуживание Виктора Януковича, вылезают на все каналы.

Они пытаются реорганизовать и психологически дестабилизировать наше общество. Данилов отметил, что эти "гауляйтеры" одевают вышиванки и встают в национально-патриотические ряды.

О путинских агентах в Украине

Кроме озвученных обвинений против Виктора Медведчука, Россия создавала и финансировала пророссийские силы по разным цепочкам.

"Я думаю, что мы в ближайшее время сможем узнать очень много интересных вещей и подробностей, как формировались все эти группы влияния и как это происходило", – отметил Данилов.

И добавил, если кто-то считает, что он сможет в законсервированном виде продолжать здесь выполнять поручения Путина и быть скрытым гауляйтером, то Служба безопасности Украины и разведка "отработают эти вопросы".

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Данилов о "хороших русских"

"Все должны были определиться со своими взглядами еще в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину", – подчеркнул Данилов.

Те люди, которые определились в течение 24 – 27 февраля, они заслуживают уважения. Те, кто увидели, что "у нас получится" и начали перекрашиваться – так работать не будет,

– заверил секретарь СНБО.

По его мнению, сейчас на украинскую сторону будут переходить еще больше россиян. Многие желающие будут среди российских медийщиков.

У Невзорова нет украинского гражданства

Российский журналист Александр Невзоров недавно заявил о получении украинского гражданства. Впрочем, оказалось, что на самом деле паспорта Украины у него пока нет. Он только обратился, чтобы получить его.

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