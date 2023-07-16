В WP назвали главное препятствие для украинского контрнаступления

Украинские защитники и защитницы продолжают наступать на фронте и освобождать родную землю от российского агрессора. Однако на пути наших воинов есть определенные препятствия.

Участки перед оборонными опорными пунктами оккупантов на Юге и Востоке плотно заминированы. Это главное препятствие при контрнаступлении, отмечает издание.

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Территория плотно заминирована

Издание пишет, что украинским военным приходится продвигаться пешком вперед, вместо того, чтобы пытаться прорываться с помощью боевых машин пехоты и танков, предоставленных западными союзниками.

Участки глубиной от 3 до 10 миль (около 5 – 16 километров) перед основными опорными пунктами российских захватчиков были плотно заминированы противотанковыми и противопехотными минами и растяжками.

Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности рассказал, что Украина получила меньше, чем 15% от всех саперных и инженерных средств, которые просила у партнеров.

Как пишет WP, борьба на минных полях проявила уязвимость бронетранспортеров и танков. В частности, американских боевых машин "Брэдли" и "Леопардов".

"Эти машины получили положительные отзывы от солдат — даже после подрыва на минах большинство находившихся в них людей выживают, получив лишь незначительные ранения — но они не смогли самостоятельно прорвать российскую оборону", — отмечает издание.

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Украине необходимо специальное дистанционное оборудование для разминирования

По словам Главнокомандующего ВСУ, Украине нужно специальное дистанционное оборудование для разминирования. Валерий Залужный рассказал, что наше государство использует предоставленные США системы M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC), но они также уничтожаются, поэтому нужно много.

Министр обороны Алексей Резников и главком проинформировали коллег на Западе о необходимости в большем количестве систем разминирования. Речь идет, в частности, о торпедных взрывных зарядах "Бангалор".

Минные поля – это одна из проблем, влияющих на темпы наступления. Это проблема, которую мы видим. Можно ли ее решить побыстрее? Можно. Как ее можно было бы решить? Генерал Милли знает. Другой вопрос, может ли он в этом помочь? Я не знаю,

– заявил Залужный.

Украинские воины рассказали, поскольку систем разминирования очень мало, они стали легкой мишенью для российских войск, которые приоритетно наносят удары по ним.

Как отмечает газета, глубина и плотность минных полей является значительной проблемой вдоль южной линии фронта в Запорожской области, где оккупанты ожидали, что ВСУ пойдут в атаку и попытаются перерезать сухопутный коридор через оккупированную территорию, соединяющую российскую границу с аннексированным Крымом.

Командир инженерно-саперного подразделения 47-й бригады сказал, что его группа получила предоставленный Германией противоменный танк Wisent, который она использовала в начале контрнаступления в Запорожской области. Танк и аналогичные советские образцы успешно расчистили некоторые пути для подразделений бригады для первого наступления.

Но сейчас их использование уже неэффективно, потому что враг ожидает появления такой техники, которая будет массивной, которая будет шумной, которую легко увидеть и, соответственно, нанести удар,

– подчеркнул Оскар.

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Ходить с металлоискателем – нереально, приходится ползать, ища мины

Поскольку оккупанты с помощью беспилотников выискивают системы разминирования, чтобы поразить их артиллерией и ракетами, наши защитники пытаются вручную выполнять работы по разминированию.

Также саперы рассказали, что ходить с металлоискателем нереально, ведь они слишком заметны, поэтому приходится ползать, ища мины.

Это очень замедляет нас, потому что работа сапера требует времени и покоя. В таких условиях выполнять нашу работу невозможно,

– сказал командир инженерно-саперного батальона 128-й бригады Николай Мороз.

Кроме того, военные страны-террориста сбрасывают с беспилотников мины на участки, которые уже очистили наши саперы, а позиции, на которые добираются воины, могут быть уже заминированы.

Из-за продвижения пешком пополнить запасы боеприпасов и эвакуировать раненых гораздо сложнее.

"Мы готовились, но россияне тоже готовились. Они понимают, что инженерное оборудование сейчас решает ключевую проблему и меняет правила игры, поэтому хотят сначала уничтожить все это. Я направил еще одно письмо всем нашим партнерам, чтобы сосредоточиться на этом прямо сейчас", – подчеркнул Резников.

Ранее в британской разведке также подтвердили, что оккупанты используют плотное заминирование, чтобы замедлить наступление ВСУ. Так, в некоторых районах плотность минных полей указывает на то, что Россия, вероятно, использовала гораздо больше мин, чем предусмотрено ее военной доктриной.