Портят картинку Путину перед выборами: могут ли российские добровольцы приблизить крах режима

Бойцы трех добровольческих батальонов начали новый рейд на территорию России накануне перевыборов Владимира Путина. "Выборы" состоятся с 15 по 17 марта.

Новый рейд Российского добровольческого корпуса, легиона "Свобода России" и Сибирского батальона – важный шаг с военной и морально-психологической стороны. Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

Обратите внимание Дальше будет еще масштабнее: интервью с РДК о свержении путинского режима

Главное условие краха Путина

Российские добровольцы участвуют в совместной борьбе, которая может решить не только задачу победы на поле боя, но и приблизить крах путинского режима.

Каждый вносит свой вклад. Российские добровольцы помогают Вооруженным Силам Украины победить врага,

– сказал Гудков.

По его словам, главным условием краха режима Путина должна стать его военное поражение в Украине. В дальнейшем это создаст окно возможностей для того, чтобы Россия стала на цивилизованный путь.

Последствия рейда для "выборов"

Рейд добровольцев пока вряд ли повлияет на результаты "выборов" в России, однако он может испортить общую картинку.

Честных выборов в России нет. От мнения россиян вообще не зависит то, станет ли Путин президентом. Запущен механизм фальсификаций, искажения результатов. В стране нет политической борьбы, запрещена критика власти. Сейчас сажают в тюрьму за все, даже за репосты и лайки,

– отметил российский оппозиционный политик.

Действия российских добровольцев не решают главную проблему – прийти в бункер и свергнуть Путина невозможно, однако можно победить его на поле боя в Украине, оккупировать территории, разрушить российскую армию.

Это вклад в общую победу, но не способ смены власти в России. Ведь первый способ – раскол элит, второй – надо убеждать народ, что во главе страны стоит военный преступник и они могут его сбросить,

– добавил Гудков.

Конечно, новый рейд добровольцев имеет большое морально-психологическое влияние граждан страны-агрессора, ведь заставляет многих задуматься.

Что Путин думает о рейде добровольцев