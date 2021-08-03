Главнокомандующий ВСУ запретил чиновникам и депутатам посещать зону ООС

Главнокомандующий ВСУ запретил чиновникам посещать зону ООС. Также отменили визит главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова в зону проведения Операции объединенных сил.

Визит Дмитрия Разумкова был запланирован на 3 августа. В этот же день сообщили, что его отменили.

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Главнокомандующий ВСУ отменил визит главы Рады в зону ООС

В Верховной Раде сообщили, что визит Дмитрия Разумкова в зону Операции объединенных сил отменили накануне 3 августа.

Поздно вечером, накануне командировки, Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным было сообщено о временном запрете посещения должностными лицами зоны проведения Операции объединенных сил?

– говорилось в сообщении ООС.

В ВСУ назвали причину отмены визита

Командование ВСУ в комментарии 24 каналу заявило, что "такие приезды лишь отвлекали от передачи полномочий, поэтому было одобрено такое решение, чтобы этот процесс состоялся при спокойных обстоятельствах".

Запрет является временным и будет действовать в течение 10 дней. Это связано со сменой командующего Операции Объединенных сил,

– заявили в пресс-службе ООС.

Там также добавили, что надеются на понимание политиков и чиновников.

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