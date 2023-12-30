Главные юридические события 2024 года: что ждет Украину и мир

Следующий год войдет в учебники по истории Украины – ряд ведущих судов и комиссий примут решение о противоправных действиях России, которые будут иметь долгосрочные последствия. Но будут ли выводы экспертов победными для нашего государства, и есть ли шанс заставить Россию выполнить какое-либо обязательство – читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Сразу два решения Международного Суда ООН

В начале года ожидается решение по делу Украины против России по двум международным договорам – Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

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Имея свои "контакты" внутри суда, российская сторона указывает на четкую дату – 29 января 2024 года. Дело касается совершенного Россией широкомасштабного и систематического насилия в отношении представителей нероссийских этнических групп в оккупированном Крыму, подстрекательства и поддержки вооруженных восстаний против Украины на востоке нашего государства и возмещения причиненного в результате таких действий вреда.

В окончательном решении следует ожидать адаптированный Международным Судом половинчатый подход: признание части нарушений обеих Конвенций и поддержание отдельных требований России. Вероятно, самым сложным этапом будет расчет размера возмещения, ведь у Суда нет соответствующей методологии.

Другой аспект – приведение решения к исполнению. Следует напомнить, что Россия до сих пор не придерживается приказов о временных мерах, вынесенных к ней несколько лет назад, есть ли шанс на изменение поведения после окончательных выводов?

У международного сообщества нет ответа, ведь заставить постоянного члена Совета безопасности выполнить судебное решение пока не удавалось.

В другом деле – по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него – следует ожидать дальнейшего движения по юрисдикции. Ближе к осени 2024 года Суд может представить свои соображения, которые с высокой вероятностью станут зеленым светом для рассмотрения дела по существу.

Завершение крымской эпопеи в ЕСПЧ

Через 10 лет с момента оккупации Крыма и подачи Украиной первой межгосударственной жалобы в ЕСПЧ, в феврале 2024 года ожидается вынесение окончательного решения о нарушениях прав человека со стороны России на полуострове. Речь идет о праве на жизнь, запрете бесчеловечного обращения, пытках, праве на личную свободу, на справедливый суд, на уважение к частной жизни, свободе вероисповедания и выражении взглядов, свободе собраний, защите права собственности, праве на образование и свободе передвижения. Большинство из упомянутых нарушений Россия совершала на дискриминационной основе, пытаясь искоренить украинскую идентичность и вытеснить нелояльное население.

До исключения из Совета Европы Россия активно участвовала в рассмотрении "крымского дела", настаивая, несмотря на терабайты доказательств, что она соблюдает Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. На устных слушаниях в декабре 2023 года Россия уже не присутствовала.

Несмотря на вероятное положительное решение для Украины, главной проблемой является его выполнение. Еще в декабре 2022 года Совет Европы принял стратегию контроля и надзора за соблюдением обязательств по решениям ЕСПЧ. Однако реального механизма заставить Россию хотя бы заплатить сатисфакцию жертвам пока не существует.

В будущем это может стать условием для возвращения России в Совет Европы в ближайшей перспективе – следует настаивать на возмещении ущерба за счет замороженных российских активов. Но хватит ли денег на счетах в Европе на всех? Ведь в очереди на выплаты Украина будет стоять после Грузии и россиян, отсудивших сатисфакцию по индивидуальным заявлениям, в частности, представителям "ЮКОСа" с миллиардами возмещений.

Еще один раунд в Гаагском суде

В марте 2024 года ожидается промежуточное решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге по юрисдикции по делу о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

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Еще в сентябре 2016 года Украина обратилась в арбитраж по произвольным действиям России, напрямую связанным с оккупацией Крыма и незаконным строительством инфраструктурных объектов. Отчасти России удалось одержать "победу", исключив из сферы рассмотрения Палаты вопрос суверенитета над Крымом. Это также затянуло процесс, который может быть восстановлен в начале следующего года.

"Детская тема"

После устных слушаний в середине января 2024 года в феврале Комитет ООН по правам ребенка предоставит свои финальные замечания по поводу нарушения Россией Конвенции о правах ребенка как внутри государства, так и потенциально – на оккупированных территориях Украины. Рекомендации органа способны "запустить" другие механизмы ООН и имеют значение для международных судебных органов, в частности, МКС. Размышления Комитета, кое-где, приобретают силу обычных норм.

Единственным недостатком будущего доклада является период, по которому будут приниматься решения – 2011 – 2019 годы. Это фактически отрывает Комитет от реальности, связывая ему руки по поводу международных преступлений против украинских детей, совершенных после начала полномасштабного вторжения. Такая ситуация демонстрирует необходимость реформирования мониторинговых механизмов ООН, которые не позволяют ни предупредить, ни вовремя отреагировать на нарушение прав ребенка.

Потенциально этот недостаток мог бы устранить Офис специального представителя Генерального секретаря ООН по детям и вооруженным конфликтам. Но обеспечит ли Вирджиния Гамба, которая в этом году планирует помимо России посетить также Беларусь, добавление обоих государств за нарушение прав украинских детей в ходе вооруженного конфликта в "список позора" с соответствующими последствиями? Неизвестно.

Найдет ли ООН геноцид?

В марте 2024 года со своими конечными за годовой мониторинговый период выводами на международную арену выйдет Независимая комиссия ООН по расследованию ситуации в Украине. Та самая, которую часто критикуют за "несостоятельность" увидеть в действиях России геноцид.

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Сейчас единственное возможное смещение в этом направлении – кейсы с усыновлением украинских детей россиянами, сопровождающиеся изменением персональных данных, а также – подстрекательство к геноциду со стороны медиа и политиков России. Однако потенциал признания геноцида – до сих пор мал.

По всей вероятности, Комиссия будет решительной в осуждении пыток, насильственных исчезновений и произвольных задержаний и выступит с конкретными рекомендациями по возвращению украинцев из-под контроля россиян домой.

Серые кардиналы русского народа

В 2024 году "голос" русского народа в ООН не только не ослабнет, но, вероятно, только усилится. Наратив о "войне Путина" и невозможности коллективной ответственности активно продвигает на международную арену специальный докладчик по ситуации в России Мариана Кацарова.

Кацарова считает, что "часть ее работы – служить русскому народу, дать возможность быть услышанной в условиях общей изоляции", а русский язык – "ни в чем не виноват, равно как и деятели культуры, которые им пишут или говорят".

Спецдокладчица просит у государств ЕС отменить все ограничения по передвижению и обучению россиян и считает подсанкционную Татьяну Москалькову – независимым органом.

Несмотря на наличие определенного рационального зерна в соображениях Марианы Кацаровой, ее позиция слишком упрощена и обобщена, а идеи о (не)поддержке вторжения в Украину не соответствуют действительности и направлены на отбеливание преступного бездействия россиян. Новый отчет спецдокладчицы следует ожидать в сентябре 2024 года.

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Новая глава расследования в МКС?

Безумный триумф решения о выдаче ордеров на арест Владимира Путина и Марии Львовской-Беловой в марте 2023 года, наконец, был своеобразной кульминацией перед периодом застоя. Расследование продолжается, но ни новых подозрений, ни дополнения действующих ордеров нет. Прокурор МКС Карим Хан обещал обратить внимание на неизбирательные нападения на гражданские объекты, сексуальное насилие и пытки, однако в конкретные шаги заявления так и не превратились.

Изменится ли ситуация в 2024 году, например получит ли свой ордер Александр Лукашенко, зависит от многих факторов – среди которых способность Украины собрать надлежащие доказательства и поддержка международного сообщества, в частности медиа.

2024 год действительно станет выдающимся в истории Украины, однако борьба за сохранение и приумножение тех побед, которые он принесет, точно затянется на годы. Следовательно, следует готовиться к бегу на длинную дистанцию по выполнению Россией вынесенных решений и международных обязательств.