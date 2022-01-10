Итоги переговоров США и России, гибель защитников Украины: главные новости 10 января

На Донбассе подорвались двое военных ВСУ. В Женеве прошли переговоры США и России. На события в Казахстане отреагировали в украинском МИД. Подростки могут получить выплату за вакцинацию. В Украине могут появиться карточки на продукты. Такими были главные новости 10 января.

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Первые итоги переговоров США и России

Источник: 24 канал

10 января в швейцарской Женеве завершились переговоры США и России относительно "гарантий безопасности". Они проходили на территории постоянного представительства США при ООН в закрытом формате и продолжались более 7 часов. Ранее в Москве пожаловались на то, что Вашингтон хочет возобновить работу Совета Россия – НАТО "на неприемлемых условиях".

Что заявили в США

Россия выдвинула НАТО ряд требований . Там стремятся, чтобы Североатлантический союз не расширялся на Восток. Фактически хотят убедиться, что Украина не станет членом организации.

По результатам переговоров в Вашингтоне подчеркнули, что не позволят никому "закрыть двери в НАТО" для любой страны. Такое заявление сделала заместитель американского госсекретаря Уэнди Шерман. Она заверила, что в случае нового нападения Кремля на Украину США введут финансовые санкции в отношении ключевых российских институтов.

Что говорят в России

В российском МИД подчеркнули, что США серьезно подошли к "гарантиям безопасности". Там считают, что уже есть определенная база для достижения договоренностей, а поиск баланса интересов – возможен. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заверил, что Россия не планирует нападать на Украину.

Военные ВСУ взорвались на Донбассе

Источник: фейсбук-страница ООС

На Донбассе 2 украинских защитника взорвались на неизвестном взрывном устройстве. Ранения, которые они получили, оказались смертельными. Командование и личный состав Объединенных сил выразили соболезнования родным и близким героев, которые погибли за Украину. Там подчеркнули, что рубежи украинских подразделений остались неизменными.

Боевики нарушают режим тишины

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности о перемирии на Донбассе. Они цинично открывают огонь в сторону позиций ВСУ.

В течение 10 января боевики дважды нарушали режим прекращения огня. В направлении Песков – били из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Перемирие на Донбассе не действует

Трехсторонняя контактная группа договорилась о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе еще в июле 2020 года. Поначалу обстрелов со стороны российских наемников действительно стало меньше. Впрочем, постепенно их количество снова увеличилось. Из-за вражеских атак погибали военные ВСУ. В 2021 году Украина потеряла 84 своих защитника.

В конце 2021 года в ТКГ удалось договориться о возобновлении режима тишины. Тогда у Зеленского выразили надежду на то, что праздники будут мирными. Однако боевики по-прежнему не обратили на это внимания.

Что происходит в Казахстане

Евросоюз признал Россию стороной вооруженного конфликта на Донбассе. Учитывая это, любой диалог касательно Украины должен происходить только при участии ее представителей.

Источник: 24 канал

10 января количество задержанных во время акций протеста в Казахстане уже возросло до 7 939 (за сутки их фактически стало почти на 2 тысячи больше). Это – данные, которые обнародовали в тамошнем МВД. В понедельник по всей стране объявили общенациональный траур – по погибшим во время митингов. Сколько их – неизвестно. Ведь официальной информации об этом пока так и не предоставили.

Украина отреагировала на события

В украинском МИД осудили насилие, которое вспыхнуло в ряде казахских городов. Там подчеркнули, что крайне важно принять максимальные меры, чтобы избежать дальнейшего насилия. Дипломаты обратили внимание на то, что на территории страны действуют "миротворцы" из стран ОДКБ, среди которых – россияне. В ведомстве призвали иностранцев уважать суверенитет Казахстана.

Состоялся саммит ОДКБ

В ходе разговора с лидерами ОДКБ Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане – "попытка государственного переворота". Он пытался убедить, что протестующие планировали "захват столицы". Взамен Владимир Путин пообещал, что после "миротворческой миссии" силы ОДКБ выведут из Казахстана. Политик подчеркнул, что произойдет это только после того, как они "выполнят свои функции".



Путин во время онлайн-саммита ОДКБ / Сайт Кремля

Кроме этого, российский лидер цинично заявил, что в Казахстане применили так называемые "майданные технологии". А также заговорил об "угрозе казахской государственности". Интересным заявлением отметился и Александр Лукашенко. Самопровозглашенный президент Беларуси сказал, что скоро в Таджикистане может начаться "новый Казахстан".

"Тысяча Зеленского" для подростков и пластиковые карточки "єПідтримки"

Источник: ОП, 24 канал

Украинцы уже почти месяц получают анонсированную президентом Зеленским тысячу гривен за полную вакцинацию. В целом в течение 3 недель уже выплатили почти 6,4 миллиарда гривен, а больше 1 миллиарда граждане уже потратили. Интересно, что наибольшей популярностью пользуются книжные магазины и кинотеатры.

Тысяча для несовершеннолетних

Глава государства подчеркнул, что тысяча гривен в рамках "єПідтримки" должна быть доступной не только для взрослых граждан. Но и для украинцев-подростков, которые дважды вакцинировались против коронавируса. Зеленский уже поручил правительству подготовить отдельную программу для выплат привитым украинцам в возрасте 12 – 18 лет.

Пластиковые карты "єПідтримки"

Пока "тысячу Зеленского" можно тратить в кинотеатрах, театрах, на покупки в книжных магазинах, абонементы в спортзал, билеты на внутренние железнодорожные и авиарейсы.

Ранее украинцы могли получить выплату за вакцинацию только онлайн. Впрочем, в ближайшее время можно будет оформить и пластиковую карточку, на которую будут зачислять эти деньги. О такой возможности уже объявили в "Альфа-банке" и в Monobank.



Такой вид имеет пластиковая карта "єПідтримка" / Фото пресс-службы программы

В "Альфа-Банке" физические карты "єПідтримки" начнут оформлять с 10 января. Их смогут получить новые клиенты, которым было недоступно оформление цифровой карты. Желающим нужно обратиться в любое отделение банка с паспортом и ИНН.

В то же время в Monobank анонсировали, что будут оформлять пластиковые карты с 11 января. Услугой смогут воспользоваться и те, кто уже оформил цифровую карту. Для этого нужно будет выбрать соответствующую функцию в приложении.

"Карточки" на продукты

Сама карта "єПідтримка" будет бесплатной. Впрочем, пользователям придется заплатить 50 гривен за доставку "Новой Почтой".

Источник: 24 канал

У Зеленского заявили, что 2022 год может грозить увеличением инфляции вследствие роста цен на продукты на мировом рынке. Из-за этого у главы государства допускают введение специальных "карточек" для уязвимой части населения. Речь идет отнюдь не о повторении практики СССР, подчеркнул советник президента Олег Устенко.

Он объяснил, что защититься от этих рисков можно по-разному. Это помогает делать, например, система субсидий.

Поэтому, вероятно, что согласуют определенную сумму, которую позволят использовать в качестве компенсации при росте цен на продукты.

Советник Зеленского о "карточках" на продукты: смотрите видео