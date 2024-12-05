Изменение линии фронта возле Великой Новоселки, ночью враг атаковал БпЛА: хронология 1016 дня войны
Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается 1016 дней. Силы обороны продолжают отбивать штурмы врага на фронте. Российские войска не оставляют попытки захватить украинские территории.
О главных событиях дня – ситуацию на поле боя, последствия дроновых атак, дипломатические победы – читайте в материале 24 Канала.
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Украинская делегация во главе с руководителем Офиса Президента прибыла с визитом в США. Встреча состоялась в Вашингтоне. Источники агентства сообщили, что в ней приняли участие Майк Уолтц, которого Трамп планирует назначить советником по вопросам нацбезопасности, и Кит Келлог – кандидат на должность спецпредставителя по вопросам Украины и России. В четверг, 5 декабря, в Киеве, а также Киевской, Черниговской и Сумской областях была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждают о ракетной опасности. Аналитики Deep State сообщили, что бойцы 48 отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана вытеснили врага из Нового Комара. Населенный пункт расположен на Времовском направлении, Донецкая область. ВСУ в поселке Новый Комар: видео Аналитики ISW опубликовали обзор ситуации на фронте. Самые активные изменения происходят возле Великой Новоселки в Донецкой области, где продвигаются как украинские, так и российские войска. Украинцы восстановили позиции вблизи Раздольного, а россияне продвинулись на юг от Благодатного и восток Макаровки. На Курщине российские войска заняли позиции в Дарьино, но не подтверждена зачистка возле Малой Локни. Украинские силы контратаковали в ряде районов. На Харьковщине враг атаковал вблизи Казачьей Лопани и Волчанска, однако без успехов. В районе Купянска – Сватово – Кременной активность продолжается, но продвижение не зафиксировано. В Донецкой области россияне продвинулись вглубь Часового Яра, атаковали район Ступочек и Белой Горы, а также на северо-запад от Желтого. Возле Торецка ВСУ достигли незначительного продвижения. Оккупанты действуют небольшими группами с поддержкой дронов и артиллерии. На Запорожье враг продолжает штурмы в районе Роботино и Новоандреевки, но безуспешно. В 06:21 Воздушные силы объявили об отбое угрозы ударных БпЛА. Всю ночь враг атаковал Украину дронами.
Украинская делегация встретилась с советниками Трампа, – Reuters
Тревога в Киеве и ряде областей
ВСУ зачистили Новый Комар
Обзор фронта от ISW
Украинская делегация во главе с руководителем Офиса Президента прибыла с визитом в США. Встреча состоялась в Вашингтоне. Источники агентства сообщили, что в ней приняли участие Майк Уолтц, которого Трамп планирует назначить советником по вопросам нацбезопасности, и Кит Келлог – кандидат на должность спецпредставителя по вопросам Украины и России.
В четверг, 5 декабря, в Киеве, а также Киевской, Черниговской и Сумской областях была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждают о ракетной опасности.
Аналитики Deep State сообщили, что бойцы 48 отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана вытеснили врага из Нового Комара. Населенный пункт расположен на Времовском направлении, Донецкая область.
ВСУ в поселке Новый Комар: видео
Аналитики ISW опубликовали обзор ситуации на фронте. Самые активные изменения происходят возле Великой Новоселки в Донецкой области, где продвигаются как украинские, так и российские войска. Украинцы восстановили позиции вблизи Раздольного, а россияне продвинулись на юг от Благодатного и восток Макаровки.
На Курщине российские войска заняли позиции в Дарьино, но не подтверждена зачистка возле Малой Локни. Украинские силы контратаковали в ряде районов. На Харьковщине враг атаковал вблизи Казачьей Лопани и Волчанска, однако без успехов. В районе Купянска – Сватово – Кременной активность продолжается, но продвижение не зафиксировано.
В Донецкой области россияне продвинулись вглубь Часового Яра, атаковали район Ступочек и Белой Горы, а также на северо-запад от Желтого. Возле Торецка ВСУ достигли незначительного продвижения. Оккупанты действуют небольшими группами с поддержкой дронов и артиллерии.
На Запорожье враг продолжает штурмы в районе Роботино и Новоандреевки, но безуспешно.
В 06:21 Воздушные силы объявили об отбое угрозы ударных БпЛА. Всю ночь враг атаковал Украину дронами.