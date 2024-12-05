Изменение линии фронта возле Великой Новоселки, ночью враг атаковал БпЛА: хронология 1016 дня войны

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается 1016 дней. Силы обороны продолжают отбивать штурмы врага на фронте. Российские войска не оставляют попытки захватить украинские территории.

О главных событиях дня – ситуацию на поле боя, последствия дроновых атак, дипломатические победы – читайте в материале 24 Канала.

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