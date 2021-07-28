Главные новости 28 июля: масштабные пожары в Турции, трагедия на Прикарпатье
Источник:24 канал
В Турции бушуют лесные пожаров: огонь добрался до Анталии. На Прикарпатье разбился легкомоторный самолет: есть жертвы. Родные Леонида Кравчука запретили медикам комментировать самочувствие политика. В июне 2021 года средняя зарплата украинцев превысила 500 долларов. Такими были главные новости Украины и мира 28 июля.
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Пожары в Турции
Источник: Anadolu Agency
Причины масштабных лесных пожаров в Турции пока что неизвестны. Пламя вспыхнуло сразу в 4 различных точках. Огонь уже охватил Манавгат – район курортной Анталии.
Изнурительная борьба со стихией
Работу пожарных осложняет сильный ветер. Сейчас бороться с огнем помогают спасатели из соседних городов. К работе привлекли 2 самолета, 15 вертолетов, 6 бульдозеров и 106 пожарных машин.
В эпицентр бедствия прибыл министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли. Чиновник рассказал, что борьба с пламенем – изнурительная и очень сложная.
К сожалению, один из наших водяных насосов перевернулся, водитель в тяжелом состоянии. Мы очень стараемся предотвратить гибель людей,
– сообщил Пакдемирли.
Губернатор Манавгата сообщил жителям региона, что огонь движется в сторону населенных пунктов. Людей из округа Калемлер-Махалези Азизлер, которые находились дома эвакуировали. Пожар уже повредил несколько жилых домов.
Кроме того, в пламени массово гибнут животные.
Сообщили о пострадавших
- В Анталии в результате пожаров пострадали уже более 50 человек.
- Большинство из них сейчас находятся в больнице.
- Пострадавшие нуждаются в кислородной терапии.
- Кроме того, у одного человека диагностировали 30% ожогов тела.
Огонь охватил Анталию / Фото NTV
Масштабный пожар в Турции: смотрите видео
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На Прикарпатье на дом упал легкомоторный самолет
Источник: ГСЧС Украины
На Ивано-Франковщине легкомоторный спортивный самолет WT-10 Advantic упал на жилой дом. Трагедия унесла жизни 4 человек.
Детали катастрофы
- Самолет упал вблизи села Шепаровцы Коломыйского района.
- По словам очевидцев, за считанные мгновения до катастрофы самолет выполнял в воздухе фигуры высшего пилотажа, и якобы летел низко над землей.
- Впоследствии WT-10 Advantic врезался в жилой дом, где находились 3 человека: женщина и 2 детей. К счастью, они успели спастись. Хозяин дома рассказал, что "услышали удар, взрыв и выбежали, сначала был удар о крышу соседей, а потом уже взрыв"
- На месте трагедии возник пожар.
Кто погиб в результате трагедии
- По данным СМИ, управлял самолетом профессиональный пилот и инструктор Игорь Табанюк. Он был одним из владельцев аэродрома малой авиации в Коломые и главой "Прикарпатской детско-юношеской спортивной ассоциации малой авиации". У мужчины был большой опыт: свой первый полет он совершил еще 40 лет назад.
- Объединенная еврейская община Украины сообщила, что в результате катастрофы также погибли 3 хасида. Все они были гражданами США, которые прибыли на Прикарпатье с туристической целью.
Последние мгновения полета: смотрите видео
Игорь Табанюк / Фото "Репортера"
Спасатели работают на месте трагедии: смотрите видео
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Кравчук – в тяжелом состоянии
Источник: ТСН
Леониду Кравчуку сделали операцию на сердце. С тех пор политик находится в реанимации в Институте сердца в Киеве. Глава украинской делегации в ТКГ не может самостоятельно дышать.
Родные политика не позволили медикам комментировать самочувствие политика или делать прогнозы относительно его состояния.
Кравчук в больнице: главное
- Политик не пришел на торжественное заседание Верховной Рады в День Конституции. Тогда объяснили, что Кравчук плохо себя чувствовал.
- Операцию ему сделали 29 июня. Несколько недель новостей о состоянии политика не было. Однако 26 июля сообщили, что Кравчук – подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
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Средняя зарплата украинцев превысила 500 долларов
Источник: Государственная служба статистики
В июне 2021 года средняя зарплата в Украине впервые в истории превысила 500 долларов. В течение месяца средний курс составил 27,24 гривны за доллар.
Средняя зарплата украинцев составляла 525 долларов – 14 313 гривен. Еще в мае этот показатель был меньше на 814 гривен.
Самые высокие зарплаты насчитывали в Киеве (20 455 гривен), самые низкие – в Кировоградской области (11 497 гривен).