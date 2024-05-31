Удар по многоэтажке в Харькове, атака на Киев, взрывы в России: хронология 828 дня войны
Война России против Украины продолжается и последний день весны начался для украинцев неспокойно. В начале суток враг совершил террористический обстрел Харькова, атаковал Киев ракетой и запускал "Шахеды". Также оккупанты продолжают давить на фронте, однако ВСУ делают все возможное, чтобы помешать продвижению врага. В частности на территории агрессора тоже было "жарко".
Украина продолжает бороться с российскими захватчиками в зоне боевых действий и в информационном поле. Что происходило сегодня, 31 мая, на фронте, в тылу и на международной политической арене – читайте в материале 24 Канала.
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Около 5 утра по всей Украине объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупредили о скоростных целях на Киев, примерно через 10 минут после объявления опасности там раздались взрывы. Отбой угрозы объявили в 05:16. В КГВА сообщили, что враг, предварительно, применил крылатые ракеты. Силами и средствами противовоздушной обороны все цели были уничтожены. Тип и количество примененного врагом вооружения предоставят Воздушные Силы, По имеющейся оперативной информации, в результате падения обломков в Голосеевском районе возник пожар в нежилом помещении. На месте работают оперативные службы. Предварительно, обошлось без жертв. Однако эта информация уточняется. Сначала Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов написал, что по состоянию на 02:09 31 мая известно о 3 погибших и 16 пострадавших. Через полтора часа мэр города Игорь Терехов заявил, что количество пострадавших возросло до 23. Среди пострадавших – медицинский работник и полицейская, которые прибыли на место взрыва, Вечером 30 мая оккупанты в очередной раз запустили дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в части областей объявили воздушную тревогу. В частности угроза была и для Киева – там по вражескому дрону работали силы ПВО. Отбой угрозы объявили примерно в 03:33. Поздно вечером 30 мая и ночью 31 мая российские захватчики в очередной раз обстреляли Харьков. Впоследствии стало известно, что было попадание в многоэтажный дом. Враг применил тактику двойного удара – когда на месте уже работали медики, спасатели и правоохранители. Среди раненых есть медик экстренной медицинской помощи и два 12-летних ребенка, поврежденное авто скорой. Предварительно, оккупанты ударили ракетами С-300.
Потери врага
В Краснодарском крае после взрывов вспыхнул пожар в порту
Россия запустила по Киеву ракету
– сказали в КГВА.
Есть погибшие и раненые: количество пострадавших в Харькове
– сказал он.
Оккупанты запускали "Шахеды": в регионах работала ПВО
Россияне вечером обстреляли Харьков: есть попадание в дом, возник пожар
Около 5 утра по всей Украине объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупредили о скоростных целях на Киев, примерно через 10 минут после объявления опасности там раздались взрывы. Отбой угрозы объявили в 05:16.
В КГВА сообщили, что враг, предварительно, применил крылатые ракеты.
Силами и средствами противовоздушной обороны все цели были уничтожены. Тип и количество примененного врагом вооружения предоставят Воздушные Силы,
По имеющейся оперативной информации, в результате падения обломков в Голосеевском районе возник пожар в нежилом помещении. На месте работают оперативные службы.
Предварительно, обошлось без жертв. Однако эта информация уточняется.
Сначала Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов написал, что по состоянию на 02:09 31 мая известно о 3 погибших и 16 пострадавших.
Через полтора часа мэр города Игорь Терехов заявил, что количество пострадавших возросло до 23.
Среди пострадавших – медицинский работник и полицейская, которые прибыли на место взрыва,
Вечером 30 мая оккупанты в очередной раз запустили дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в части областей объявили воздушную тревогу.
В частности угроза была и для Киева – там по вражескому дрону работали силы ПВО.
Отбой угрозы объявили примерно в 03:33.
Поздно вечером 30 мая и ночью 31 мая российские захватчики в очередной раз обстреляли Харьков. Впоследствии стало известно, что было попадание в многоэтажный дом.
Враг применил тактику двойного удара – когда на месте уже работали медики, спасатели и правоохранители. Среди раненых есть медик экстренной медицинской помощи и два 12-летних ребенка, поврежденное авто скорой.
Предварительно, оккупанты ударили ракетами С-300.