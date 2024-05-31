Удар по многоэтажке в Харькове, атака на Киев, взрывы в России: хронология 828 дня войны

31 мая 2024, 07:28
Читати новину українською

Война России против Украины продолжается и последний день весны начался для украинцев неспокойно. В начале суток враг совершил террористический обстрел Харькова, атаковал Киев ракетой и запускал "Шахеды". Также оккупанты продолжают давить на фронте, однако ВСУ делают все возможное, чтобы помешать продвижению врага. В частности на территории агрессора тоже было "жарко".

Украина продолжает бороться с российскими захватчиками в зоне боевых действий и в информационном поле. Что происходило сегодня, 31 мая, на фронте, в тылу и на международной политической арене – читайте в материале 24 Канала.

Днем ранее Разрешение бить по России от Байдена, самолеты ASC для ВСУ, минус катера в Крыму: хронология 827 дня

07:14, 31 мая

Потери врага

По данным Генштаба, за сутки ВСУ ликвидировали еще 1 390 российских оккупантов. Вместе с ними было уничтожено: 18 танков, 39 артиллерийских систем, 55 БпЛА, 7 крылатых ракет и 11 единиц спецтехники.

06:55, 31 мая

В Краснодарском крае после взрывов вспыхнул пожар в порту

В ночь на 31 мая в Краснодарском крае прогремели взрывы. После этого вспыхнул пожар в порту Кавказ.

Как сообщили местные власти, пожар вспыхнул на нефтебазе. Россияне заявили, что в результате атаки БпЛА, которые якобы сбили, загорелись 3 цистерны с нефтепродуктами.

Фото из телеграмм-каналов:

05:32, 31 мая

Россия запустила по Киеву ракету

Около 5 утра по всей Украине объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупредили о скоростных целях на Киев, примерно через 10 минут после объявления опасности там раздались взрывы. Отбой угрозы объявили в 05:16.

В КГВА сообщили, что враг, предварительно, применил крылатые ракеты.

Силами и средствами противовоздушной обороны все цели были уничтожены. Тип и количество примененного врагом вооружения предоставят Воздушные Силы,
– сказали в КГВА.

По имеющейся оперативной информации, в результате падения обломков в Голосеевском районе возник пожар в нежилом помещении. На месте работают оперативные службы.

Предварительно, обошлось без жертв. Однако эта информация уточняется.

03:47, 31 мая

Есть погибшие и раненые: количество пострадавших в Харькове

Сначала Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов написал, что по состоянию на 02:09 31 мая известно о 3 погибших и 16 пострадавших.

Через полтора часа мэр города Игорь Терехов заявил, что количество пострадавших возросло до 23.

Среди пострадавших – медицинский работник и полицейская, которые прибыли на место взрыва,
– сказал он.

03:40, 31 мая

Оккупанты запускали "Шахеды": в регионах работала ПВО

Вечером 30 мая оккупанты в очередной раз запустили дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в части областей объявили воздушную тревогу.

В частности угроза была и для Киева – там по вражескому дрону работали силы ПВО.

Отбой угрозы объявили примерно в 03:33.

00:29, 31 мая

Россияне вечером обстреляли Харьков: есть попадание в дом, возник пожар

Поздно вечером 30 мая и ночью 31 мая российские захватчики в очередной раз обстреляли Харьков. Впоследствии стало известно, что было попадание в многоэтажный дом.

Враг применил тактику двойного удара – когда на месте уже работали медики, спасатели и правоохранители. Среди раненых есть медик экстренной медицинской помощи и два 12-летних ребенка, поврежденное авто скорой.

Предварительно, оккупанты ударили ракетами С-300.

Автор: Анастасія Кушпіт