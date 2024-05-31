Удар по многоэтажке в Харькове, атака на Киев, взрывы в России: хронология 828 дня войны

Война России против Украины продолжается и последний день весны начался для украинцев неспокойно. В начале суток враг совершил террористический обстрел Харькова, атаковал Киев ракетой и запускал "Шахеды". Также оккупанты продолжают давить на фронте, однако ВСУ делают все возможное, чтобы помешать продвижению врага. В частности на территории агрессора тоже было "жарко".

Украина продолжает бороться с российскими захватчиками в зоне боевых действий и в информационном поле. Что происходило сегодня, 31 мая, на фронте, в тылу и на международной политической арене – читайте в материале 24 Канала.

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