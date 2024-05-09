Атака "Шахедами", взрывы на НПЗ в России: хронология 806 дня войны
Россия продолжает обстреливать мирные украинские города и пытается идти в наступление на нескольких направлениях. Однако на территории страны-агрессора также "неспокойно" - в небе летают дроны, горят НПЗ, а потери оккупантов на фронте растут очень быстро.
Обо всем, что происходило на фронте, в тылу и на международной политической арене 9 мая – читайте в хронологии от 24 Канала.
Днем ранее Массированная атака, послы ЕС одобрили решение о замороженных активах: хронология 805 дня
Хронология главных новостей за 9 мая
В ВМС сообщили, что в Средиземном море сейчас 3 вражеских корабля, среди них 1 – носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет. В Черном и Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Ночью из-за попадания "Шахеда" в Николаевской области частично разрушено здание бывшего дома культуры, был пожар Председатель ОВА Виталий Ким рассказал, что это произошло в населенном пункте Первомайское Первомайской громады. В результате попадания начался пожар, который охватил 200 кв. м., на сейчас возгорание ликвидировано. Пострадавших нет, За прошедшие сутки произошло 146 боевых столкновений. Самые тяжелые бои идут на Востоке. Больше всего атак отражено на Авдеевском направлении – аж 45. В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийских средствах, 10 районах сосредоточения личного состава и 1 другом важном объекта противника. Ночью 9 мая беспилотники атаковали нефтебазу в селе Юровка под Анапой Краснодарского края России. В атаке обвиняют Украину. Местные власти заявили, что дроны вызвали пожар, но, мол, именно их сбитие, а вот попаданий – якобы нет. "Около 6 БпЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар – повреждено несколько резервуаров", – заявили в оперштабе врага. Момент взрыва на нефтебазе: Воздушные Силы сообщили, что ночью оккупанты запустили 20 "Шахедов" с мыса Чауда в оккупированном Крыму. Защитникам неба удалось сбить 17 дронов в пределах Одесской области. В городе Петропавловск-Камчатский на Дальнем Востоке России вечером 8 мая произошел масштабный пожар возле морского вокзала напротив горадминистрации. Огонь охватил 5000 квадратных метров. Масштаб чрезвычайного происшествия признали в российском МЧС. Известно, что ведомство задействовало к ликвидации возгорания 55 специалистов и 15 единиц техники. Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Согласно одной из версий местных телеграмм-каналов, загореться мог ангар-склад на территории порта. Огонь и дым был заметен во всей центральной части города. Пожар в Камчатке: смотрите видео В полночь Воздушные Силы предупредили об атаке "Шахедами". Дроны фиксировали в пределах Одесской и Херсонской областей.
Враг держит 1 ракетоноситель в Средиземном море
Потери врага
На Николаевщине из-за атаки "Шахеда" начался пожар
– рассказал чиновник.
Ситуация на фронте
Дроны атаковали нефтебазу Краснодарского края России
Ночью в Одесской области сбили 17 "Шахедов"
В России в морском порту вспыхнул масштабный пожар
Россия атаковала Юг "Шахедами"
В ВМС сообщили, что в Средиземном море сейчас 3 вражеских корабля, среди них 1 – носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.
В Черном и Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
Ночью из-за попадания "Шахеда" в Николаевской области частично разрушено здание бывшего дома культуры, был пожар
Председатель ОВА Виталий Ким рассказал, что это произошло в населенном пункте Первомайское Первомайской громады.
В результате попадания начался пожар, который охватил 200 кв. м., на сейчас возгорание ликвидировано. Пострадавших нет,
За прошедшие сутки произошло 146 боевых столкновений. Самые тяжелые бои идут на Востоке. Больше всего атак отражено на Авдеевском направлении – аж 45.
В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийских средствах, 10 районах сосредоточения личного состава и 1 другом важном объекта противника.
Ночью 9 мая беспилотники атаковали нефтебазу в селе Юровка под Анапой Краснодарского края России. В атаке обвиняют Украину.
Местные власти заявили, что дроны вызвали пожар, но, мол, именно их сбитие, а вот попаданий – якобы нет.
"Около 6 БпЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар – повреждено несколько резервуаров", – заявили в оперштабе врага.
Момент взрыва на нефтебазе:
Воздушные Силы сообщили, что ночью оккупанты запустили 20 "Шахедов" с мыса Чауда в оккупированном Крыму. Защитникам неба удалось сбить 17 дронов в пределах Одесской области.
В городе Петропавловск-Камчатский на Дальнем Востоке России вечером 8 мая произошел масштабный пожар возле морского вокзала напротив горадминистрации. Огонь охватил 5000 квадратных метров.
Масштаб чрезвычайного происшествия признали в российском МЧС. Известно, что ведомство задействовало к ликвидации возгорания 55 специалистов и 15 единиц техники. Отмечается, что жертв и пострадавших нет.
Согласно одной из версий местных телеграмм-каналов, загореться мог ангар-склад на территории порта. Огонь и дым был заметен во всей центральной части города.
Пожар в Камчатке: смотрите видео
В полночь Воздушные Силы предупредили об атаке "Шахедами". Дроны фиксировали в пределах Одесской и Херсонской областей.