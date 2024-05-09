Атака "Шахедами", взрывы на НПЗ в России: хронология 806 дня войны

9 мая 2024, 07:26
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Россия продолжает обстреливать мирные украинские города и пытается идти в наступление на нескольких направлениях. Однако на территории страны-агрессора также "неспокойно" - в небе летают дроны, горят НПЗ, а потери оккупантов на фронте растут очень быстро.

Обо всем, что происходило на фронте, в тылу и на международной политической арене 9 мая – читайте в хронологии от 24 Канала.

Днем ранее Массированная атака, послы ЕС одобрили решение о замороженных активах: хронология 805 дня

Хронология главных новостей за 9 мая

07:35, 09 мая

Враг держит 1 ракетоноситель в Средиземном море

В ВМС сообщили, что в Средиземном море сейчас 3 вражеских корабля, среди них 1 – носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

В Черном и Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

07:30, 09 мая

Потери врага

За сутки защитники ликвидировали еще 1300 российских оккупантов. Также воины ВСУ уничтожили 11 танков, 35 ББМ и 23 артсистемы врага:

07:23, 09 мая

На Николаевщине из-за атаки "Шахеда" начался пожар

Ночью из-за попадания "Шахеда" в Николаевской области частично разрушено здание бывшего дома культуры, был пожар

Председатель ОВА Виталий Ким рассказал, что это произошло в населенном пункте Первомайское Первомайской громады.

В результате попадания начался пожар, который охватил 200 кв. м., на сейчас возгорание ликвидировано. Пострадавших нет,
– рассказал чиновник.

07:00, 09 мая

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 146 боевых столкновений. Самые тяжелые бои идут на Востоке. Больше всего атак отражено на Авдеевском направлении – аж 45.

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийских средствах, 10 районах сосредоточения личного состава и 1 другом важном объекта противника.

06:58, 09 мая

Дроны атаковали нефтебазу Краснодарского края России

Ночью 9 мая беспилотники атаковали нефтебазу в селе Юровка под Анапой Краснодарского края России. В атаке обвиняют Украину.

Местные власти заявили, что дроны вызвали пожар, но, мол, именно их сбитие, а вот попаданий – якобы нет.

"Около 6 БпЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар – повреждено несколько резервуаров", – заявили в оперштабе врага.

Момент взрыва на нефтебазе:

06:31, 09 мая

Ночью в Одесской области сбили 17 "Шахедов"

Воздушные Силы сообщили, что ночью оккупанты запустили 20 "Шахедов" с мыса Чауда в оккупированном Крыму. Защитникам неба удалось сбить 17 дронов в пределах Одесской области.

03:13, 09 мая

В России в морском порту вспыхнул масштабный пожар

В городе Петропавловск-Камчатский на Дальнем Востоке России вечером 8 мая произошел масштабный пожар возле морского вокзала напротив горадминистрации. Огонь охватил 5000 квадратных метров.

Масштаб чрезвычайного происшествия признали в российском МЧС. Известно, что ведомство задействовало к ликвидации возгорания 55 специалистов и 15 единиц техники. Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Согласно одной из версий местных телеграмм-каналов, загореться мог ангар-склад на территории порта. Огонь и дым был заметен во всей центральной части города.

Пожар в Камчатке: смотрите видео

02:47, 09 мая

Россия атаковала Юг "Шахедами"

В полночь Воздушные Силы предупредили об атаке "Шахедами". Дроны фиксировали в пределах Одесской и Херсонской областей.

Автор: Анастасія Кушпіт