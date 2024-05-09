Атака "Шахедами", взрывы на НПЗ в России: хронология 806 дня войны

Россия продолжает обстреливать мирные украинские города и пытается идти в наступление на нескольких направлениях. Однако на территории страны-агрессора также "неспокойно" - в небе летают дроны, горят НПЗ, а потери оккупантов на фронте растут очень быстро.

Обо всем, что происходило на фронте, в тылу и на международной политической арене 9 мая – читайте в хронологии от 24 Канала.

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