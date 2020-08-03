В Киеве Сухроб Каримов захватил заложницу в банке и угрожал взорвать отделение. "Укрзализныця" приостановила продажу билетов в Тернополь и Луцк. Коронавирус добрался до курортного Железного Порта. Во Львове простились с комбатом Андреем Гергертом. Калифорнию испепеляют пожары. Такими были главные новости понедельника, 3 августа.

Важнейшие новости в Украине и мире за сегодня, 3 августа:

Захват банка в Киеве

Что известно о киевском террористе Кто такой Сухроб Каримов: что известно о террористе, который захватил банк в Киеве

Около 12:00 в Киеве в отделение "Универсал банка", расположенного в бизнес-центре "Леонардо", пришел человек с темным рюкзаком. Он заявил работникам учреждения, что у него в сумке взрывчатка и онмсобирается ее взорвать.

В то же время, мужчина выпустил из помещения людей, впрочем, с террористом осталась руководитель отделения этого банка.

Мужчина требовал, чтобы она вызвала полицию и журналистов. Денег он не просил.

Как впоследствии оказалось, мужчина, захвативший банк в Киеве, является уроженцем Узбекистана Сухробом Каримовым. В МВД также сообщили, что этому человеку в 10-летнем возрасте поставили диагноз "Олигофрения". Сейчас ему 32 года и он якобы работал официантом в одном из киевских заведений.

Правоохранители, просмотрев соцсети злоумышленника, убедились в том, что он лицо непредсказуемое, но сначала выбрали метод переговоров с ним.

Ему даже пошли на небольшие уступки и отправили к нему группу журналистов во главе с начальницей полиции диалога, которая также представилась журналисткой.

Террорист недолго разговаривал с представителями СМИ. Он рассказал им о своих мотивах, озвучивал требования к представителям власти. Некоторые из них были несколько странными. В частности террорист требовал задержать представителей власти.

Актуально Сначала подумала, что это шутка, - заложница о захвате банка в Киеве

В это время в комнату, где находились террорист, заложница и журналисты, вбежали силовики. Они повалили Каримова, чтобы тот не смог сдетонировать взрывчатку, и сразу же задержали его.

Все обошлось без пострадавших. Кроме того, у Каримова не было с собой никаких взрывных устройств.

Укрзализныця приостановила продажу билетов из Луцка и Тернополя

Тем временем Горсовет Тернополя просит исключить город из красной зоны

Ни до, ни с Тернополя или Луцка теперь не выехать поездом. Все потому, что Укрзализныця прекратила продажу билетов из этих городов. Такое решение связано с тем, что эти два города оказались в красной карантинной зоне.

Протокол решения Укрзализныця получила вечером 31 июля, а с 1 августа билеты уже не продавались.

3 августа временно отменяют остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с усилением карантинных мер, вызванных эпидемией коронавируса,

– говорится в сообщении перевозчика.

Пассажирам, которые планировали поездку в или из Луцка или Тернополя, вернут полную стоимость билетов. Укрзализныця восстановит остановку на этих станциях после решений региональных комиссий по чрезвычайным ситуациям.

Правила карантина в разных зонах Украины / инфографика 24 канала

Коронавирус в Железном Порту

Смотрите также Эстония собирается наказать украинских заробитчан за нарушение самоизоляции

На популярном среди украинцев курорте в поселке Железный Порт на Херсонщине, коронавирус обнаружили у двух отдыхающих из Ивано-Франковска. Это – семейная пара. Сначала к врачам обратился 50-летний мужчина.

Медикам он жаловался на признаки ОРВИ. Следовательно, ему провели ПЦР-исследование. Оно подтвердило у туриста коронавирусную инфекцию. Мужчину сразу отправили в стационар местной больницы. Хотя его состояние удовлетворительное, такое решение обусловлено тем, что ему негде было отбывать самоизоляцию.

На следующий день к медикам обратилась женщина. У нее тоже обнаружили COVID-19 и еще и пневмонию. Состояние отдыхающей из Прикарпатья тяжелое.

Домик, в котором туристы останавливались, чтобы отдохнуть в Железном Порту уже дезинфицировали. И главная неприятность в том, что прикарпатский турист с COVID-19 мог успеть разнести инфекцию по курорту.

Он сразу после приезда побывал на концерте, где было большое количество людей, при этом, мало кто из них соблюдал правила карантина.

Во Львове попрощались с Андреем Гергертом

Обратите внимание Перемирие с выстрелами из гранатомета: какова ситуация на Донбассе

Во Львове 3 августа похоронили комбата 8 добровольческого батальона "Аратта" Андрея Гергерта. Он умер 1 августа от тяжелой онкологической болезни, которую у него диагностировали менее пол года назад.

Прощание с Гергертом во Львове / Фото пресс-служба Львовской мэрии

На похороны приехало много добровольцев и волонтеров из Мариуполя, где Андрей Гергерт находился с батальоном. Гергерта похоронили на Лычаковском кладбище.

Известно, что комбат в течение последних месяцев боролся с раком желудка.

Прощание с Андреем Гергертом / Пресс-служба Львовской мэрии

Кто такой Андрей Гергерт:

Андрей Гергерт родился в 1978 году в городке Николаев на Львовщине.

С 2001 года занимался бизнесом в Крыму, а в Киев переехал во время Майдана.

В столице Гергерт познакомился с Дмитрием Ярошем и присоединился к "Правому сектору".

Принимал участие в войне на Донбассе в составе "Добровольческого украинского корпуса", а позже возглавил 8-й батальон ДУК.

Опустошительные пожары в Калифорнии

Еще сегодня Арест вагнеровцев: Беларусь получила запрос от Офиса генпрокурора Украины

В американском штате Калифорния бушуют масштабные лесные пожары. Они возникли 31 июля, а за выходные быстро распространились по региону. Так, по состоянию на 3 августа их площадь составляет более 8 тысяч гектаров.

Из-за масштабного возгорания спасатели уже эвакуировали 7 800 человек, а смог от пожаров виден уже в Лос-Анджелесе.

Photos from last night of the #AppleFIRE. The fire is currently 1,900 acres and 0% contained. : TRW-Media pic.twitter.com/KxYEBKGg70 — CAL FIRE/Riverside County Fire Department (@CALFIRERRU) August 1, 2020

Это первый крупный лесной пожар в Калифорнии в этом сезоне. Огонь вспыхнул в местности Черри-Вэлли, округ Риверсайд.

Дым от лесных пожаров настолько мощный, что стал причиной собственных ветровых потоков. Кроме того, во всем регионе из-за пожаров ухудшилось качество воздуха.

Способствует распространению огня жаркая погода, низкая влажность и морские ветры, которые как раз бушуют в регионе. Кроме того, работу пожарных бригад осложняет то, что леса и кустарники горят на крутых неровных склонах, недоступных для пожарных машин.

Photos from last night of the #AppleFIRE. The fire is currently 1,900 acres and 0% contained. : TRW-Media pic.twitter.com/KxYEBKGg70 — CAL FIRE/Riverside County Fire Department (@CALFIRERRU) August 1, 2020

Сейчас стихию пытаются обуздать более 2 тысяч спасателей. Огонь поливают с неба вертолеты. Также спасатели используют на месте бульдозеры.