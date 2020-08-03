У Києві Сухроб Карімов захопив заручницю у банку і погрожував підірвати відділення. Укрзалізниця припинила продаж квитків до Тернополя і Луцька. Коронавірус добрався до курортного Залізного Порту. У Львові попрощалися з комбатом Андрієм Гергертом. Каліфорнію спопеляють пожежі. Такими були головні новини понеділка, 3 серпня.

Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні, 3 серпня:

Захоплення банку у Києві

Що відомо про київського терориста: Хто такий Сухроб Карімов: що відомо про терориста, який захопив банк у Києві

Близько 12:00 у Києві до відділення "Універсал банку", що розташоване у бізнес-центрі "Леонардо", прийшов чоловік з темним наплічником. Він заявив працівникам установи, що має у сумці вибухівку та збирається її підірвати.

Водночас, чоловік випустив з приміщення людей, втім, з терористом залишилась керівниця відділення цього банку.

Чоловік вимагав, аби вона викликала поліцію та журналістів. Грошей він не просив.

Як згодом виявилось, чоловік, що захопив банк у Києві, є уродженцем Узбекистану Сухроб Карімов. У МВС також сповістили, що цьому чоловіку у 10-річному віці поставили діагноз "Олігофренія". Зараз йому 32 роки і він начебто працював офіціантом в одному з київських закладів.

Правоохоронці, переглянувши соцмережі зловмисника, впевнились у тому, що він особа непередбачувана та спочатку обрали метод перемовин із ним.

Йому навіть пішли на невеликі поступки та відправили до нього групу журналістів на чолі з начальницею поліції діалогу, яка також представилась журналісткою.

Терорист недовго розмовляв з представниками ЗМІ. Він розповідав їм про свої мотиви, озвучував вимоги до представників влади. Деякі з них були дещо дивними. Зокрема терорист вимагав затримати представників влади.

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У цей час у кімнату, де перебували терорист, заручниця й журналісти, вбігли силовики. Вони повалили Карімова, аби той не зміг детонувати вибухівку, й одразу ж затримали його.

Все обійшлося без постраждалих. Окрім того, Карімов не мав з собою жодних вибухових пристроїв.

Укрзалізниця припинила продаж квитків з Луцька і Тернополя

Тим часом Міськрада Тернополя просить виключити місто з червоної зони

Ані до, ані з Тернополя чи Луцька тепер не виїхати поїздом. Все тому, що Укрзалізниця припинила продаж квитків з цих міст. Таке рішення пов’язане з тим, що ці два міста опинилися у червоній карантинній зоні.

Протокол рішення Укрзалізниця отримала ввечері 31 липня, а з 1 серпня квитки вже не продавались.

3 серпня тимчасово скасовують зупинку низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі у зв’язку з посиленням карантинних заходів, спричинених епідемією коронавірусу,

– мовиться у повідомленні перевізника.

Пасажирам, які планували поїздку до чи з Луцька або Тернополя, повернуть повну вартість квитків. Укрзалізниця відновить зупинку на цих станціях після рішень регіональних комісій з надзвичайних ситуацій.



Правила карантину в різних зонах України / інфографіка 24 каналу

Коронавірус у Залізному Порту

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На популярному серед українців курорті – у селищі Залізний Порт, що на Херсонщині, коронавірус виявили у двох відпочивальників з Івано-Франківська. Це – сімейна пара. Спершу до лікарів звернувся 50-річний чоловік.

Медикам він скаржився на ознаки ГРВІ. Відтак, йому провели ПЛР-дослідження. Воно підтвердило у туриста коронавірусну інфекцію. Чоловіка відразу відправили у стаціонар місцевої лікарні. Хоч його стан задовільний, таке рішення зумовлене тим, що йому не було де відбувати самоізоляцію.

Наступного дня до медиків звернулася вже жінка. У неї теж виявили COVID-19 та ще й пневмонію. Стан відпочивальниці з Прикарпаття важкий.

Будиночок, у якому туристи зупинялися, аби відпочити у Залізному Порту вже дезінфікували. Та головна прикрість в тому, що прикарпатський турист з COVID-19 міг встигнути рознести інфекцію по курорту.

Він відразу після приїзду побував на концерті, де була велика кількість людей, при цьому, – мало хто з них дотримувався правил карантину.

У Львові попрощалися з Андрієм Гергертом

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У Львові 3 серпня поховали комбата 8 добровольчого батальйону "Аратта" Андрія Гергерта. Він помер 1 серпня від важкої онкологічної хвороби, яку у нього діагностували менш як пів року тому.



Прощання з Гергертом у Львові / Фото пресслужба Львівської мерії

На похорон приїхало багато добровольців і волонтерів із Маріуполя, де Андрій Гергерт перебував із батальйоном. Гергерта поховали на Личаківському цвинтарі.

Відомо, що комбат протягом останніх місяців боровся з раком шлунка.



Прощання з Андрієм Гергертом / Пресслужба Львівської мерії

Хто такий Андрій Гергерт:

Андрій Гергерт народився 1978 року у містечку Миколаїв на Львівщині.

З 2001 року займався бізнесом в Криму, а до Києва переїхав під час Майдану.

столиці Гергерт познайомився з Дмитром Ярошем і приєднався до "Правого сектора".

Брав участь у війні на Донбасі в складі "Добровольчого українського корпусу", а пізніше очолив 8-й батальйон ДУК.

Спустошливі пожежі у Каліфорнії

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В американському штаті Каліфорнія вирують масштабні лісові пожежі. Вони виникли 31 липня, а за вихідні швидко поширились регіоном. Так, станом на 3 серпня їх площа сягає понад 8 тисяч гектарів.

Через масштабні займання рятувальники вже евакуювали 7,8 тисяч осіб, а смог від пожеж видно вже у Лос-Анджелесі.

Photos from last night of the #AppleFIRE. The fire is currently 1,900 acres and 0% contained. : TRW-Media pic.twitter.com/KxYEBKGg70 — CAL FIRE/Riverside County Fire Department (@CALFIRERRU) August 1, 2020

Це перша велика лісова пожежа в Каліфорнії у цьому сезоні. Вогонь спалахнув у місцевості Черрі-Веллі, округ Ріверсайд.

Дим від лісових пожеж настільки потужний, що спричинив власні вітрові потоки. Крім того, в усьому регіоні через пожежі погіршилася якість повітря.

Сприяє поширенню вогню спекотна погода, низька вологість та морські вітри, що саме вирують у регіоні. Окрім того, роботу пожежних бригад ускладнює те, що ліси й чагарники горять на крутих нерівних схилах, недоступних для пожежних машин.

Наразі стихію намагаються приборкати понад 2 тисячі рятувальників. Вогонь поливають з неба вертольоти. Також рятувальники використовують на місці бульдозери.