Головні новини 3 серпня: захоплення банку в Києві, заблоковані залізницею Луцьк і Тернопіль
У Києві Сухроб Карімов захопив заручницю у банку і погрожував підірвати відділення. Укрзалізниця припинила продаж квитків до Тернополя і Луцька. Коронавірус добрався до курортного Залізного Порту. У Львові попрощалися з комбатом Андрієм Гергертом. Каліфорнію спопеляють пожежі. Такими були головні новини понеділка, 3 серпня.
Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні, 3 серпня:
Захоплення банку у Києві
Що відомо про київського терориста: Хто такий Сухроб Карімов: що відомо про терориста, який захопив банк у Києві
Близько 12:00 у Києві до відділення "Універсал банку", що розташоване у бізнес-центрі "Леонардо", прийшов чоловік з темним наплічником. Він заявив працівникам установи, що має у сумці вибухівку та збирається її підірвати.
Водночас, чоловік випустив з приміщення людей, втім, з терористом залишилась керівниця відділення цього банку.
Чоловік вимагав, аби вона викликала поліцію та журналістів. Грошей він не просив.
Як згодом виявилось, чоловік, що захопив банк у Києві, є уродженцем Узбекистану Сухроб Карімов. У МВС також сповістили, що цьому чоловіку у 10-річному віці поставили діагноз "Олігофренія". Зараз йому 32 роки і він начебто працював офіціантом в одному з київських закладів.
Правоохоронці, переглянувши соцмережі зловмисника, впевнились у тому, що він особа непередбачувана та спочатку обрали метод перемовин із ним.
Йому навіть пішли на невеликі поступки та відправили до нього групу журналістів на чолі з начальницею поліції діалогу, яка також представилась журналісткою.
Терорист недовго розмовляв з представниками ЗМІ. Він розповідав їм про свої мотиви, озвучував вимоги до представників влади. Деякі з них були дещо дивними. Зокрема терорист вимагав затримати представників влади.
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У цей час у кімнату, де перебували терорист, заручниця й журналісти, вбігли силовики. Вони повалили Карімова, аби той не зміг детонувати вибухівку, й одразу ж затримали його.
Все обійшлося без постраждалих. Окрім того, Карімов не мав з собою жодних вибухових пристроїв.
Укрзалізниця припинила продаж квитків з Луцька і Тернополя
Тим часом Міськрада Тернополя просить виключити місто з червоної зони
Ані до, ані з Тернополя чи Луцька тепер не виїхати поїздом. Все тому, що Укрзалізниця припинила продаж квитків з цих міст. Таке рішення пов’язане з тим, що ці два міста опинилися у червоній карантинній зоні.
Протокол рішення Укрзалізниця отримала ввечері 31 липня, а з 1 серпня квитки вже не продавались.
3 серпня тимчасово скасовують зупинку низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі у зв’язку з посиленням карантинних заходів, спричинених епідемією коронавірусу,
– мовиться у повідомленні перевізника.
Пасажирам, які планували поїздку до чи з Луцька або Тернополя, повернуть повну вартість квитків. Укрзалізниця відновить зупинку на цих станціях після рішень регіональних комісій з надзвичайних ситуацій.
Правила карантину в різних зонах України / інфографіка 24 каналу
Коронавірус у Залізному Порту
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На популярному серед українців курорті – у селищі Залізний Порт, що на Херсонщині, коронавірус виявили у двох відпочивальників з Івано-Франківська. Це – сімейна пара. Спершу до лікарів звернувся 50-річний чоловік.
Медикам він скаржився на ознаки ГРВІ. Відтак, йому провели ПЛР-дослідження. Воно підтвердило у туриста коронавірусну інфекцію. Чоловіка відразу відправили у стаціонар місцевої лікарні. Хоч його стан задовільний, таке рішення зумовлене тим, що йому не було де відбувати самоізоляцію.
Наступного дня до медиків звернулася вже жінка. У неї теж виявили COVID-19 та ще й пневмонію. Стан відпочивальниці з Прикарпаття важкий.
Будиночок, у якому туристи зупинялися, аби відпочити у Залізному Порту вже дезінфікували. Та головна прикрість в тому, що прикарпатський турист з COVID-19 міг встигнути рознести інфекцію по курорту.
Він відразу після приїзду побував на концерті, де була велика кількість людей, при цьому, – мало хто з них дотримувався правил карантину.
У Львові попрощалися з Андрієм Гергертом
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У Львові 3 серпня поховали комбата 8 добровольчого батальйону "Аратта" Андрія Гергерта. Він помер 1 серпня від важкої онкологічної хвороби, яку у нього діагностували менш як пів року тому.
Прощання з Гергертом у Львові / Фото пресслужба Львівської мерії
На похорон приїхало багато добровольців і волонтерів із Маріуполя, де Андрій Гергерт перебував із батальйоном. Гергерта поховали на Личаківському цвинтарі.
Відомо, що комбат протягом останніх місяців боровся з раком шлунка.
Прощання з Андрієм Гергертом / Пресслужба Львівської мерії
Хто такий Андрій Гергерт:
- Андрій Гергерт народився 1978 року у містечку Миколаїв на Львівщині.
- З 2001 року займався бізнесом в Криму, а до Києва переїхав під час Майдану.
- столиці Гергерт познайомився з Дмитром Ярошем і приєднався до "Правого сектора".
- Брав участь у війні на Донбасі в складі "Добровольчого українського корпусу", а пізніше очолив 8-й батальйон ДУК.
Спустошливі пожежі у Каліфорнії
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В американському штаті Каліфорнія вирують масштабні лісові пожежі. Вони виникли 31 липня, а за вихідні швидко поширились регіоном. Так, станом на 3 серпня їх площа сягає понад 8 тисяч гектарів.
Через масштабні займання рятувальники вже евакуювали 7,8 тисяч осіб, а смог від пожеж видно вже у Лос-Анджелесі.
Це перша велика лісова пожежа в Каліфорнії у цьому сезоні. Вогонь спалахнув у місцевості Черрі-Веллі, округ Ріверсайд.
Дим від лісових пожеж настільки потужний, що спричинив власні вітрові потоки. Крім того, в усьому регіоні через пожежі погіршилася якість повітря.
Сприяє поширенню вогню спекотна погода, низька вологість та морські вітри, що саме вирують у регіоні. Окрім того, роботу пожежних бригад ускладнює те, що ліси й чагарники горять на крутих нерівних схилах, недоступних для пожежних машин.
Наразі стихію намагаються приборкати понад 2 тисячі рятувальників. Вогонь поливають з неба вертольоти. Також рятувальники використовують на місці бульдозери.