Главные новости 11 мая: ослабление карантина в Украине, боевики усиливают обстрелы

В Украине с 11 мая смягчили карантинные мероприятия. Враг на Донбассе усиливает обстрелы, под огонь попал дом мирных жителей. К Украине подступает непогода. В Польше не состоялись президентские выборы. Вспышка коронавируса на Волыни и предупреждения Кличко. Такими были главные новости за понедельник, 11 мая, в Украине и мире.

Важнейшие новости в Украине и мире за сегодня:​

Ослабление карантина

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С 11 мая в Украине ослабили карантин. Свою работу восстанавливают магазины непродовольственных товаров, стоматологии и салоны красоты. Вместе с ними открываются парки с детскими площадками.

Если в Киеве и Львове власть и люди с осторожностью относятся к ослаблению ограничений, то в Харькове и Одессе – обратная ситуация.

Так, в Харькове в нескольких торговых центрах открылись 80% магазинов, а люди хлынули на улицы города.



Такая ситуация в маршрутках в Харькове / Фото 24 канала

Между тем в Одессе на центральной Дерибасовской улице сразу открылась ярмарка. Правда, посетителям на входе измеряют температуру и предлагают обработать руки дезинфицирующими средствами.



А так встречают посетителей на ярмарке в Одессе

В Киеве тоже много людей вышли на прогулку, кто-то на радостях даже бросился загорать на Оболонской набережной. Однако некоторые рестораны еще пока не открыли свои летние площадки, планируют сделать это на днях.



Такая ситуация в Киеве / Фото 24 канала

Во Львове – еще большая осторожность: правда, от власти, а не от горожан. Так, там из-за заметного прироста больных COVID-19 местные власти не решились открыть магазины одежды и обуви, а также салоны красоты и парикмахерские.



Социальное дистанцирование на скамейках во Львове, впрочем люди без масок / Фото 24 канала

Однако в парках и скверах уже собираются люди, правда, большая часть из них без масок.

В Украине ослабили карантин: что происходит на улицах городов читайте на 24 канале.

Украину ожидает непогода

Предупреждаем Шквальный ветер, грозы, град и снег: где в Украине ждать непогоды

После ослабления карантина многие вышли гулять на улице и в парки. Этому способствовала еще и жаркая погода: 11 мая в некоторых городах столбики термометров подскочили до отметки в 27 градусов. Впрочем, радоваться теплу долго не придется. Уже 12 мая в Украине начнется похолодание.

Сначала оно затронет западные регионы: к примеру, на Львовщине температура воздуха может сразу упасть на 17 градусов. Там будет холоднее всего – +10...+12 градусов днем. Более того – в ряде западных областей может выпасть снег, а в Карпатах – вообще обещают метель.

Между тем на остальной территории государства разыграются грозы, в центральных и северных регионах обещают град, а на Западе и Юге – шквальные порывистые ветры. В Украине объявили штормовое предупреждение.



Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях от синоптиков Укргидрометцентра

Подробнее о капризах погоды почитайте в прогнозе.

Оккупанты активизировались

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Пророссийские боевики на Донбассе заметно активизировались. Так, днем из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов они били по Крымскому.

К счастью, в результате обстрела ни один военный из состава Объединенных сил не пострадал.

Кроме того, оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты вблизи линии соприкосновения на Донбассе. В Авдеевке вблизи жилого дома разорвалась граната из вражеского автоматического гранатомета.

Пострадавших среди местных жителей нет, однако повреждена крыша помещения.

Тем временем миссия ОБСЕ сообщила, что пророссийские боевики активизировались вблизи участка разведения войск. Наблюдатели зафиксировали вооруженные группировки в границах участка и обстрелы в направлении украинских позиций.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

В Польше не состоялись выборы

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В Польше 10 мая должны были состояться президентские выборы. Однако не состоялись: и виной этому пандемия коронавируса.

Национальная избирательная комиссия Польши признала, что выборы главы государства не состоялись. Согласно решению комиссии, избиратели просто были лишены права голосовать. Факт приравняли к тому, когда на выборах совсем нет или есть только один кандидат.

Теперь спикер польского Сейма имеет 14 дней для того, чтобы объявить новую дату голосования. Оно должно состояться в течение 60 дней со дня заказа голосования.

Предыстория: выборы не состоялись из-за пандемии коронавируса. Власть не хотела собирать десятки людей на избирательных участках, поэтому принялась искать другие возможные варианты проведения выборов.



Тогда в Польше решили провести выборы путем голосования по почте. Правда, делали это в ускоренном темпе, а президент Анджей Дуда подписал закон только 8 мая – за 2 дня до дня голосования.

Сейчас в Польше решают, каким образом должны состояться выборы. Была идея организовать выборы корреспондентским методом – с помощью почты. Однако признали, что это сделать было бы очень сложно.

Сейчас думают о так называемом гибридном голосовании. То есть, частично оно бы было корреспондентским для лиц старшего возраста или физически неспособных прийти на избирательные участки. А другие пришли бы и проголосовали, как всегда.

И снова о коронавирусе

Вспышка на Волыни

Несмотря на различные запреты и рекомендации, в Ковеле на Волыни на Пасху провели праздничную службу в храме УПЦ МП. Как следствие, коронавирусом заболели по меньшей мере 18 человек, а одна женщина умерла.

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Говорится о храме архистратига Михаила в Ковеле. Среди 18 больных коронавирус есть и настоятель храма. Об умершей известно, что это женщина, которая убирала в церкви.

В городе есть и еще один очаг вспышки коронавируса – швейная фабрика. Там подтвердили болезнь у 7 человек, а сама фабрика остановила свою работу.

Предупреждение Кличко

Не успели вступить в силу ослабления карантина, как мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможности его усиления в столице.

Это произойдет если динамика заболеваемости коронавирус и дальше расти.

Ситуация на самом деле непростая. Особенно сейчас, когда мы собираемся вводить послабления ограничительных мер. Возможно придется вводить более строгий карантин,

– предупредил мэр Киева.

Какова ситуация с коронавируса в столице?

За последние сутки в Киеве COVID-19 подтвердили еще у 66 человек, среди них – 6 медиков.



В целом в столице Украины зафиксировали 1871 случай заражения коронавируса. По этому показателю Киев находится на втором месте по заболеваемости, но первый по количеству выявленных случаев за последние сутки.