Головні новини 11 травня: послаблення карантину в Україні, бойовики посилюють обстріли

В Україні з 11 травня пом’якшили карантинні заходи. Ворог на Донбасі посилює обстріли, під вогонь потрапив будинок мирних жителів. До України підступає негода. У Польщі не відбулися президентські вибори. Спалах коронавірусу на Волині та попередження Кличка. Такими були головні новини за понеділок, 11 травня, в Україні та світі.

Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні:

Послаблення карантину

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З 11 травня в Україні послабили карантинні обмеження. Свою роботу відновлюють магазини непродовольчих товарів, стоматології та салони краси. Разом з ними відкриваються парки з дитячими майданчиками.

Якщо у Києві та Львові влада і люди з обережністю ставляться до послаблення обмежень, то у Харкові та Одесі – зворотна ситуація.

Так, у Харкові у декількох торгових центрах відкрились 80% магазинів, а люди ринули на вулиці міста.



Така ситуація у маршрутках в Харкові / Фото 24 каналу

Тим часом в Одесі на центральній Дерибасівській вулиці відразу відкрився ярмарок. Щоправда, відвідувачам на вході вимірюють температуру і пропонують обробити руки дезінфекційними засобами.



А так зустрічають відвідувачів на ярмарку в Одесі

У Києві теж багато людей вийшли на прогулянку, хтось на радощах навіть кинувся засмагати на Оболонській набережній. Однак деякі ресторани ще наразі не відкрили свої літні майданчики, планують зробити це днями.



Така ситуація у Києві / Фото 24 каналу

У Львові – ще більша обачність: щоправда, від влади, а не від містян. Так, там через помітний приріст хворих на COVID-19 місцева влада не наважилась відкрити магазини одягу та взуття, а також салони краси й перукарні.



Соціальне дистанціювання на лавках у Львові, втім люди без масок / Фото 24 каналу

Однак у парках та скверах вже збираються люди, щоправда, більша частина з них без масок.

В Україні послабили карантин: що коїться на вулицях міст читайте на 24 каналі.

На Україну суне негода

Попереджаємо Шквальний вітер, грози, град та сніг: де в Україні чекати негоду

Після послаблення карантину багато людей вийшли гуляти на вулиці та у парки. Цьому сприяла ще й спекотна погода: 11 травня у деяких містах стовпчики термометрів підскочили до відмітки у +27 градусів. Втім, радіти теплу довго не доведеться. Вже 12 травня в Україні розпочнеться похолодання.

Спершу воно зачепить західні регіони: приміром, на Львівщині температура повітря може відразу впасти на 17 градусів. Там буде найхолодніше – +10…+12 градусів вдень. Ба більше – у низці західних областей може випасти сніг, а в Карпатах – взагалі обіцяють хурделицю.

Тим часом на решті території держави розіграються грози, у центральних та північних регіонах обіцяють град, а на Заході та Півдні – шквальні поривчасті вітри. В Україні оголосили штормове попередження.



Попередження про несприятливі погодні умови від синоптиків Укргідрометцентру

Детальніше про примхи погоди почитайте у прогнозі.

Окупанти активізувалися

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Проросійські бойовики на Донбасі помітно активізувалися. Так, вдень зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів вони гатили по Кримському.

На щастя, у результаті обстрілу жоден військовий зі складу Об'єднаних сил не постраждав.

Окрім того, окупанти продовжують обстрілювати населені пункти поблизу лінії зіткнення на Донеччині. В Авдіївці поблизу житлового будинку розірвалась граната з ворожого автоматичного гранатомета.

Постраждалих серед місцевих жителів немає, проте пошкоджено дах помешкання.

Тим часом місія ОБСЄ повідомила, що проросійські бойовики активізувались поблизу ділянки розведення військ. Спостерігачі зафіксували озброєні угруповання у межах ділянки та обстріли у напрямку українських позицій.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

У Польщі не відбулися вибори

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У Польщі 10 травня мали відбутися президентські вибори. Втім, не сталося: і виною цьому пандемія коронавірусу.

Національна виборча комісія Польщі визнала, що вибори президента держави не відбулися. Згідно з рішенням комісії, виборці просто були позбавленні права голосувати. Факт прирівняли до того, коли на виборах зовсім немає або є лише один кандидат.

Тепер спікер польського Сейму має 14 днів для того, аби оголосити нову дату голосування. Воно має відбутися впродовж 60 днів з дня замовлення голосування.

Передісторія: вибори не відбулися через пандемію коронавірусу. Влада не хотіла збирати десятки людей на виборчих дільницях, тож взялася шукати інші можливі варіанти проведення виборів.



Тоді у Польщі вирішили провести вибори шляхом голосування поштою. Щоправда, робили це у пришвидшеному темпі, а президент Анджей Дуда підписав закон лише 8 травня – за 2 дні до дня голосування.

Наразі у Польщі вирішують, яким чином мають відбутись вибори. Була ідея організувати вибори кореспонденційним методом – за допомогою пошти. Однак визнали, що це зробити було б дуже складно.

Зараз думають щодо так званого гібридного голосування. Тобто, частково воно б відбулося кореспонденційно для осіб старшого віку чи фізично нездатних прийти на виборчі дільниці. А інші прийшли б і проголосували, як завжди.

І знову про коронавірус

Спалах на Волині

Попри різні заборони та рекомендації, у Ковелі, що на Волині на Великдень провели святкову службу у храмі УПЦ МП. Як наслідок, на коронавірус захворіли щонайменше 18 людей, а одна жінка померла.

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Мовиться про храм архистратига Михаїла у Ковелі. Серед 18 хворих на коронавірус є і настоятель храму. Про померлу відомо, що це жінка, яка прибирала у церкві.

У місті є й ще одне місце спалаху коронавірусу – швейна фабрика. Там підтвердили хворобу в 7 людей, а сама фабрика зупинила свою роботу.

Попередження Кличка

Не встигли набрати чинності послаблення карантину, як мер Києва Віталій Кличко попередив про ймовірність його посилення у столиці.

Це станеться якщо динаміка захворюваності на коронавірус й далі зростатиме.

Ситуація, насправді, непроста. Особливо зараз, коли ми збираємося запроваджувати послаблення обмежувальних заходів. Можливо доведеться запроваджувати більш суворий карантин,

– попередив мер Києва.

Яка ситуація з коронавірусом у столиці? За останню добу в Києві COVID-19 підтвердили ще у 66 людей, серед них – 6 медиків.



Загалом у столиці України зафіксували 1 871 випадок зараження коронавірусом. За цим показником Київ перебуває на другому місці по захворюваності, але перший за кількістю виявлених випадків за останню добу.