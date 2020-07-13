Рада дала зеленый свет увеличению штрафов и ответственности за пьяное вождение. Нардепы также ввели авиационный сбор для пассажиров. На фронте снова потери: погибли 2 украинских бойца. Дуда остается президентом Польши. Масштабный пожар в Черновцах. Такими были главные новости понедельника, 13 июля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня, 13 июля:

Ужесточение штрафов за пьяное вождение

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Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об усилении ответственности за вождение в нетрезвом состоянии и превышение скорости. Решение поддержали 282 народных депутата.

Какие штрафы предусмотрены законопроектом:

За оставление места ДТП – штраф в размере 200 необлагаемых минимумов (3 400 гривен) или лишение права управления транспортными средствами на срок до 6 месяцев, или административный арест на срок от 10 до 15 суток.

– штраф в размере 200 необлагаемых минимумов (3 400 гривен) или лишение права управления транспортными средствами на срок до 6 месяцев, или административный арест на срок от 10 до 15 суток. За повторную в течение года езду без ремня безопасности – арест на срок от 5 до 10 суток или лишение прав на срок от 3 до 10 суток.

За пьяное вождение – штраф в размере 10 200 гривен с лишением прав на один год. Повторное нарушение в течение года – 20 400 гривен штрафа с лишением прав на 3 года или административный арест на срок 10 суток.

нарушение в течение года – гривен штрафа с лишением прав на 3 года или административный арест на срок 10 суток. Если водитель в течение года попадается третий раз , ему грозит штраф 40 800 гривен с лишением прав на 10 лет или арест на 15 суток (тоже с лишением прав).

, ему грозит штраф с лишением прав на 10 лет или арест на 15 суток (тоже с лишением прав). Употребление алкоголя или наркотических веществ после ДТП и до осмотра повлечет 20 400 гривен штрафа или арест на 15 суток с лишением прав на срок до трех лет.

Документ предлагает также увеличить срок заключения до 7 – 12 лет за вождение в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции", которое привело к гибели нескольких человек.

Отметим, что за этот законопроект депутаты голосовали на внеочередном заседании. Оно было созвано по просьбе президента Зеленского.

Голосованию предшествовало смертельное ДТП, в котором погибло много людей.

Что известно о ДТП под Козином:

Водитель Mercedes в наркотическом и алкогольном опьянении 12 июля возле Козина под Киевом врезался в Hyundai, в котором ехала семья.

В аварии погибли двое взрослых и двое детей возрастом 8 и 10 лет. Еще один мальчик находится в тяжелом состоянии в больнице.

Пьяный водитель Антон Желепа, который совершил эту смертельную аварию, уже неоднократно был ранее судим.

Авиасбор с пассажиров

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Верховная Рада также приняла законопроект, вводящий авиационный сбор для пассажиров, вылетающих из Украины, и коммерческий груз, который отправляется или доставляется самолетами.

Законопроект предусматривает внесение в Воздушный кодекс Украины ряда изменений, касающихся государственного авиасбора. Его ставка:

для каждого пассажира, осуществляющего внутренний перелет – 0,5 доллара, для международных перевозок – 2 доллара;

за каждую тонну груза, которая отправляется или прибывает в аэропорт Украины, для перевозок в пределах государства – 2,5 доллара, для международных перевозок из и в Украину – 10 долларов.

Законопроект также предусматривает закрепление в терминологическом аппарате понятия "государственная пошлина с субъекта авиационной деятельности" и введение ответственности за нарушение порядка или сроков уплаты государственных сборов.

Обратите внимание! Авиационный сбор будет добавляться к другим авиационным налогам и сборам, включенным в билет. То есть отдельно ничего доплачивать не нужно: полную стоимость, как и раньше, нужно будет платить своему агенту или авиакомпании.

Государственный сбор не взимается в случаях перевозок:

высших должностных лиц и официальных делегаций государств;

гуманитарной помощи из/в Украину согласно актам Кабмина;

пассажиров, относящихся к категории лиц, освобождаемых от уплаты сборов согласно закону;

детей в возрасте до двух лет;

транзитных пассажиров;

пассажиров с сервисными билетами;

менее десяти пассажиров одним нерегулярным рейсом;

полетов, связанных с обеспечением проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, авиационных и других событий, санитарных авиарейсов (в том числе перевозок тела (останков, праха) умершего).

Новые потери на фронте

Двое украинских воинов погибли 13 июля на Донбассе. Один из них попал под вражеский обстрел недалеко от Славного, другой – подорвался на неизвестном взрывном устройстве возле Зайцевого.

Известно, что один из погибших – 32-летний Евгений Чумаченко. Он был родом из Одесской области. У погибшего остались жена и двое детей. Собратья вспоминают Евгения как светлого и веселого человека. Он был надежным товарищем, настоящим воином и оставил по себе добрую память.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и друзьям погибшего героя!

Заметим, что президент Зеленский 13 июля наградил посмертно званием Героя Украины Тараса Матвиива. Это украинский военный, погибший на Донбассе 10 июля. Матвиив перед собственной смертью сумел спасти от смерти двух своих товарищей, вытащив из блиндажа, в который попала мина.

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Тарас Матвиив на фронте с начала войны. Был волонтером и добровольцем, а в 2019 году начал службу в рядах ВСУ. Во время вражеского обстрела 31-летний Тарас спас двух своих собратьев, помог им добраться до безопасного места,

– отметил Владимир Зеленский.

Обратите внимание! На Донбассе враг усилил обстрелы. За прошедшие сутки боевики более десяти раз обстреляли военные позиции ВСУ, попали даже в жилой дом. 5 воинов получили травмы, еще один контузию.

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Действующий президент Польши Анджей Дуда выиграл второй тур президентских выборов. Он останется в должности еще на один срок.

Согласно данным Национальной избирательной комиссии после подсчета 99,97% протоколов за Дуду проголосовали 51,21% избирателей.

Его соперник – представитель оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский получил 48,79% голосов.

Разница между ними почти 2,5%.

Явка на выборах 12 июля была рекордной для современной Польши – 68,12%.

Смотрите сюжет 24 канала о результатах второго тура президентских выборов в Польше:

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