Рада дала зелене світло посиленню штрафів та відповідальності за п’яне водіння. Нардепи також ввели авіаційний збір для пасажирів. На фронті знову втрати: загинули 2 українських бійців. Дуда залишається президентом Польщі. Масштабна пожежа у Чернівцях. Такими були головні новини понеділка, 13 липня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 13 липня:

Посилення штрафів за п’яне водіння

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Верховна Рада підтримала у першому читанні за законопроєкт про посилення відповідальності за водіння в нетверезому стані та перевищення швидкості. Рішення підтримали 282 народні депутати.

Які штрафи передбачені законопроєктом:

За залишення місця ДТП – штраф в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів (3 400 гривень) або позбавлення права керування транспортними засобами на строк до 6 місяців, або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб.

– штраф в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів (3 400 гривень) або позбавлення права керування транспортними засобами на строк до 6 місяців, або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб. За повторну протягом року їзду без ременя безпеки – арешт на термін від 5 до 10 діб або позбавленням прав на термін від 3 до 10 діб.

За п'яне водіння – штраф в розмірі 10 200 гривень з позбавленням прав на один рік . Повторне протягом року порушення – 20 400 гривень штрафу з позбавленням прав на 3 роки або адміністративний арешт на строк 10 діб.

– . протягом року порушення – штрафу з позбавленням прав на 3 роки або адміністративний арешт на строк 10 діб. Якщо водій впродовж року попадається третій раз , йому загрожує штраф 40 800 гривень з позбавленням прав на 10 років або арешт на 15 діб (теж з позбавленням прав).

, йому загрожує штраф з позбавленням прав на 10 років або арешт на 15 діб (теж з позбавленням прав). Вживання алкоголю або наркотичних речовин після ДТП і до огляду спричинить 20 400 гривень штрафу або арешт на 15 діб з позбавленням прав на строк до трьох років.

Документ пропонує також збільшити термін ув'язнення до 7 – 12 років за водіння у "стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції", яке призвело до загибелі кількох людей.

Зауважимо, що за цей законопроєкт депутати голосували на позачерговому засіданні. Воно було скликане за проханням президента Зеленського.

Голосуванню передувала смертельна ДТП, у якій загинуло багато людей.

Що відомо про ДТП під Козином:

Водій Mercedes у наркотичному та алкогольному сп’янінні 12 липня біля Козина під Києвом врізався у Hyundai, в якому їхала родина.

В аварії загинули двоє дорослих та двоє дітей віком 8 та 10 років. Ще один хлопчик перебуває в тяжкому стані у лікарні.

П’яний водій Антон Желепа, який вчинив цю смертельну аварію, вже неодноразово був раніше судимий.

Авіазбір з пасажирів

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Верховна Рада також ухвалила законопроєкт, що вводить авіаційний збір для пасажирів, які вилітають з України, та комерційний вантаж, що відправляється чи доставляється літаками.

Законопроєкт передбачає внесення до Повітряного кодексу України низки змін, що стосуються державного авіазбору. Його ставка:

для кожного пасажира, який здійснює внутрішній переліт – 0,5 долара, для міжнародних перевезень – 2 долари;

за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України, для перевезень у межах держави – 2,5 долари, для міжнародних перевезень з та до України – 10 доларів.

Законопроєкт також передбачає закріплення в термінологічному апараті поняття "державне мито з суб'єкта авіаційної діяльності" та введення відповідальності за порушення порядку або термінів сплати державних зборів.

Зверніть увагу! Авіаційний збір буде додаватися до інших авіаційних податків і зборів, включених до квитка. Тобто окремо нічого доплачувати не потрібно: повну вартість, як і раніше, потрібно буде сплачувати своєму агенту або авіакомпанії.

Державний збір не стягується у випадках перевезень:

вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав;

гуманітарної допомоги з/до України згідно з актами Кабміну;

перевезень пасажирів, що належать до категорії осіб, які звільняються від сплати зборів згідно з законом;

дітей віком до двох років;

транзитних пасажирів;

пасажирів із сервісними квитками;

менше десяти пасажирів одним нерегулярним рейсом;

польотів, пов’язаних із забезпеченням проведення робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха, авіаційних та інших подій, санітарних авіарейсів (у тому числі перевезень тіла (останків, праху) померлого).

Нові втрати на фронті

Двоє українських воїнів загинули 13 липня на Донбасі. Один із них потрапив під ворожий обстріл неподалік Славного, інший – підірвався на невідомому вибуховому пристрої біля Зайцевого.

Відомо, що один із загиблих – 32-річний Євген Чумаченко. Він був родом з Одещини. У загиблого залишилася дружина та двоє дітей. Побратими згадують Євгена як світлу та веселу людину. Він був надійним товаришем, справжнім воїном і залишив по собі добру пам'ять.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та друзям загиблого героя!

Зауважимо, що президент Зеленський 13 липня нагородив посмертно званням Героя України Тараса Матвіїва. Це український військовий, що загинув на Донбасі 10 липня. Матвіїв перед власною загибеллю зумів урятувати від смерті двох своїх товаришів, витягши із бліндажа, в який потрапила міна.

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Тарас Матвіїв на фронті з початку війни. Був волонтером і добровольцем, а у 2019 році почав службу в лавах ЗСУ. Під час ворожого обстрілу 31-річний Тарас врятував двох своїх побратимів, допомігши їм дістатися в безпечне місце,

– зазначив Володимир Зеленський.

Зверніть увагу! На Донбасі ворог посилив обстріли. Минулої доби бойовики понад десяток разів обстріляли військові позиції ЗСУ, влучили навіть у житловий будинок. 5 воїнів отримали травми, ще один контузію.

Дуда залишається президентом Польщі

До теми Анджей Дуда вдруге став президентом Польщі: цікаві факти з біографії

Чинний президент Польщі Анджей Дуда виграв другий тур президентських виборів. Він залишиться на посаді ще на один термін.

Згідно з даними Національної виборчої комісії після підрахунку 99,97% протоколів за Дуду проголосували 51,21% виборців

Його суперник представник опозиційної "Громадянської коаліції" Рафал Тшасковський отримав 48,79% голосів.

Різниця між ними майже 2,5%.

Явка на виборах 12 липня була рекордною для сучасної Польщі – 68,12%.

Дивіться сюжет 24 каналу про результати другого туру президентських виборів у Польщі:

Масштабна пожежа у Чернівцях

Важливо Лісові пожежі на Луганщині вдалося повністю загасити: у скільки оцінили збитки

У Чернівцях спалахнула потужна пожежа на території приміщення компанії "Розма", що займається виробництвом гумових виробів. Інцидент трапився удень 13 липня, станом на вечір пожежу вдалося локалізувати.

Масштабна пожежа у Чернівцях: відео

Що відомо про пожежу у Чернівцях: