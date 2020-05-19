Главные новости 19 мая: слив "пленок Порошенко", отмывание денег Коломойским
В сеть слили "пленки Порошенко". США расследуют, как Коломойский отмывал выведенные из "Приватбанка" деньги. В Минздраве спрогнозировали продолжительность карантина. Рада расширила финуслуги Укрпочты и разблокировала подписание "антиколомойского закона". Такими были главные новости вторника, 19 мая.
Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:
Слив "пленок Порошенко"
Внефракционный нардеп и бывший регионал Андрей Деркач обнародовал записи разговоров, которые якобы вели пятый украинский президент Петр Порошенко, глава Госдепа США Джон Керри и вице-президент США Джо Байден в 2015 – 2016 годах.
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Первым эти аудионарезки разговора обнародовал телеканал "112 Украина", который связывают с Виктором Медведчуком. Впоследствии их распространили и другие украинские издания с пророссийской позицией. Мгновенно появилась информация и на блоге скандального Анатолия Шария.
О чем якобы говорили Порошенко и Керри
Разговор состоялся в декабре 2015 года. Порошенко якобы попросил Керри рассмотреть возможность решения проблемы замены генерального прокурора Шокина, потому что он заблокировал реформу очистки генпрокуратуры.
В ответ министр иностранных дел США ссылался на "обеспокоенность" вицепрезидента Джо Байдена.
Разговор Байдена и Порошенко
Следующая часть, которую обнародовал Деркач – разговоры, которые якобы состоялись 18 февраля и 22 марта 2016 года – то есть за 4 дня до увольнения Шокина.
Во время них человек, с похожим на Порошенко голосом, рассказывает Байдену, что имеет для него хорошие новости. Мол, он поговорил с Шокиным и "несмотря на то, что нет никаких обвинений в коррупции против него, специально попросил его подать в отставку".
Шокин якобы Порошенко пообещал подать заявление об отставке и этим "показать проявление своей государственнической позиции".
Байден на это ответил, когда в Украине будет новое правительство и новый генеральный прокурор, он публично подпишет обязательства на 1 миллиард долларов.
Порошенко также предложил кандидатуру Юрия Луценко на посадку генпрокурора и просил "одобрения Байдена."
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Кто делал записи и как они попали к Деркачу
- По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей.
- Саму запись делал лично Порошенко.
Нардеп обвинил Порошенко в "получении 1 миллиарда долларов в обмен на сохранение схем Burisma и международной коррупции".
Почему насчет увольнения Шокина столько разговоров
- Виктор Шокин занял должность генпрокурора в феврале 2015 года. Незадолго после назначения ряд антикоррупционных активистов, международные организации и правительства других стран начали вменять ему то, что он делает недостаточно для борьбы с коррупцией.
- Шокина неоднократно критиковал Джо Байден. В январе 2018 года на дискуссионной панели Совета по международным отношениям в Вашингтоне он даже рассказал, как в 2016 году требовал уволить генпрокурора.
- Впрочем Дональд Трамп – конкурент Байдена – считает, что Шокина уволили из-за дела Burisma, с которым связан сын Байдена – Хантер.