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Главные новости 19 мая: слив "пленок Порошенко", отмывание денег Коломойским

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Новости Украины сегодня – 19 мая 2020 новости Украина, мир
Главные новости 19 мая / Коллаж 24 канала

В сеть слили "пленки Порошенко". США расследуют, как Коломойский отмывал выведенные из "Приватбанка" деньги. В Минздраве спрогнозировали продолжительность карантина. Рада расширила финуслуги Укрпочты и разблокировала подписание "антиколомойского закона". Такими были главные новости вторника, 19 мая.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

Слив "пленок Порошенко"

Внефракционный нардеп и бывший регионал Андрей Деркач обнародовал записи разговоров, которые якобы вели пятый украинский президент Петр Порошенко, глава Госдепа США Джон Керри и вице-президент США Джо Байден в 2015 – 2016 годах.

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Первым эти аудионарезки разговора обнародовал телеканал "112 Украина", который связывают с Виктором Медведчуком. Впоследствии их распространили и другие украинские издания с пророссийской позицией. Мгновенно появилась информация и на блоге скандального Анатолия Шария.

О чем якобы говорили Порошенко и Керри

Разговор состоялся в декабре 2015 года. Порошенко якобы попросил Керри рассмотреть возможность решения проблемы замены генерального прокурора Шокина, потому что он заблокировал реформу очистки генпрокуратуры.

В ответ министр иностранных дел США ссылался на "обеспокоенность" вицепрезидента Джо Байдена.

Разговор Байдена и Порошенко

Следующая часть, которую обнародовал Деркач –  разговоры, которые якобы состоялись 18 февраля и 22 марта 2016 года – то есть за 4 дня до увольнения Шокина.

Во время них человек, с похожим на Порошенко голосом, рассказывает Байдену, что имеет для него хорошие новости. Мол, он поговорил с Шокиным и "несмотря на то, что нет никаких обвинений в коррупции против него, специально попросил его подать в отставку".

Шокин якобы Порошенко пообещал подать заявление об отставке и этим "показать проявление своей государственнической позиции".

Байден на это ответил, когда в Украине будет новое правительство и новый генеральный прокурор, он публично подпишет обязательства на 1 миллиард долларов.

Порошенко также предложил кандидатуру Юрия Луценко на посадку генпрокурора и просил "одобрения Байдена."

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Кто делал записи и как они попали к Деркачу

  • По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей.
  • Саму запись делал лично Порошенко.

Нардеп обвинил Порошенко в "получении 1 миллиарда долларов в обмен на сохранение схем Burisma и международной коррупции".

Почему насчет увольнения Шокина столько разговоров

  • Виктор Шокин занял должность генпрокурора в феврале 2015 года. Незадолго после назначения ряд антикоррупционных активистов, международные организации и правительства других стран начали вменять ему то, что он делает недостаточно для борьбы с коррупцией.
  • Шокина неоднократно критиковал Джо Байден. В январе 2018 года на дискуссионной панели Совета по международным отношениям в Вашингтоне он даже рассказал, как в 2016 году требовал уволить генпрокурора.
  • Впрочем Дональд Трамп – конкурент Байдена – считает, что Шокина уволили из-за дела Burisma, с которым связан сын Байдена – Хантер.
Автор: Наталия Пристанская
Теги: Верховная Рада Законодательство Банки Укрпошта Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Скандал Новости Украины Новости политики Новости культуры авиация Виктор Ляшко Министерство здравоохранения Украины Расследования Новости США Игорь Коломойский Приватбанк Публикации Джозеф Байден Виктор Шокин Петр Порошенко
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