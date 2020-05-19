Головні новини 19 травня: злиття "плівок Порошенка", відмивання грошей Коломойським

У мережу злили "плівки Порошенка". США розслідують, як Коломойський відмивав виведені з "Приватбанку" гроші. У МОЗ спрогнозували тривалість карантину. Рада розширила фінпослуги Укрпошти та розблокувала підписання "антиколомойського закону". Такими були головні новини вівторка, 19 травня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Злиття "плівок Порошенка"

Позафракційний нардеп та ексрегіонал Андрій Деркач оприлюднив записи розмов, які начебто вели п’ятий український президент Петро Порошенко, глава Держдепу США Джон Керрі та віцепрезидент США Джо Байден у 2015 – 2016 роках.

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Першим ці аудіонарізки розмови оприлюднив телеканал "112 Україна", який пов’язують із Віктором Медведчуком. Згодом їх поширили й інші українські видання з проросійською позицією. Миттєво з’явилась інформація і на блозі скандального Анатолія Шарія.

Про що начебто говорили Порошенко і Керрі

Розмова відбулася у грудні 2015 року. Порошенко нібито попросив у Керрі розглянути можливість вирішення проблеми заміни генерального прокурора Шокіна, бо він заблокував реформу очищення генпрокуратури.

У відповідь міністр закордонних справ США посилався на "стурбованість" віцепрезидента Джо Байдена.

Розмова Байдена і Порошенка

Наступна частина, яку оприлюднив Деркач, розмови, які начебто відбулися 18 лютого та 22 березня 2016 року – тобто за 4 дні до звільнення Шокіна.

Під час них людина, зі схожим до Порошенка голосом, розповідає Байдену, що має для нього хороші новини. Мовляв, він поговорив з Шокіним і "попри те, що немає жодних звинувачень у корупції проти нього, спеціально попросив його подати у відставку".

Шокін начебто пообіцяв Порошенку подати заяву про відставку і цим "показати прояв своєї державницької позиції".

Байден на це відповів, коли в Україні буде новий уряд і новий генеральний прокурор, він публічно підпише зобов'язання на 1 мільярд доларів.

Порошенко також запропонував кандидатуру Юрія Луценка на посадку генпрокурора та просив схвалення Байдена."

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Хто робив записи та як вони потрапили до Деркача

За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів .

. Сам запис робив особисто Порошенко.

Нардеп звинуватив Порошенка в "отриманні 1 мільярда доларів в обмін на збереження схем Burisma і міжнародної корупції".

Чому щодо звільнення Шокіна стільки розмов

Віктор Шокін отримав посаду генпрокурора у лютому 2015 року. Незадовго після призначення низка антикорупційних активістів, міжнародні організації та уряди інших країн п очали закидати йому те, що він робить недостатньо для боротьби з корупцією.

Незадовго після призначення низка антикорупційних активістів, міжнародні організації та уряди інших країн п Шокіна неодноразово критикував Джо Байден. У січні 2018 року на дискусійній панелі Ради міжнародних відносин у Вашингтоні він навіть розповів, як у 2016 році вимагав звільнити генпрокурора.

У січні 2018 року на дискусійній панелі Ради міжнародних відносин у Вашингтоні він навіть розповів, як у 2016 році вимагав звільнити генпрокурора. Втім Дональд Трамп – конкурент Байдена – вважає, що Шокіна звільнили через справу Burisma, з якою пов’язаний син Байдена – Гантер.

Відмивання грошей Коломойським

Ігоря Коломойського звинувачують у тому, що він вкладав гроші з "Приватбанку" у нерухомість по всій території США.

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Олігарх перебуває під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів, йдеться у розслідуванні BuzzFeed.

Гроші "Приватбанку" він використовував для придбання американських готелів та офісних приміщень.

Що Коломойський купив на гроші з "Приватбанку"

розкішний готель на 484 номери у Клівленді з виглядом на озеро;

21-поверхову офісну вежу за декілька кварталів зі склепінчастими стелями та фресками;

4 хмарочоси у центрі Клівленда;

сталеливарний завод в Огайо.

Американські ЗМІ пишуть, що федеральні агенти неодноразово приїжджали в Україну. У лютому 2020 року вони зустрічалися з тоді ще очільником Офісу генпрокурора Русланом Рябошапкою і слідчими НАБУ. Обговорювали справу проти Коломойського та його партнера Геннадія Боголюбова.

Важливо! У виданні наголошують, що без чинного договору про екстрадицію між США та Україною Зеленський та генпрокурор держави можуть зіткнутися з важким рішенням у випадку винесення обвинувального вироку у справі олігарха.

Що каже сам олігарх

Коломойський заявляв, що не знає про розслідування великого журі. За його словами, будь-які проблеми, були "створені навмисно, щоб експропріювати банк, його приватну власність".

Водночас, колишній співвласник "Приватбанку" Геннадій Боголюбов зазначив, що ніколи не брав гроші в банку незаконно.

Зверніть увагу! Наразі ключове питання, на думку американських розслідувачів, полягає у тому, чи буде президент України тиснути на НАБУ та генпрокурора, щоб запобігти можливості екстрадиції Коломойського.

Доки триватиме карантин

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що карантин в Україні попередньо триватиме до 22 червня.

Детально Чи продовжуватимуть карантин після 22 травня та скільки він триватиме

Однак його можуть скасувати і швидше – усе залежатиме від епідеміологічної ситуації.

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, наразі українська влада стежить за динамікою в Польщі, де сценарій найбільш схожий до українського.

Уряд планує продовжити карантин до 22 червня, але він буде адаптивний, з пом'якшувальними заходами.

Що відомо про відкриття кінотеатрів та можливість фестивалів

Уряд планує дозволити відновити роботу культурної сфери на останньому етапі послаблення карантину. Попередня дата – 1 липня. Однак остаточне рішення залежатиме від епідеміологічної ситуації в країні.

Коли можуть відновити польоти

У ЗМІ з’явилася інформація, що МЗС почало домовлятися про відновлення авіарейсів з іншими країнами. Варто розраховувати, що рейси будуть поновлювати у ті країни, у яких також буде відновлене регулярне авіасполучення.

Карантин в Україні: коротко

Вперше загальнонаціональний карантин запровадили 12 березня. Він мав тривати всього до 3 квітня, але потім його продовжували ще тричі: до 24 квітня, до 11 травня, до 22 травня.

запровадили 12 березня. Він мав тривати всього до 3 квітня, але потім його продовжували ще тричі: до 24 квітня, до 11 травня, до 22 травня. З 22 травня в Україні планують впровадити другий етап послаблень. Зокрема, відновити роботу громадського транспорту, готелів, дитячих садочків, фітнес-залів, а також провести ЗНО.



Що планують відкрити в Україні з 22 травня / інфографіка 24 каналу

Рада розширила фінпослуги Укрпошти

Проєкт закону №2788-Д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо фінансових послуг у галузі поштового зв'язку" підтримали 232 нардепи.

ЦІкаво Укрпошта пропонує понад три тисячі вакансій: які саме

Що українці зможуть робити на Укрпошті

відкривати депозити;

оплачувати карткою комунальні та інші послуги;

отримувати пенсію, соцдопомогу, зарплату, торговельну виручку;

приєднатися до ринку онлайн-торгівлі.

Водночас у пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про недостатню зону покриття банків України. Зокрема, лише на 6% території країни є банки.

За словами представників Укрпошти, після відкриття поштових рахунків доступ до вищезазначених послуг отримають щонайменше 37% населення України.

Інші особливості закону про відкриття поштових рахунків

Укрпошта не кредитуватиме фізичних осіб та суб’єктів господарювання власними грошима;

Вклади, залучені національним оператором поштового зв’язку, прирівнюються до банківських вкладів;

Укрпошта також стає учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

Діяльність з надання фінансових послуг, відкриття та обслуговування поштових рахунків національним поштовим оператором регулює НБУ.

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Реакція влади на законопроєкт про розширення фінпослуг Укрпошти

Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що закон про розширення фінпослуг Укрпошти дозволить забезпечити доступними фінансовими послугами всіх українців. Зокрема, 15 мільйонів жителів сільської місцевості – бо у селах не працюють банки, а є лише відділення Укрпошти.

Підписання "антиколомойського закону" розблокували

Рада розблокувала підписання банківського або так званого "антиколомойського" закону.

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Під час засідання Верховна Рада розглянула дві постанови про скасування результатів голосування за законопроєкт. Їх подали нардепи від "Слуги народу" Антон Поляков і Максим Бужанський. Однак парламентарі не підтримали їхні ініціативи.

Тому тепер голова парламенту Дмитро Разумков має змогу підписати законопроєкт та передати його на підпис президентові України.

Коротко про ухвалення "антиколомойського закону"