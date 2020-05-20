Главные новости 20 мая: год Зеленского и его пресс-конференция, ослабление карантина

Прошел год со дня инаугурации Зеленского. Президент устроил большую пресс-конференцию. Правительство вводит новые послабления карантинных ограничений с 22 и 25 мая. Из-за вспышки коронавируса среди депутатов Верховная Рада отменила пленарные заседания. В США от COVID-19 может умереть 1,2 миллиона человек. В Украину идут заморозки. Такими были главные новости среды, 20 мая.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

Пресс-конференция Зеленского в годовщину его президентства

Актуально Справился ли Зеленский с задачами за год: мнение украинцев

Владимир Зеленский 20 мая 2020 года отметил первую годовщину своего пребывания на посту президента. По этому случаю он собрал журналистов на большую пресс-конференцию, где обсуждались как достижения, так и неудачи его команды в течение года.

Главные темы и тезисы заявлений Зеленского

О своем президентстве и втором сроке

Зеленский сказал, что сомневается, что одной каденции ему хватит для того, чтобы выполнить свои обещания. Поэтому он готов подумать над тем, чтобы баллотироваться во второй раз. Впрочем, перед таким поступком прежде всего будет ориентироваться на мнение украинского народа и спросит мнение своей семьи.

Он также объяснил, чем отличается от своего предшественника Петра Порошенко. По его словам, они разные как физиологически и как президенты. Зеленский также назвал себя честным и порядочным человеком, "который действительно болеет этой страной".

Зеленский также отреагировал на скандал с "пленками Порошенко" и сказал, что "это не последний тревожный звонок, который услышат украинцы". Он уточнил, что реагировать на это должна прокуратура и правоохранительные органы.

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О борьбе с COVID-19

Зеленский назвал приоритетным вопрос помощи украинским медикам и обеспечение их всеми обещанными доплатами. Он заверил, что во всех областях увеличат доплату медикам на 300%. Он отметил, что статистика благодаря украинским врачам позволяет понемногу выходить из карантина. В то же время только шесть областей Украины готовы к запуску межобластного транспорта.

Глава государства признал, что Украина – не США и не может помогать всем гражданам так масштабно. Он вспомнил о действующей программе "5 – 7– 9", а также ипотеку под 10%.

О маленьких зарплатах украинцев

Президент Владимир Зеленский критически отреагировал на заявление ЮНИСЕФ относительно шести миллионов украинцев, которые могут оказаться за чертой бедности. По его мнению, 250 долларов в Украине – это маленькая зарплата, но точно не бедность.

О Путине, войне и переговорах с Россией

Вопрос о переговорах с Путиным задал скандальный Дмитрий Гордон. Перед тем, как отвечать на него, Зеленский пошутил и назвал его "спецагентом".

Он похвастался тремя этапами обмена пленными и освобождением 135 украинцев из московских тюрем. Также благодаря работе его команды, по мнению Зеленского, удалось перезагрузить минскую группу и показать, что лица, которые являются представителями так называемых "ЛНР" и "ДНР" – имеют российские паспорта.

Глава государства рассказал, что за 1,5 месяца пока длится эпидемия коронавируса на оккупированный Донбасс боевики не пропустили десятки автомобилей с наблюдателями ОБСЕ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные на Донбассе стреляют только в ответ, но первыми огонь не открывают. Он заверил, что готов к любому формату, который поможет остановить войну на Донбассе.

Зеленский заявил, что Украина будет добиваться, чтобы с России не сняли мировые санкции пока та не прекратит агрессию. Глава государства также пояснил: он будет продолжать лично разговаривать с президентом России Владимиром Путиным по Донбассу.

Глава государства также рассказал, что на оккупированных территориях очень сложная ситуация с эпидемией коронавируса, впрочем, боевики отказываются принимать помощь от Украины.

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О больших проектах

Президент похвастался "программой большого строительства". Он подчеркнул, что в 9 раз Украина увеличила количество дорог, которые планирует построить в 2020 году (4 500 дорог). До конца своей каденции Зеленский планирует достроить все государственные дороги. Глава государства сказал также, что хочет взяться за ремонты мостов в государстве. Для этого ему нужно "найти еще 3 миллиарда долларов" для восстановления всех мостов в Украине.

По словам Зеленского, в Украине начинается государственный проект по созданию в каждой области 25 спортивных объектов, посвященных выдающимся спортсменам или спортсменкам из этого региона.

Зеленский рассказал о проекте "инвестиционные няни". По его словам, законопроект готов, его скоро зарегистрируют в Верховной Раде. Президент добавил, что все законы, которые направлены на улучшение инвестиционного климата в Украине, будут зарегистрированы в парламенте и уверен, что будут проголосованы.

О работе Рады и предстоящих местных выборах

У президента спросили, при каких условиях он готов распустить парламент. Тот ответил, что пока таких предпосылок нет. Впрочем, депутатам не следует расслабляться, поскольку это может произойти, если монобольшинство не будет выполнять свою работу должным образом.

Зеленский подтвердил, что местные выборы при любых условиях состоятся осенью и добавил – собирается голосовать за представителя от "Слуги народа" на выборах мэра Киева. За кого именно – глава государства не сказал, а уточнил: это определит праймериз.

О резонансных делах​

Президент Зеленский на вопрос о расследовании по делу сказал: те, кто убили активистку уже за решеткой. Он добавил, что люди, которые заказали ее убийство, тоже известны, а дело полностью передано в суд. Он выразил надежду, что суд вынесет справедливый приговор, а заказчики сядут за решетку.

Его Зеленский назвал "более сложной", "однозначна она или нет" – он тоже не знает. Если суд докажет, что те люди, которых сейчас подозревают, убийцы – то они сядут. Если же нет – будут наказаны те, кто это дело с этими людьми довел до суда и обвинили невиновных людей.

Он также назвал главу МВД Арсена Авакова мощным министром.

Кстати Для меня это пустое дело, – Зеленский про "пленки Ермака"



Пресс-конференция Зеленского в 10 тезисах / Инфографика 24 канала

Пресс-конференция Зеленского относительно года президентства: видео

Продолжение и ослабление карантина в Украине

Актуально Продлят ли карантин и после 22 июня и сколько он продлится

22 мая в Украине начнется второй этап ослабление карантина. Вновь заработает транспорт и гостиницы. Также возобновятся спортивные соревнования и церковные службы. Но будут действовать определенные ограничительные меры.

В то же время общий карантин в Украине продлится минимум до 22 июня.

Какие ослабления карантина уже произошли и состоятся

С 11 мая заработали:

парки и скверы;

салоны красоты и парикмахерские;

летние площадки кафе и ресторанов;

работа нотариусов и юристов;

заведения бытового обслуживания граждан;

музеи и библиотеки;

тренировки для профессиональных команд на закрытых базах;

стоматологические кабинеты;

сервисы обслуживания бытовой техники;

также возобновили деятельность субъекты хозяйствования, не предусматривающие прием посетителей.

С 22 мая возобновят работу:

Городской и внутриобластной транспорт.

Отели (кроме хостелов). В то же время, там не позволяют открывать рестораны и бассейны, если заведения предоставляют такие услуги.

Международные перевозки по железной дороге и автобусами (через открытые пункты пропуска).

Также можно будет снова проводить спортивные соревнования (с ограничением до 50 человек и без зрителей), церковные службы (не более чем 1 человек на 10 квадратных метров).

С 25 мая снова заработают:

детские сады;

метрополитен.

С 1 июня в Украине снова откроют свои двери:

спортзалы

фитнес-центры.

Стоит знать С 1 июня в Украине заработают спортзалы – рекомендации Минздрава

Правда, количество посетителей в заведении не должно превышать 10 человек.

В то же время на заседании 20 мая правительство разрешило возобновить работу 66 пунктов пропуска.

Речь идет о границе Украины:

С Евросоюзом (с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией),

Молдовой.

Зато граница с Россией и Беларусью пока остается закрытой. Причина – сложная ситуация с коронавирусом в этих странах.

Что правительство пока не будет возобновлять

На заседании Шмыгаль заявил, что правительство пока не будет открывать межобластные перевозки. Вероятнее всего, это произойдет в начале июня, если будет благоприятная эпидемическая ситуация. Сейчас же она является неблагоприятной.

О возобновлении работы аэропортов и возобновления полетов, то к этому вопросу правительство вернется после 15 июня. Именно с этой даты авиаперевозчики начнут осуществлять полеты.

Сейчас же аэропорты стран-партнеров Украины закрыты, и украинская власть ведет диалог с перевозчиками. Зато нерегулярные авиаперевозки работают.

Обязательные требования безопасности остаются неизменными:

масочный режим;

температурный скрининг работников;

постоянная дезинфекция транспорта.



Ослабление карантина с 22 мая / Инфографика 24 канала

Хроники коронавируса: Верховная Рада на карантине

Актуально "Батькивщина" – на самоизоляции: всю фракцию тестируют на COVID-19

Из-за вспышки COVID-19 в парламенте нардепы решили отменить пленарные заседания, которые должны были состояться 21 и 22 мая. Все из-за коронавируса в рядах "Батькивщины".

Отменить заседание в сессионном зале рекомендовал регламентный комитет. Предложение поддержали 311 народных избранников. До конца недели нардепы будут работать в комитетах, депутатских группах и фракциях.

Тестирование депутатов

20 мая на пленарное заседание парламента не появилась нардепы от "Батькивщины". В полном составе фракция пошла на самоизоляцию, депутатам проводят тестирование на COVID-19. Ранее коронавирус обнаружили у нардепа от этой политсилы Олега Мейдича.

Кроме этого, как сообщила народный депутат Кира Рудик, вечером будут тестировать и представителей фракции "Голос". Ведь среди них есть депутаты, которые контактировали с Мейдичем. Они решили не приходить сегодня в Верховную Раду.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине и мире

Важно Евросоюз выделил Украине 1,2 миллиарда евро помощи: куда пойдут эти деньги

По состоянию на 20 мая в Украине зафиксированы 19 230 случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки – 354 новых инфицированных.

От начала эпидемии от COVID-19 выздоровели 5 955 пациентов. Смертельных случаев, к сожалению, 564, из них – 16 новых за минувшие сутки.

За сутки больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Киеве (+51), Львовской области (+38), Черновицкой области (+54) и Волынской области (+41).

Несмотря на это, Черновицкая область, откуда в Украине началась вспышка заболевания, продолжает лидировать по количеству инфицированных COVID-19 (2 796 больных), на второй позиции держится и столица – в Киеве 2 410 пациентов с коронавирусом. В тройке лидеров также Киевская область, где обнаружили 1 261 больного. Много инфицированных также Ивано-Франковской (1 246) и Ровненской (1 217) областях.

От начала эпидемии коронавируса на территории Украины COVID-19 обнаружили у 3 757 медицинских работников, из них были госпитализированы 688, а к аппарату искусственной вентиляции легких подключен 21 медик.От осложнений, вызванных инфекцией, к сожалению, умерли 27 медицинских работников. Уже выздоровели от COVID-19 1 544 медицинских работника.

В Вооруженных силах Украины коронавирусом сейчас болеют 45 человек. Двое пациентов в результате болезни умерли, но 82 военным удалось выздороветь.

Главное о коронавирусе в мире

По состоянию на 20 мая в мире уже 5 016 859 человек заболели коронавирусом. Умерли, к сожалению, 325 563 пациента с таким диагнозом. Выздороветь удалось 1 979 673 людям.

Топ-5 стран по количеству инфицированных:

США – 1 572 231

Россия – 308 705

Испания – 278 803

Бразилия – 271 885

Великобритания – 248 818

Исследователи прогнозируют, что в США в целом могут умереть 1,2 миллиона человек.

Из Китая снова поступают неутешительные новости. Там коронавирус фиксируют в провинциях Цзилинь и Хэйлунцзян. Течение заболевания там отличается от того, который фиксировали в Ухане.

Ученые продолжают изучать природу нового коронавируса, теперь специалисты обнаружили еще одно влияние инфекции на человеческий организм. Коронавирусная болезнь имеет влияние на мозг. Врачи уже заметили, что у старших пациентов часто появлялся делирий. Но и в некоторых младших людей наблюдались признаки измененного психологического состояния. Также у некоторых пациентов развивался делирий впоследствии, после обнаружения коронавирус. Такие нарушения были тяжелее и длились дольше.

Снова заморозки

Актуально Прогноз погоды на 21 мая: в Украине будет прохладно, а на Востоке и Юге пройдут дожди

Погода в Украине в ближайшие дни немного ухудшится. Днем будет относительно тепло, местами дождливо. Однако ночью с 21 по 23 мая следует ожидать заморозков в западных и северных областях.

Из-за ухудшения погоды, Укргидрометцентр объявил об I уровне опасности в Украине.

В каких областях ожидаются заморозки

Закарпатская область;

Черновицкая область;

Ивано-Франковская область;

Львовская область;

Тернопольская область;

Хмельницкая область;

Волынская область;

Ровненская область;

Житомирская область;

Киевская область;

Черниговская область;

Сумская область.



Предупреждение про заморозки от Укргидрометцентра