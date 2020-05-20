Головні новини 20 травня: рік Зеленського та його пресконференція, послаблення карантину

Минув рік з дня інавгурації Зеленського. Президент влаштував велику пресконференцію. Уряд запроваджує нові послаблення карантинних обмежень з 22 та 25 травня. Через спалах коронавірусу серед депутатів Верховна Рада скасувала пленарні засідання. У США від COVID-19 може померти 1,2 мільйона людей. В Україну йдуть заморозки. Такими були головні новини середи, 20 травня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Пресконференція Зеленського в річницю його президентства

Актуально Чи впорався Зеленський із завданнями за рік: думка українців

Володимир Зеленський 20 травня 2020 року відзначив першу річницю свого перебування на посаді президента. З цієї нагоди він зібрав журналістів на велику пресконференцію, де обговорювалися як досягнення, так і невдачі його команди протягом року.

Головні теми та тези заяв Зеленського

Про своє президентство і другий термін

Зеленський сказав, що сумнівається, що однієї каденції йому вистачить для того, щоб виконати свої обіцянки. Тому він готовий подумати над тим, щоб балотуватися вдруге. Втім, перед таким вчинком перш за все орієнтуватиметься на думку українського народу та запитає думку своєї сім'ї.

Він також пояснив, чим відрізняється від свого попередника Петра Порошенка. За його словами, вони різні як фізіологічно і як президенти. Зеленський також назвав себе чесною і порядною людиною, яка "справді хворіє цією країною".

Зеленський також відреагував на скандал з "плівками Порошенка" та сказав, що "це не останній тривожний дзвінок, який почують українці". Він уточнив, що реагувати на це повинна прокуратура та правоохоронні органи.

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Про боротьбу з COVID-19

Зеленський назвав пріоритетним питання допомоги українським медикам і забезпечення їх усіма обіцяними доплатами. Він запевнив, що в усіх областях збільшать доплату медикам на 300%. Він зауважив, що статистика завдяки українським лікарям дозволяє потрохи виходити з карантину. Водночас лише шість областей України готові до запуску міжобласного транспорту.

Глава держави визнав, що Україна – не США і не може допомогати всім громадянам так масштабно. Він згадав про діючу програму "5 – 7– 9", а також іпотеку під 10%.

Про маленькі зарплати українців

Президент Володимир Зеленський критично відреагував на заяву ЮНІСЕФ щодо шести мільйонів українців, які можуть опинитися за межею бідності. На його думку, 250 доларів в Україні - це маленька зарплата, але точно не бідність.

Про Путіна, війну та переговори з Росією

Запитання про переговори з Путіним поставив скандальний Дмитро Гордон. Перед тим, як відповідати на нього, Зеленський пожартував і назвав його "спецагентом".

Він похвалився трьома етапами обміну полоненими і звільненням 135 українців з московських в'язниць. Також завдяки роботі його команди, на думку Зеленського, вдалося перезавантажити мінську групу і показати, що особи, які є представниками так званих "ЛНР" і "ДНР" – мають російські паспорти.

Глава держави розповів, що за 1,5 місяці поки триває епідемія коронавірусу на окупований Донбас бойовики не пропустили десятки автомобілів зі спостерігачами ОБСЄ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові на Донбасі стріляють тільки у відповідь, але першими вогонь не відкривають. Він запевнив, що готовий до будь-якого формату, який допоможе зупинити війну на Донбасі.

Зеленський заявив, що Україна домагатиметься, щоб з Росії не зняли світові санкції допоки та не припинить агресію. Глава держави також пояснив: він продовжуватиме особисто розмовляти з президентом Росії Володимиром Путіним щодо Донбасу.

Глава держави також розповів, що на окупованих територіях дуже складна ситуація з епідемією коронавірусу, втім, бойовики відмовляються приймати допомогу від України.

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Про великі проєкти

Президент похизувався "Програмою великого будівництва". Він наголосив, що в 9 разів Україна збільшила кількість доріг, які планує побудувати у 2020 році (4 500 доріг). До кінця своєї каденції Зеленський планує добудувати всі державні дороги. Глава держави сказав також, що хоче взятися за ремонти мостів у державі. Для цього йому потрібно "знайти ще 3 мільярди доларів" для відновлення всіх мостів в Україні.

За словами Зеленського, в Україні також розпочинається державний проєкт зі створення в кожній області 25 спортивних об’єктів, присвячених видатним спортсменам чи спортсменам з цього регіону.

Зеленський розповів про проєкт "інвестиційні няні". За його словами, законопроєкт готовий, його невдовзі зареєструють у Верховній Раді. Президент додав, що всі закони, які направлені на покращення інвестиційного клімату в Україні, будуть зареєстровані у парламенті і впевнений, що будуть проголосовані.

Про роботу Ради та майбутні місцеві вибори

У президента запитали, за яких умов він готовий розпустити парламент. Той відповів, що наразі таких передумов немає. Втім, депутатам не слід розслаблятися, оскільки це може відбутися, якщо монобільшість не виконуватиме свою роботу належним чином.

Зеленський підтвердив, що місцеві вибори за будь-яких умов відбудуться восени та додав – збирається голосувати за представника від "Слуги народу" на виборах мера Києва. За якого саме – глава держави не сказав, а уточнив: це визначить праймеріз.

Про резонансні справи​

Президент Зеленський на запитання про розслідування у справі сказав: ті, хто вбили активістку вже за ґратами. Він додав, що люди, які замовили її вбивство, теж відомі, а справа повністю передана до суду. Він висловив сподівання, що суд винесе справедливий вирок, а замовники сядуть за ґрати.

Її Зеленський назвав "більш складною", "однозначна вона чи ні" – він теж не знає. Якщо суд доведе, що ті люди, яких зараз підозрюють, вбивці – то вони сядуть. Якщо ж ні – будуть покарані ті, хто цю справу із цими людьми довів до суду та звинуватили невинних людей.

Він також назвав голову МВС Арсена Авакова потужним міністром.

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Пресконференція Зеленського у 10 тезах / Інфографіка 24 каналу

Пресконференція Зеленського стосовно року президентства: відео

Продовження і послаблення карантину в Україні

Актуально Чи продовжуватимуть карантин і після 22 червня та скільки він триватиме

22 травня в Україні розпочнеться другий етап послаблення карантину. Знову запрацює транспорт і готелі. Також відновляться спортивні змагання та церковні служби. Але діятимуть певні обмежувальні заходи.

Водночас загальний карантин в Україні триватиме щонайменше до 22 червня.

Які послаблення карантину вже відбулися та відбудуться

З 11 травня запрацювали:

парки та сквери;

салони краси та перукарні;

літні майданчики кафе і ресторанів;

роботу нотаріусів і юристів;

заклади побутового обслуговування громадян;

музеї й бібліотеки;

тренування для професійних команд на закритих базах;

стоматологічні кабінети;

сервіси обслуговування побутової техніки;

Також відновили діяльність суб'єкти господарювання, що не передбачають прийом відвідувачів.

З 22 травня відновлять роботу:

Міський і внутрішньобласний транспорт.

Готелі (окрім хостелів). Водночас, там не дозволяють відкривати ресторани та басейни, якщо заклади надають такі послуги.

Міжнародні перевезення залізницею та автобусами (через відкриті пункти пропуску).

Також можна буде знову проводити спортивні змагання (з обмеженням до 50 осіб і без глядачів), церковні служби (не більше ніж 1 особа на 10 квадратних метрів).

З 25 травня знову запрацюють:

дитячі садочки;

метрополітен.

З 1 червня в Україні знову відкриють свої двері:

спортзали

фітнес-центри.

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Щоправда, кількість відвідувачів у закладі не має перевищувати 10 осіб.

Водночас на засіданні 20 травня уряд дозволив відновити роботу 66 пунктів пропуску.

Мовиться про кордон України:

З Євросоюзом (з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією),

Молдовою.

Натомість кордон з Росією та Білоруссю наразі залишається закритим. Причина – складна ситуація з коронавірусом у цих країнах.

Що уряд поки не відновлюватиме

На засіданні Шмигаль заявив, що уряд поки не відкриватиме міжобласні перевезення. Найімовірніше, це відбудеться на початку червня, якщо буде сприятлива епідемічна ситуація. Наразі ж вона є несприятливою.

Щодо відновлення роботи аеропортів і відновлення польотів, то до цього питання уряд повернеться після 15 червня. Саме з цієї дати авіаперевізники почнуть здійснювати польоти.

Наразі ж аеропорти країн-партнерів України є закритими, і українська влада веде діалог з перевізниками. Натомість нерегулярні авіаперевезення працюють.

Обов’язкові вимоги безпеки залишаються незмінними:

масковий режим;

температурний скринінг працівників;

постійна дезінфекція транспорту.



Послаблення карантину з 22 травня / Інфографіка 24 каналу

Хроніки коронавірусу: Верховна Рада на карантині

Актуально "Батьківщина" – на самоізоляції: усю фракцію тестують на COVID-19

Через спалах COVID-19 у парламенті нардепи вирішили скасувати пленарні засідання, які мали відбутись 21 та 22 травня. Все через коронавірус в рядах "Батьківщини".

Скасувати засідання у сесійній залі рекомендував регламентний комітет. Пропозицію підтримали 311 народних обранців. До кінця тижня нардепи працюватимуть у комітетах, депутатських групах та фракціях.

Тестування депутатів

20 травня на пленарне засідання парламенту не з’явилась нардепи від "Батьківщини". У повному складі фракція пішла на самоізоляцію, депутатам проводять тестування на COVID-19. Раніше коронавірус виявили у нардепа від цієї політсили Олега Мейдича.

Крім цього, як повідомила народна депутатка Кіра Рудик, ввечері тестуватимуть і представників фракції "Голос". Адже серед них є депутати, які контактували з Мейдичем. Вони вирішили не приходити сьогодні у Верховну Раду.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні та світі

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Станом на 20 травня в Україні зафіксовані 19 230 випадків зараження коронавірусом. За попередню добу – 354 нових інфікованих.

Від початку епідемії від COVID-19 одужали 5 955 пацієнтів. Смертельних випадків, на жаль, є 564, з них – 16 нових за минулу добу.

За добу найбільше нових випадків COVID-19 зафіксували у Києві (+51), Львівській області (+38), Чернівецькій області (+54) та Волинській області (+41).

Попри це Чернівецька область, звідки в Україні розпочався спалах захворювання, продовжує лідирувати за кількістю інфікованих COVID-19 (2 796 хворих), на другій позиції тримається і столиця – у Києві 2 410 пацієнтів з коронавірусом. У трійці лідерів також Київська область, де виявили 1 261 хворого. Багато інфікованих також в Івано-Франківській (1 246) та Рівненській (1 217) областях.

Від початку епідемії коронавірусу на території України COVID-19 виявили у 3 757 медичних працівників, з них були госпіталізовані 688, а до апарату штучної вентиляції легенів підключений 21 медик.Від ускладнень, спричинених інфекцією, на жаль, померли 27 медичних працівників. Вже одужали від COVID-19 1 544 медичних працівники.

У Збройних силах України на коронавірус наразі хворіють 45 людей. Двоє пацієнтів внаслідок хвороби померли, але 82 військовим вдалося одужати.

Головне про коронавірус у світі

Станом на 20 травня у світі вже 5 016 859 людей захворіли на коронавірус. Померли, на жаль, 325 563 пацієнти з таким діагнозом. Одужати вдалося 1 979 673 особам.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих:

США – 1 572 231

Росія – 308 705

Іспанія –278 803

Бразилія – 271 885

Велика Британія – 248 818

Дослідники прогнозують, що в США загалом можуть померти 1,2 мільйона людей.

З Китаю знову надходять невтішні новини. Там коронавірус фіксують у провінціях Цзілінь і Хейлунцзян. Перебіг захворювання там відрізняється від того, який фіксували в Ухані.

Вчені продовжують вивчати природу нового коронавірусу, тепер фахівці виявили ще один вплив інфекції на людський організм. Коронавірусна хвороба має вплив на мозок. Лікарі вже зауважили, що у старших пацієнтів часто з'являвся делірій. Але і в деяких молодших людей спостерігалися ознаки зміненого психологічного стану. Також у деяких пацієнтів розвивався делірій згодом, після виявлення коронавірусу. Такі порушення були тяжчими й тривали довше.

Знову заморозки

Актуально Прогноз погоди на 21 травня: в Україні буде прохолодно, а на Сході та Півдні дощитиме

Погода в Україні у найближчі дні дещо погіршиться. Вдень буде відносно тепло, місцями дощитиме. Однак вночі з 21 по 23 травня слід очікувати заморозків у західних і північних областях.

Через погіршення погоди, Укргідрометцентр оголосив про I рівень небезпеки в Україні.

В яких областях очікуються заморозки

Закарпатська область;

Чернівецька область;

Івано-Франківська область;

Львівська область;

Тернопільська область;

Хмельницька область;

Волинська область;

Рівненська область;

Житомирська область;

Київська область;

Чернігівська область;

Сумська область.



Попередження про заморозки від Укргідрометцентру