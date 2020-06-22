В Украине с 22 июня усилили контроль за соблюдением карантинных норм. Командира батальона ОУН Кохановского осудили. ВНО все же состоится в Украине в 2020 году, правда, для поступления оно нужно не всем. Появилось видео мощного взрыва, произошедшего в жилом доме на киевских Позняках. Мощная непогода на западе страны. Такими были главные новости 22 июня.

Самые важные новости за понедельник, 22 июня, в Украине и мире:

Усиленный контроль за карантином

Обратите внимание Стычки из-за COVID-19 под больницей в Харькове: двое полицейских получили травмы

Из-за резкого увеличения больных коронавирусом в Украине с 22 июня вступило в действие постановление правительства об усилении контроля за соблюдением карантинных ограничений.

Именно несоблюдение карантинных требований приводит к увеличению количества инфицирования.

Напоминаем, за что вас могут оштрафовать:

За отсутствие защитной маски в общественных местах – штраф 17 тысяч гривен.

Владельцев заведений, которые не придерживаются карантинных правил, будут наказывать штрафом от 170 тысяч до 340 тысяч гривен.

Заметим, что в Одесской и Волынский областях местная власть решила ужесточить карантин из-за роста количества больных COVID-19. Так, на Волыни снова запретили работу заведений общественного питания (кроме работы летних площадок кафе), ТРЦ (кроме магазинов внутри), фитнес-центров и учреждений культуры и тому подобное.

Тем временем в Одесской области, среди прочего, усиленно будут проверять пляжи на соблюдение требований карантина.

Тем временем, в Харьковской области также пока отсрочили новые послабления карантинных ограничений.

Суд над Кохановским

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Лидеру Добровольческого движения ОУН Николаю Кохановскому объявили приговор по делу погрома российских банков в 2016 году. Его бойцы тогда забросали камнями здание "Сбербанка России" и ворвались в отделение "Альфа-банка".

Следовательно, Шевченковский районный суд Киева назначил Кохановскому 2 года заключения с отсрочкой исполнения на год как "условный срок".

Кохановского освободили от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком в один год. При условии, что в течение этого срока он не совершит нового уголовного правонарушения и выполнит возложенные на него обязательства.

Что известно о Николая Кохановском:

Настоящее его имя – Николай Диоба.

Во время Майдана в 2013 году Кохановский участвовал в свержении памятника Владимиру Ленину в Киеве. Был сотником Первой Киевской сотни ОУН на Майдане (позывной "Ураган").

После начала российской агрессии пошел воевать на Донбасс, где возглавил добровольческий батальон "ОУН".

В феврале 2016 года Кохановский был среди протестующих, которые в Киеве забросали камнями здание "Сбербанка России" и ворвались в отделение "Альфа-банка". Полиция по фактам погрома открыла ряд дел.

В январе 2017 года Кохановского задержала полиция во время акции в центре Киева в поддержку торговой блокады оккупированного Донбасса. Потом его отпустили.

21 октября 2017 года Кохановского снова задержали правоохранители за драку с экс-командиром одного из взводов "Правого сектора" Русланом Качмалой с позывным "Рэм". Во время стычки лидер "ОУН" применил травматический пистолет.

23 октября, когда Кохановскому должны были избрать меру пресечения по этому делу, его сторонники заблокировали зал суда, чтобы не допустить правоохранителей, которые должны были отвести Кохановского в изолятор временного содержания. Все закончилось столкновениями.

ВНО будет, но не для всех

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ВНО в Украине все же проведут с 25 июня по 17 июля. Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям позволила провести внешнее независимое оценивание, поскольку пункты тестирования готовы принять абитуриентов и обеспечены всем необходимым.

Правда, ВНО для поступления в вуз теперь могут сдавать не все будущие студенты. Исключение могут составлять выпускники из оккупированного Донбасса. Такую инициативу предложил ввести Владимир Зеленский, законопроект вскоре должен рассмотреть парламент.

Что предусматривают предложенные изменения

Они должны максимально упростить поступление в вузы на свободной от российских войск территории Украины. Дети из оккупированного Донбасса смогут поступить без сдачи внешнего независимого оценивания.

Еще одно новшество в том, что для поступления таким детям отныне будут открыты все высшие учебные заведения. Ранее был ограниченный отдельный список таких заведений.

Все желающие из оккупированного Донбасса абсолютно бесплатно будут учиться в украинских вузах. Это будет происходить по государственному заказу в рамках квот.

В МОН говорят, цель этих нововведений – "эффективная борьба за молодежь с оккупированного Донбасса".

Видео взрыва на Позняках

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В сети 22 июня обнародовали новое видео взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве. Момент взрыва зафиксировала камера наблюдения. На кадрах видно, как ударная волна от взрыва сильно всколыхнул все вокруг.

Смотрите видео момента взрыва 9-этажного дома на Позняках:

Коротко о взрыве в доме на Позняках:

Взрыв в доме произошел утром 21 июня. Были разрушены квартиры с четвертого по восьмой этаж.

В результате взрыва погибло трое человек – двое женщин в возрасте 77 и 45 лет и 29-летний мужчина. Спасатели продолжают поиски двух мужчин – 1976 и 1967 годов рождения. Впрочем, под завалами может быть больше людей.

Есть две версии случившегося: взрыв газовоздушной смеси или же от неизвестного взрывного устройства.

Накануне взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве дом проверяла газовая служба. Работники "Киевгаза" проводили проверку счетчиков. Состояние газовых сетей в доме назвали удовлетворительным. Однако жители жаловались на запах газа в квартирах.

Городская власть собирается демонтировать дом, потому что после взрыва он в аварийном состоянии.



Как уберечься от взрыва газа дома / Инфографика 24 канала

Разрушительная непогода на западе страны

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На западе Украины уже несколько дней бушует ужасная непогода. В Черновицкой области ливень буквально снес дамбу, а также затопил мост. А вот в Ивано-Франковской области дожди и ливни привели к повреждениям ряда инфраструктурных объектов. Несколько сел Верховинского и Косовского районов оказались попросту отрезанными от цивилизации.

Кроме того, из-за непогоды уже погибли несколько человек.



В селе Банилов на Буковине снесло дамбу / Фото Госагентства водных ресурсов Украины

Из-за того, что на Буковине непогода повредила 160 метров дамбы, а вода продолжает ее размывать, – есть опасность для населения. Так, людям из села Банилов уже сообщили о возможной эвакуации.

На Прикарпатье дожди размыли почти 74 километра берегов, разрушили и повредили около 8 километров берегоукреплений. Непогода разрушила 10 километров дамб, 1 водозаборов, 11 автомобильных мостов. Сейчас полностью отрезаны от цивилизации четыре села – Быстрец, Дземброня, Шибеное и Зеленое.

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Что известно о жертве непогоды

В Верховинском районе Прикарпатья в реку Белый Черемош взлетел легковой автомобиль. Достать его смогли лишь через несколько часов. Также из реки достали тело погибшей женщины.

Снижение цены на газ для населения

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"Нафтогаз" снизил цену на газ для населения в июне почти на 6% по сравнению с маем. Теперь кубометр газа стоит 2,14 гривны.

Цена газа для населения в июне будет на 5,9% ниже, чем в мае 2020 года,

– говорится в сообщении.

Один кубометр топлива будет стоить 2,14 гривны (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам). В мае было – 2,28 гривны.

Обратите внимание! Снижение тарифов на газ в "Нафтогазе" прогнозировали и ранее. В апреле цены упали на 15%, а в мае на 21%. Причина – финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса.