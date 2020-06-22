Главные новости 22 июня: усиление контроля за карантином и ВНО все же будет
В Украине с 22 июня усилили контроль за соблюдением карантинных норм. Командира батальона ОУН Кохановского осудили. ВНО все же состоится в Украине в 2020 году, правда, для поступления оно нужно не всем. Появилось видео мощного взрыва, произошедшего в жилом доме на киевских Позняках. Мощная непогода на западе страны. Такими были главные новости 22 июня.
Самые важные новости за понедельник, 22 июня, в Украине и мире:
Усиленный контроль за карантином
Обратите внимание Стычки из-за COVID-19 под больницей в Харькове: двое полицейских получили травмы
Из-за резкого увеличения больных коронавирусом в Украине с 22 июня вступило в действие постановление правительства об усилении контроля за соблюдением карантинных ограничений.
Именно несоблюдение карантинных требований приводит к увеличению количества инфицирования.
Напоминаем, за что вас могут оштрафовать:
- За отсутствие защитной маски в общественных местах – штраф 17 тысяч гривен.
- Владельцев заведений, которые не придерживаются карантинных правил, будут наказывать штрафом от 170 тысяч до 340 тысяч гривен.
Заметим, что в Одесской и Волынский областях местная власть решила ужесточить карантин из-за роста количества больных COVID-19. Так, на Волыни снова запретили работу заведений общественного питания (кроме работы летних площадок кафе), ТРЦ (кроме магазинов внутри), фитнес-центров и учреждений культуры и тому подобное.
Тем временем в Одесской области, среди прочего, усиленно будут проверять пляжи на соблюдение требований карантина.
Тем временем, в Харьковской области также пока отсрочили новые послабления карантинных ограничений.
Суд над Кохановским
Смотрите также Новая порция "пленок Порошенко": на них – разговоры с Байденом о Коболеве, Burisma и Яценюке
Лидеру Добровольческого движения ОУН Николаю Кохановскому объявили приговор по делу погрома российских банков в 2016 году. Его бойцы тогда забросали камнями здание "Сбербанка России" и ворвались в отделение "Альфа-банка".
Следовательно, Шевченковский районный суд Киева назначил Кохановскому 2 года заключения с отсрочкой исполнения на год как "условный срок".
Кохановского освободили от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком в один год. При условии, что в течение этого срока он не совершит нового уголовного правонарушения и выполнит возложенные на него обязательства.
Что известно о Николая Кохановском:
- Настоящее его имя – Николай Диоба.
- Во время Майдана в 2013 году Кохановский участвовал в свержении памятника Владимиру Ленину в Киеве. Был сотником Первой Киевской сотни ОУН на Майдане (позывной "Ураган").
- После начала российской агрессии пошел воевать на Донбасс, где возглавил добровольческий батальон "ОУН".
- В феврале 2016 года Кохановский был среди протестующих, которые в Киеве забросали камнями здание "Сбербанка России" и ворвались в отделение "Альфа-банка". Полиция по фактам погрома открыла ряд дел.
- В январе 2017 года Кохановского задержала полиция во время акции в центре Киева в поддержку торговой блокады оккупированного Донбасса. Потом его отпустили.
- 21 октября 2017 года Кохановского снова задержали правоохранители за драку с экс-командиром одного из взводов "Правого сектора" Русланом Качмалой с позывным "Рэм". Во время стычки лидер "ОУН" применил травматический пистолет.
- 23 октября, когда Кохановскому должны были избрать меру пресечения по этому делу, его сторонники заблокировали зал суда, чтобы не допустить правоохранителей, которые должны были отвести Кохановского в изолятор временного содержания. Все закончилось столкновениями.
ВНО будет, но не для всех
Это интересно СБУ рассекретила детали строительства и аварии на ЧАЭС
ВНО в Украине все же проведут с 25 июня по 17 июля. Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям позволила провести внешнее независимое оценивание, поскольку пункты тестирования готовы принять абитуриентов и обеспечены всем необходимым.
Правда, ВНО для поступления в вуз теперь могут сдавать не все будущие студенты. Исключение могут составлять выпускники из оккупированного Донбасса. Такую инициативу предложил ввести Владимир Зеленский, законопроект вскоре должен рассмотреть парламент.
Что предусматривают предложенные изменения
- Они должны максимально упростить поступление в вузы на свободной от российских войск территории Украины. Дети из оккупированного Донбасса смогут поступить без сдачи внешнего независимого оценивания.
- Еще одно новшество в том, что для поступления таким детям отныне будут открыты все высшие учебные заведения. Ранее был ограниченный отдельный список таких заведений.
- Все желающие из оккупированного Донбасса абсолютно бесплатно будут учиться в украинских вузах. Это будет происходить по государственному заказу в рамках квот.
В МОН говорят, цель этих нововведений – "эффективная борьба за молодежь с оккупированного Донбасса".
Видео взрыва на Позняках
Еще сегодня Катастрофа самолета "Дельфин" в Одессе: появилось видео с моментом падения
В сети 22 июня обнародовали новое видео взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве. Момент взрыва зафиксировала камера наблюдения. На кадрах видно, как ударная волна от взрыва сильно всколыхнул все вокруг.
Смотрите видео момента взрыва 9-этажного дома на Позняках:
Коротко о взрыве в доме на Позняках:
- Взрыв в доме произошел утром 21 июня. Были разрушены квартиры с четвертого по восьмой этаж.
- В результате взрыва погибло трое человек – двое женщин в возрасте 77 и 45 лет и 29-летний мужчина. Спасатели продолжают поиски двух мужчин – 1976 и 1967 годов рождения. Впрочем, под завалами может быть больше людей.
- Есть две версии случившегося: взрыв газовоздушной смеси или же от неизвестного взрывного устройства.
- Накануне взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве дом проверяла газовая служба. Работники "Киевгаза" проводили проверку счетчиков. Состояние газовых сетей в доме назвали удовлетворительным. Однако жители жаловались на запах газа в квартирах.
- Городская власть собирается демонтировать дом, потому что после взрыва он в аварийном состоянии.
Как уберечься от взрыва газа дома / Инфографика 24 канала
Разрушительная непогода на западе страны
Вот это да Каждый третий украинец жалеет о распаде СССР
На западе Украины уже несколько дней бушует ужасная непогода. В Черновицкой области ливень буквально снес дамбу, а также затопил мост. А вот в Ивано-Франковской области дожди и ливни привели к повреждениям ряда инфраструктурных объектов. Несколько сел Верховинского и Косовского районов оказались попросту отрезанными от цивилизации.
Кроме того, из-за непогоды уже погибли несколько человек.
В селе Банилов на Буковине снесло дамбу / Фото Госагентства водных ресурсов Украины
Из-за того, что на Буковине непогода повредила 160 метров дамбы, а вода продолжает ее размывать, – есть опасность для населения. Так, людям из села Банилов уже сообщили о возможной эвакуации.
На Прикарпатье дожди размыли почти 74 километра берегов, разрушили и повредили около 8 километров берегоукреплений. Непогода разрушила 10 километров дамб, 1 водозаборов, 11 автомобильных мостов. Сейчас полностью отрезаны от цивилизации четыре села – Быстрец, Дземброня, Шибеное и Зеленое.
Полицейские спасают местных на Прикарпатье: смотрите видео
Что известно о жертве непогоды
В Верховинском районе Прикарпатья в реку Белый Черемош взлетел легковой автомобиль. Достать его смогли лишь через несколько часов. Также из реки достали тело погибшей женщины.
Снижение цены на газ для населения
Следует знать Онлайн-карта для путешествий во времена пандемии: куда пускают украинцев
"Нафтогаз" снизил цену на газ для населения в июне почти на 6% по сравнению с маем. Теперь кубометр газа стоит 2,14 гривны.
Цена газа для населения в июне будет на 5,9% ниже, чем в мае 2020 года,
– говорится в сообщении.
Один кубометр топлива будет стоить 2,14 гривны (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам). В мае было – 2,28 гривны.