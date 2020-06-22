В Україні з 22 червня посилили контроль за дотриманням карантинних норм. Командира батальйону ОУН Коханівського засудили. ЗНО таки відбудеться в Україні у 2020 році, щоправда, для вступу воно потрібне не всім. З’явилося відео потужного вибуху, що стався в житловому будинку на київських Позняках. Потужна негода на Заході країни. Зниження ціни на газ. Такими були головні новини 22 червня.

Найважливіші новини за понеділок, 22 червня, в Україні та світі:

Посилений контроль за карантином

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Через різке збільшення хворих на коронавірус в Україні з 22 червня вступила в дію постанова уряду про посилення контролю за дотриманням карантинних обмежень.

Саме недотримання карантинних вимог призводить до збільшення кількості інфікування.

Нагадуємо, за що вас можуть оштрафувати:

За відсутність захисної маски у громадських місцях – штраф 17 000 гривень.

Власників закладів, які не дотримуються карантинних правил, каратимуть штрафом від 170 000 до 340 000 гривень.

Зауважимо, що в Одеській та Волинський областях місцева влада вирішила посилити карантин через зростання кількості хворих на COVID-19. Так, на Волині знову заборонили роботу закладів громадського харчування (крім роботи літніх майданчиків кафе), ТРЦ (окрім магазинів всередині), фітнес-центрів і закладів культури тощо.

Тим часом в Одеській області, серед іншого, посилено перевірятимуть пляжі на дотримання вимог карантину.

Тим часом у Харківській області також поки відтермінували нові послаблення карантинних обмежень.

Суд над Коханівським

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Лідеру Добровольчого руху ОУН Миколі Коханівського оголосили вирок у справі погрому російських банків у 2016 році. Його бійці тоді закидали камінням будівлю "Сбербанку Росії" та увірвалися до відділення "Альфа-банку".

Відтак, Шевченківський районний суд Києва призначив Коханівському 2 роки ув’язнення з відстрочкою виконання на рік як "умовний строк".

Коханівського звільнили від відбування призначеного покарання з випробувальним строком в один рік. За умови, що впродовж цього терміну він не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов’язки.

Що відомо про Миколу Коханівського:

Справжнє його ім'я Микола Діоба.

Під час Майдану у 2013 році Коханівський брав участь у поваленні пам’ятника Володимирові Леніну у Києві. Був сотником Першої Київської сотні ОУН на Майдані (позивний "Буревій").

Після початку російської агресії, пішов воювати на Донбас, де очолив добровольчий батальйон "ОУН".

У лютому 2016 року Коханівський був серед протестувальників, які у Києві закидали камінням будівлю "Сбербанку Росії" та увірвалися до відділення "Альфа-банку". Поліція за фактами погрому відкрила низку справ.

У січні 2017 року Коханівського затримала поліція під час акції у центрі Києва на підтримку торговельної блокади окупованого Донбасу. Потім його відпустили.

21 жовтня 2017 року Коханівського знову затримали правоохоронці через бійку з екскомандиром одного із взводів "Правого сектору" Русланом Качмалою із позивним "Рем". Під час сутички лідер "ОУН" застосував травматичний пістолет.

23 жовтня, коли Коханівському мали обрати запобіжний захід у цій справі, його прихильники заблокували залу суду аби не допустити правоохоронців, які мали відвести Коханівського до ізолятора тимчасового тримання. Все закінчилося сутичками.

ЗНО буде, але не для всіх

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ЗНО в Україні таки проведуть з 25 червня по 17 липня. Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій дозволила провести зовнішнє незалежне оцінювання, оскільки пункти тестування готові прийняти абітурієнтів та забезпечені усім необхідним.

Щоправда, ЗНО для вступу у виш тепер можуть складати не всі майбутні студенти. Виключення можуть становити випускники з окупованого Донбасу. Таку ініціативу запропонував ввести Володимир Зеленський, законопроєкт невдовзі має розглянути парламент.

Що передбачають запропоновані зміни

Вони повинні максимально спростити вступ у виші на вільній від російських військ території України. Діти з окупованого Донбасу зможуть вступити без складання Зовнішнього незалежного оцінювання.

Ще одне нововведення в тому, що для вступу таких дітей відтепер будуть відкриті всі вищі навчальні заклади. Раніше був обмежений окремий список таких закладів.

Усі бажаючі з окупованого Донбасу абсолютно безкоштовно навчатимуться в українських вишах. Це відбуватиметься через державне замовлення в межах квот.

У МОН кажуть, мета цих нововведень – "ефективна боротьба за молодь з окупованого Донбасу".

Відео вибуху на Позняках

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В мережі 22 червня оприлюднили нове відео вибуху в багатоповерхівці на Позняках у Києві. Момент вибуху зафіксувала камера спостереження. На кадрах видно, як ударна хвиля від вибуху сильно сколихнула все навкруги.

Дивіться відео моменту вибуху 9-поверхового будинку на Позняках:

Коротко про вибух у будинку на Позняках:

Вибух у будинку трапився вранці 21 червня. Було зруйновано квартири від четвертого по восьмий поверх.

Внаслідок вибуху загинуло троє осіб – двоє жінок віком 77 та 45 років та 29-річний чоловік. Рятувальники продовжують пошуки двох чоловіків – 1976 та 1967 років народження. Втім під завалами може бути більше людей.

Є дві версії того, що сталося: вибух газоповітряної суміші або ж від невідомого вибухового пристрою.

Напередодні вибуху у багатоповерхівці на Позняках у Києві, будинок перевіряла газова служба. Працівники "Київгазу" проводили перевірку лічильників. Стан газових мереж у будинку назвали задовільним. Однак мешканці скаржилися на запах газу у помешканнях.

Міська влада збирається демонтувати будинок, бо після вибуху він в аварійному стані.



Як вберегтися від вибуху газу вдома / Інфографіка 24 каналу

Руйнівна негода на Заході країни

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На Заході України вже кілька днів вирує жахлива негода. У Чернівецькій області злива буквально знесла дамбу, а також затопила міст. А ось в Івано-Франківській області дощі та зливи призвели до пошкоджень низки інфраструктурних об'єктів. Кілька сіл Верховинського та Косівського районів опинилися попросту відрізаними від цивілізації.

Окрім того, через негоду вже загинули декілька людей.



У селі Банилів на Буковині знесло дамбу / Фото Держагентства водних ресурсів України

Через те, що на Буковині негода пошкодила 160 метрів дамби, а вода продовжує її розмивати, – є небезпека для населення. Так, людей із села Банилів вже повідомили про можливу евакуацію.

На Прикарпатті дощі розмили майже 74 кілометри берегів, зруйнували й пошкодили приблизно 8 кілометрів берегоукріплень. Негода зруйнувала 10 кілометрів дамб, 1 водозабір, 11 автомобільних мостів. Зараз повністю відрізаними від цивілізації є чотири села – Бистрець, Дземброня, Шибене та Зелене.

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Що відомо про жертву негоди

У Верховинському районі Прикарпаття в річку Білий Черемош злетів легковий автомобіль. Дістати його змогли лише через кілька годин. Також з річки дістали тіло загиблої жінки.

Зниження ціни на газ для населення

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"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення у червні майже на 6% у порівнянні з травнем. Тепер кубометр газу коштує 2,14 гривні.

Ціна газу для населення в червні буде на 5,9% нижча, ніж у травні 2020 року,

– йдеться у повідомленні.

Один кубометр палива коштуватиме 2,14 гривні (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). У травні було – 2,28 гривні.

Зверніть увагу! Зниження тарифів на газ у "Нафтогазі" прогнозували й раніше. У квітні ціни впали на 15%, а у травні на 21%. Причина – фінансова криза, викликана пандемією коронавірусу.