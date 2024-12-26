Збій спостерігають по всій планеті. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про збій у ChatGPT

Про маштабний збій стало відомо близько 21:00 26 грудня. Бот не відповідає на запити, історія чатів з ним також не доступна.



Графік кількості помилок у роботі GhatGPT від Open AI / Downdetector

OpenAI підтвердила, що ChatGPT та сервіс для AI-генерації відео Sora працюють "з великою кількістю помилок". Компанія пообіцяла з'ясувати, через що виникли проблеми.

Збої також помічені у роботі Microsoft Office 365, Teams, Outlook та Xbox Live.

Нагадаємо, OpenAI запустила функцію пошуку для ChatGPT, яка відтепер доступна всім користувачам. Деякі сайти стурбовані, що ChatGPT Search може знизити трафік на їхні сайти, оскільки користувачам більше не потрібно переходити за посиланнями для отримання інформації.