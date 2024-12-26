Сбой наблюдают по всей планете. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что известно о сбое в ChatGPT

О масштабном сбое стало известно около 21:00 26 декабря. Бот не отвечает на запросы, история чатов с ним также недоступна.



График количества ошибок в работе GhatGPT от Open AI / Downdetector

OpenAI подтвердила, что ChatGPT и сервис для AI-генерации видео Sora работают с большим количеством ошибок. Компания пообещала выяснить, из-за чего возникли проблемы.

Сбои также замечены в работе Microsoft Office 365, Teams, Outlook и Xbox Live.

Напомним, OpenAI запустила функцию поиска для ChatGPT, которая отныне доступна всем пользователям. Некоторые сайты обеспокоены, что ChatGPT Search может снизить трафик на их сайты, поскольку пользователям больше не нужно переходить по ссылкам для получения информации.