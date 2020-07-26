В оккупированном Крыму нашли мертвым 3-летнего Мусу Сулейманова, сына пленника Кремля Руслана Сулейманова. Зеленский провел телефонный разговор с Путиным. На Донбассе украинские военные готовятся к полному прекращению огня. Массовая вспышка коронавируса в общежитии КПИ. Такими были главные новости воскресенья, 26 июля.

Самые важные новости в Украине и мире за сегодня:

Смерть Мусы Сулейманова

В оккупированном Крыму нашли тело 3-летнего сына пленника Кремля Руслана Сулейманова. Муса Сулейманов пропал 3 дня назад из собственного двора. Его искали более 3 тысяч человек.

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Поисковую операцию не прекращали ни днем, ни ночью. Неравнодушные искали ребенка во всех сливных ямах и туалетах. Однако усилия были напрасными.

Тело 3-летнего мальчика нашли 26 июня в сливной яме возле дома. По предварительной информации, признаков насильственной смерти на теле мальчика не обнаружено.

Что известно о Руслане Сулейманове

Это крымскотатарский гражданский журналист. По обвинению оккупационных властей полуострова, он проходит во второй симферопольской группе "Хизб ут-Тахрир". Активиста обвиняют в "терроризме".

В июне Руслана Сулейманова поместили в стационар Крымской клинической психиатрической больницы, где в течение месяца он будет проходить принудительную судебно-психиатрическую экспертизу.

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая партия, которая публично и свободно действует в странах Европы и в США. Правда, в России ее запретили.

Российский правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными 24 заключенных фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" и требует освободить их.

Разговор Зеленского с Путиным

26 июля Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Говорили, в том числе и о перемирии на Донбассе.

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О чем Зеленский говорил с Путиным

Они обсудили выполнение договоренностей, достигнутых "нормандской четверкой" в Париже.

Во время разговора Зеленский поднял вопрос безопасности на Донбассе. В Офисе Президента говорят, что Путин поддержал достижение соглашения о всеобъемлющем прекращении огня, которое должно начаться в 00:01 понедельника, 27 июля.

Президенты также обсудили детали взаимодействия по разминированию Донбасса, разведение войск, открытие новых КПП на линии соприкосновения.

Обсуждали также новые шаги по обмену пленными. Отдельно Зеленский поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына.

Зеленский поговорил с Путиным об "особом статусе Донбасса", а также о законе о децентрализации, который предусматривает изменения в Конституцию Украины.

Позиция Кремля

Владимир Путин выразил свое недовольство принятым 15 июля Верховной Радой постановлением о проведении местных выборов в 2020 году. Мол, это противоречит минским соглашениям и ставит под угрозу перспективы урегулирования конфликта.

В Кремле также ждут от Зеленского "реального подтверждения безальтернативности минскому процессу".

В пресс-службе Путина рассказали, что Зеленский обсудил с ним ситуацию с пандемией коронавируса. Интересно, что в сообщении Офиса Президента Украины об этом не вспомнили.

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Прекращение огня на Донбассе: главное

Новое перемирие на Донбассе заработает с 27 июля в 00:01, то есть в ночь на понедельник.

Несмотря на то, что все предыдущие перемирия были успешно сорваны боевиками, Владимир Зеленский считает, что это "точно должно заработать".

Принципиальной разницей является система наказаний за срыв перемирия. Хотя реальное наказание могут понести только украинские воины, так как на оккупированной части Донбасса нет правового поля.

Украинские военные готовятся к полному прекращению огня

Уже с 27 июля вступает в силу полное прекращение огня на линии разграничения. На первую линию обороны прибывают специально командированные украинские военнослужащие. Для того, чтобы освещать выполнение договоренностей, на разных участках линии разграничения будут работать медиа.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак отметил, что доволен ходом подготовки к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения. Он отметил, что меры прекращения огня не лишают украинских защитников возможности действовать в соответствии с нормами международного права в случае нарушения договоренностей противником.

К нарушению договоренностей относятся следующие действия оккупантов:

наступательные или провокационные действия;

проведение диверсионно-разведывательных операций;

создание угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения;

повреждение или уничтожение инфраструктуры.

Что конкретно предусматривает соглашение – читайте здесь.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

Вспышка COVID-19 в общежитии КПИ

В общежитии Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского зафиксировали вспышку коронавируса. Недуг диагностировали у 52 жителей одного из общежитий учреждения. Первые 4 случая инфицирования коронавирусной болезнью обнаружили с 22 по 24 июля.

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Эпидемиологи определили 61 курсанта, которые контактировали с больными. Протестировав их методом ПЦР на наличие заболевания, оказалось, что 48 из них имеют COVID-19.

Коронавирус в Украине: главное

По состоянию на 26 июля в Украине зарегистрировали 64 849 случаев заражения коронавирусом. К сожалению, 1 605 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью. Впрочем, 35 807 пациентов уже выздоровели.

В течение последних суток зарегистрировали 920 случаев инфицирования.

Кабинет Министров продлил карантин до 31 августа. Впрочем, с 1 и до 31 августа регионы Украины будут делить на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.



Карантин в Украине продлили: что предусматривают 4 зоны / Инфографика 24 канала