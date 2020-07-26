В окупованому Криму знайшли мертвим 3-річного Мусу Сулейманова, сина бранця Кремля Руслана Сулейманова. Зеленський провів телефонну розмову з Путіним. На Донбасі українські військові готуються до повного припинення вогню. Масовий спалах коронавірусу у гуртожитку КПІ. Такими були головні новини неділі, 26 липня.

Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні:

Смерть Муси Сулейманова

В окупованому Криму знайшли тіло 3-річного сина бранця Кремля Руслана Сулейманова. Муса Сулейманов зник 3 дні тому з власного подвір'я. Його шукали понад 3 тисячі людей.

Більше про це У Криму знайшли мертвим 3-річного сина політв'язня Сулейманова: дитину шукали 3 дні

Пошукову операцію не припиняли ані вдень, ані вночі. Небайдужі шукали дитину у всіх зливних ямах та туалетах. Однак зусилля були марними.

Тіло 3-річного хлопчика знайшли 26 липня у зливній ямі біля оселі. За попередньою інформацією, ознак насильницької смерті на тілі хлопчика не виявлено.

Що відомо про Руслана Сулейманова

Це кримськотатарський громадянський журналіст. За звинуваченнями окупаційної влади півострова, він проходить у другій сімферопольській групі "Хізб ут-Тахрір". Активіста звинувачують у "тероризмі".

У червні Руслана Сулейманова помістили у стаціонар Кримської клінічної психіатричної лікарні, де протягом місяця він проходитиме примусову судово-психіатричну експертизу.

"Хізб ут-Тахрір" – міжнародна ісламська політична партія, яка публічно та вільно діє в країнах Європи та в США. Щоправда, в Росії її заборонили.

Російський правозахисний центр "Меморіал" визнав політв'язнями 24 ув'язнених фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" і вимагає звільнити їх.

Розмова Зеленського з Путіним

26 липня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. Говорили, зокрема й про перемир'я на Донбасі.

Зверніть увагу ЗСУ готові дати відсіч, – Хомчак про підготовку до припинення вогню

Про що Зеленський говорив з Путіним

Вони обговорили виконання домовленостей, досягнутих "нормандською четвіркою" у Парижі.

Під час розмови Зеленський порушив питання безпеки на Донбасі. В Офісі Президента кажуть, що Путін підтримав досягнення угоди про всеосяжне припинення вогню, яке має розпочатися о 00:01 понеділка, 27 липня.

Президенти також обговорили деталі взаємодії щодо розмінування Донбасу, розведення військ, відкриття нових КПП на лінії зіткнення.

Обговорювали також нові кроки щодо обміну полоненими. Окремо Зеленський порушив питання звільнення кримського татарина Руслана Сулейманова у зв'язку з трагічною загибеллю його трирічного сина.

Зеленський поговорив з Путіним і про "особливий статус Донбасу", а також про закон про децентралізацію, який передбачає зміни до Конституції України.

Позиція Кремля

Володимир Путін висловив своє незадоволення схваленою 15 липня Верховною Радою постановою про проведення місцевих виборів у 2020 році. Мовляв, це суперечить мінським угодам і ставить під загрозу перспективи врегулювання конфлікту.

У Кремлі також чекають від Зеленського "реального підтвердження безальтернативності мінському процесу".

У пресслужбі Путіна розповіли, що Зеленський обговорив з ним ситуацію з пандемією коронавірусу. Цікаво, що у повідомленні Офісу Президента України про це не згадали.

Актуально Контролери стежитимуть за українськими військовими після оголошення перемир'я

Припинення вогню на Донбасі: головне

Нове перемир'я на Донбасі запрацює з 27 липня о 00:01, тобто в ніч на понеділок.

Попри те, що всі попередні перемир'я були успішно зірвані бойовиками, Володимир Зеленський вважає, що це "точно має запрацювати".

Принциповою різницею є система покарань за зрив перемир'я. Хоча реальне покарання можуть понести лише українські воїни, адже на окупованій частині Донбасу немає правового поля.

Українські військові готуються до повного припинення вогню

Вже з 27 липня набуває чинності повне припинення вогню на лінії розмежування. На першу лінію оборони прибувають спеціально відряджені українські військовослужбовці. Для того, аби висвітлювати виконання домовленостей, на різних ділянках лінії розмежування працюватимуть медіа.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак наголосив, що задоволений перебігом підготовки до повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування. Він зауважив, що заходи припинення вогню не позбавляють українських захисників можливості діяти відповідно до норм міжнародного права у разі порушення домовленостей противником.

До порушення домовленостей належать такі дії окупантів:

наступальні або провокативні дії;

проведення диверсійно- розвідувальних операцій;

створення загрози життю і здоров'ю військовослужбовців, цивільного населення;

пошкодження або знищення інфраструктури.

Що конкретно передбачає угода – читайте тут.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

Спалах COVID-19 у гуртожитку КПІ

У гуртожитку Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського зафіксували спалах коронавірусу. Недугу діагностували у 52 мешканців одного з гуртожитків закладу. Перші 4 випадки інфікування коронавірусною хворобою виявили з 22 по 24 липня.

Важливо Які області України наразі не готові послабити карантин: список

Епідеміологи визначили 61 курсанта, які контактували з хворими. Протестувавши їх методом ПЛР на наявність захворювання, виявилось, що 48 з них мають COVID-19.

Коронавірус в Україні: головне

Станом на 26 липня в Україні зареєстрували 64 849 випадків зараження коронавірусом. На жаль, 1 605 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою. Втім, 35 807 пацієнтів вже одужали.

Впродовж останньої доби зареєстрували 920 випадків інфікування.

Кабінет Міністрів продовжив карантин до 31 серпня. Втім, від 1 і до 31 серпня регіони України поділятимуть на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону.



Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка 24 каналу