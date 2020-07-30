Украина установила новый антирекорд по количеству суточных больных COVID-19. Кравчук занял место Кучмы в Трехсторонней контактной группе. Россия устроила провокации во время украинско-американских учений в Черном море. Новые подробности о российских наемниках в Беларуси. Трамп может перенести президентские выборы. Такими были главные новости четверга, 30 июля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня, 30 июля:

Новый антирекорд

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В Украине за минувшие сутки зафиксировали большое количество новых больных с COVID-19. Речь идет о 1 197 инфицированных людях. Рекордное количество больных и в столице. Из-за напряженной ситуации Киев может попасть в оранжевую зону карантина.

Заметим, что в Украине, кроме более тысячи новых больных, 23 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, зато 760 пациентам удалось выздороветь.

Где было зафиксировано больше всего новых больных:

Киев – 8 131 больной + 199 новых; Львовская область – 9 379 больных + 131 новый; Ровненская область – 5 942 больных + 105 новых; Ивано-Франковская область – 446 больных + 104 новых; Тернопольская, Закарпатская и Харьковская области – +70 новых больных.

Как уже отмечалось, эпидемиологическая ситуация в Киеве приближается к показателям оранжевой зоны. Следовательно, в столице могут запретить деятельность развлекательных заведений, спортклубов, учреждений культуры, а также ограничить массовые мероприятия.

Сейчас, по словам, главы Госпродпотребслужбы Олега Рубана, Киев оказался на грани желтой и оранжевой зоны карантина.

Он также заверил, что ситуация с COVID-19 в столице напряженная, но контролируемая. Большое количество вспышек именно в коллективах. Однако "движущей силой является молодежь".

Это мегаполис, большое количество организованных коллективов, миграция населения. Мы будем регистрировать постоянный прирост заболеваний из-за массового обследования,

– отметил Рубан.

Обратите внимание! Особенно масштабную вспышку коронавируса в Киеве фиксируют в общежитии КПИ. Там уже заболели 133 человека.



Адаптивный карантин с 1 августа / Инфографика 24 канала

Кравчук вместо Кучмы

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Первый Президент Украины Леонид Кравчук стал новым главой делегации Украины в Минской ТКГ по Донбассу. Об этом назначении стало известно из указа нынешнего главы государства Владимира Зеленского.

Сам Кравчук ранее подтвердил то, что согласился пойти на эту должность. Он сказал, что долго думал над этим решением и понял, что происходит на самом деле на Донбассе – украинские девушки и парни умирают и проливают кровь, защищают Украину.

Я уже в своей жизни что-то видел и прошел. Но время для отдыха не наступило. Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе. Я буду это делать до последнего вздоха. Поэтому я и согласился,

– подчеркнул Кравчук.

Политик подчеркнул, что в вопросе мира на Донбассе нужно объединиться всем: и внутри Украины, и тем странам Европы, которые исповедуют принцип международного права и принцип суверенитета.

Кравчук о своем назначении в ТКГ: видео

Российские провокации на море

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Российские военные внимательно следили за передвижением кораблей участников учений Sea Breeze-2020 в Черном море. Более того, во время маневров они вмешивались в радиоэфир с предупреждениями о заплыве в воды РФ.

В Генштабе ВСУ добавили: российские корабли были в непосредственной близости к участникам украинско-американских учений.

Они все равно делали маленькие такие, я бы не сказал, что это были угрозы или риски для нашей национальной безопасности, но провокации были,

– рассказал заместитель начальника управления в Генштабе ВСУ Андрей Ординович.

Как именно провоцировали россияне? Во время тактического маневрирования кораблей, принимавших участие в Sea Breeze-2020, российские войска сообщали, что корабли зашли в территориальные воды РФ. Хотя обучение проходило в юго-западном районе Черного моря, а это – исключительно территориальные воды Украины.

Новые подробности о вагнеровцах в Беларуси

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В Беларуси 29 июля задержали более трех десятков российских наемников ЧВК "Вагнера". После этого Киев и Минск сошлись на том, что усилят контроль на собственных границах. Уже 30 июля государства-соседки договорились: Киев пересмотрит, или "светились" задержанные вагнеровцы в каких-то преступлениях в Украине.

В то же время, в СБУ надумали просить Беларусь в экстрадиции вагнеровцев в Украину. Дело в том, что по меньшей мере половина из них участвовали в войне на Донбассе со стороны пророссийских сил. Имена этих людей внесены в базу "Миротворец".

Пока в России по привычной схеме все отрицают, в Беларуси удивили новой неожиданным заявлением – мол, российские наемники могут быть связаны с оппонентами Александра Лукашенко.

Мол, к тому, что вагнеровцы приехали в Беларусь и готовили массовые беспорядки и теракт в Минске, могут быть причастны Сергей Тихановский и Николай Статкевич. Жена первого – главная конкурентка Лукашенко на президентских выборах.

Трамп может перенести выборы

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Президент США Дональд Трамп предложил отложить президентские выборы в США, которые должны состояться в ноябре этого года. Свою инициативу он связал с пандемией коронавируса.

Если введут всеобщее голосование по почте, то в 2020 году состоятся самые неточные и фальсифицированные выборы в истории. Для США это будет огромным позором. Отсрочим выборы,

– подчеркнул президент США в своем твиттере.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

По его словам, это нужно, чтобы избиратели смогли проголосовать "безопасно и по правилам".

Точного ответа на вопрос о том, имеет ли право Трамп единолично переносить выборы – нет. Однако, дату выборов утверждает Конгресс, а Конституция США не имеет положений, предусматривающих возможность переноса сроков инаугурации президента.