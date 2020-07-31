Україна встановила новий антирекорд за кількістю добових хворих на COVID-19. Кравчук зайняв місце Кучми у Тристоронній контактній групі. Росія влаштувала провокації під час українсько-американських навчань у Чорному морі. Нові подробиці про російських найманців в Білорусі. Трамп висловив ідею про перенесення президентських виборів. Такими були головні новини четверга, 30 липня.

Найважливіші новини України та світу за четвер, 30 липня:

Новий антирекорд

До теми В Європі під час піку пандемії смертність зросла на 50%

В Україні за минулу добу зафіксували велику кількість нових хворих з COVID-19. Йдеться про 1 197 інфікованих осіб. Рекордна кількість хворих і у столиці. Через напружену ситуацію Київ може потрапити у помаранчеву зону карантину.

Зауважимо, що в Україні, окрім понад тисячі нових хворих, 23 людей померли від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, натомість 760 пацієнтам вдалося одужати.

Де було зафіксовано найбільше нових хворих:

Київ – 8 131 хворий + 199 нових; Львівська область – 9 379 хворих + 131 новий; Рівненська область – 5 942 хворих + 105 нових; Івано-Франківська область – 4 446 хворих + 104 нових; Тернопільська, Закарпатська і Харківська області +70 нових хворих.

Як вже зазначалося, епідеміологічна ситуація у Києві наближається до показників помаранчевої зони. Відтак, у столиці можуть заборонити діяльність розважальних закладів, спортклубів, закладів культури, а також обмежити масові заходи.

Наразі, за словами, глави Держпродспоживслужби Олега Рубана, Київ опинився на межі жовтої і помаранчевої зони карантину.

Він також запевнив, що ситуація з COVID-19 у столиці напружена, але контрольована. Велика кількість спалахів є саме у колективах. Однак "рушійною силою є молодь".

Це мегаполіс, велика кількість організованих колективів, міграція населення. Ми будемо реєструвати постійний приріст захворювань через масове обстеження,

– зазначив Рубан.

Зверніть увагу! Особливо масштабний спалах коронавірусу у Києві фіксують у гуртожитку КПІ. Там вже захворіли 133 особи.



Адаптивний карантин з 1 серпня / Інфографіка 24 каналу

Кравчук замість Кучми

Зверніть увагу З ворогом не можна домовлятися: цитати Кравчука про війну і Росію

Перший Президент України Леонід Кравчук став новим головою делегації України у мінській ТКГ щодо Донбасу. Про таке призначення стало відомо з указу теперішнього глави держави Володимира Зеленського.

Сам Кравчук підтвердив те, що погодився піти на цю посаду, раніше. Він сказав, що довго думав над цим рішенням і збагнув, що відбувається насправді на Донбасі – українські дівчата та хлопці вмирають і проливаючи кров, захищають Україну.

Я вже у своєму житті щось бачив і пройшов. Але час для відпочинку не настав. Я ухвалив рішення, якщо я зможу, а я хочу цього, щось зробити, щоб пришвидшити мир на Донбасі. Я буду це робити до останнього подиху. Тому я і погодився,

– наголосив Кравчук.

Політик наголосив, що у питанні миру на Донбасі слід об'єднатися всім: і всередині України, і тим країнам Європи, що сповідують принцип міжнародного права та принцип суверенітету.

Кравчук про своє призначення в ТКГ: відео

Російські провокації на морі

Актуально Росія збільшує кількість військової техніки у Чорному морі: реакція НАТО

Російські військові пильно стежили за пересуванням кораблів учасників навчань Sea Breeze-2020 в Чорному морі. Ба більше – під час маневрів вони втручались в радіоефір з попередженнями про заплив у води РФ.

У Генштабі ЗСУ додали: російські кораблі були в безпосередній близькості до учасників українсько-американських навчань.

Вони все одно робили маленькі такі, я б не сказав, що це були погрози або ризики для нашої національної безпеки, але провокації були,

– розповів заступник начальника управління в Генштабі ЗСУ Андрій Ординович.

Як саме провокували росіяни? Під час тактичного маневрування кораблів, що брали участь у Sea Breeze-2020, російські війська повідомляли, що кораблі зайшли в територіальні води РФ. Хоча навчання проходило у південно-західному районі Чорного моря, а це – виключно територіальні води України.

Нові подробиці про вагнерівців у Білорусі

Це цікаво: У Білорусі можуть перебувати ще до 200 російських бойовиків

У Білорусі 29 липня затримали понад три десятки російських найманців ПВК "Вагнера". Після цього Київ та Мінськ зійшлись на тому, що посилять контроль на власних кордонах. Вже 30 липня держави-сусідки домовились: Київ перегляне, чи "світилися" затримані вагнерівці у якихось злочинах в Україні.

Водночас, в СБУ надумали просити Білорусь в екстрадиції вагнерівців в Україну. Річ у тім, що щонайменше половина із них брали участь у війні на Донбасі з боку проросійських сил. Імена цих чоловіків внесені у базу "Миротворець".

Поки у Росії за звичною схемою все заперечують, у Білорусі здивували новою несподіваною заявою – мовляв, російські найманці можуть бути пов’язані з опонентами Олександра Лукашенка.

Мовляв, до того, що вагнерівці приїхали в Білорусь і готували масові заворушення та теракт у Мінську можуть бути причетні Сергій Тихановський і Миколи Статкевич. Дружина першого – головна конкурентка Лукашенка на президентських виборах.

Трамп може перенести вибори

Зверніть увагу Вибори президента США: Трамп передумав переносити голосування

Президент США Дональд Трамп запропонував відкласти президентські вибори в США, які мають відбутися в листопаді цього року. Свою ініціативу він пов'язав з пандемією коронавірусу.

Якщо введуть загальне голосування поштою, то в 2020 році відбудуться найбільш неточні та фальсифіковані вибори в історії. Для США це буде величезним соромом. Відтермінуймо вибори,

– наголосив президент США у своєму твіттері.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

Втім вже за декілька годин Трамп виступив із публічною заявою і наголосив: він не хоче переносити вибори, хоче їх таки провести. Однак має певні застереження щодо того, чи безпечно їх буде проводити.

Він зауважив, що його непокоять можливі проблеми із системою голосування поштою, яку було обрано альтернативним варіантом для волевиявлення в умовах пандемії.

Я не хочу чекати три місяці, а потім з'ясувати, що бюлетені загубились, а вибори визнано недійсними,

– сказав чинний очільник Білого дому.

Трамп додав, що це йому підказує здоровий глузд.