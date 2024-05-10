Удар вражеской армии по Харькову, взрывы на российских НПЗ: хронология 807 дня войны
Российское войско продолжает наносить удары по мирным городам Украины и пытается штурмовать позиции наших Сил обороны на фронте. Однако на территории страны-агрессора также достаточно "неспокойно". Там – в небе летают беспилотники и горят нефтеперерабатывающие заводы.
Обо всем, что происходило на фронте, в тылу и на международной политической арене 10 мая, – читайте в хронологии от 24 Канала.
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В 03:18 ночью 10 мая местные телеграм-каналы в Харьковской области сообщили о ракетах, которые российские оккупанты запустили на регион. Говорилось об обстреле из баллистического вооружения. В 03:35 поступило сообщение о повторном обстреле. Впоследствии в ОВА, оккупанты рассказали, что оккупанты нанесли удар и по Дергачах Харьковского района. Уже в 4 утра стало известно об одном пострадавшем в Харькове. Российские захватчики ночью 10 мая запустили свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого тревоги раздавались в ряде областей нашего государства. На Николаевщине были слышны взрывы, сообщил начальник МВА Снигиревки Иван Кухта.
В Харькове ночью прогремели взрывы
В 03:18 ночью 10 мая местные телеграм-каналы в Харьковской области сообщили о ракетах, которые российские оккупанты запустили на регион. Говорилось об обстреле из баллистического вооружения.
В 03:35 поступило сообщение о повторном обстреле.
Впоследствии в ОВА, оккупанты рассказали, что оккупанты нанесли удар и по Дергачах Харьковского района.
Уже в 4 утра стало известно об одном пострадавшем в Харькове.
Российские захватчики ночью 10 мая запустили свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого тревоги раздавались в ряде областей нашего государства.
На Николаевщине были слышны взрывы, сообщил начальник МВА Снигиревки Иван Кухта.