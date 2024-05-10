Удар вражеской армии по Харькову, взрывы на российских НПЗ: хронология 807 дня войны

Российское войско продолжает наносить удары по мирным городам Украины и пытается штурмовать позиции наших Сил обороны на фронте. Однако на территории страны-агрессора также достаточно "неспокойно". Там – в небе летают беспилотники и горят нефтеперерабатывающие заводы.

Обо всем, что происходило на фронте, в тылу и на международной политической арене 10 мая, – читайте в хронологии от 24 Канала.

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