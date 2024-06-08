В России состоялся Петербургский международный экономический форум, который в этом году отличился минимальным количеством иностранных участников. Видимо, Зимбабве и Боливия это те партнеры, на которые Россия сейчас делает ставку.

Такое мнение 24 Каналу высказал экономист Максим Блант. По его словам, главной международной интригой было то, приедут ли талибы. К слову, накануне Дмитрий Медведев заявил, что Россия достаточно близка к тому, чтобы заключить соглашение о партнерстве с террористической организацией "Талибан".

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Как Кремль формирует "международную" поддержку

Как отметил Блант, вся кремлевская пропагандистская ячейка очень волновалась относительно того, будут ли присутствовать на экономическом форуме талибы. В последний момент все же прилетел министр труда правительства террористической группировки "Талибан", даже не глава государства.

В начале полномасштабного вторжения в Украину Путин пытался привлечь к сотрудничеству с Россией значительную часть африканских стран, но это еще советская история – Кремль берет тех, кто еще не определился с позицией, до европейских проблем им еще очень далеко, но деньги очень нужны. Поэтому Москва их приглашает на форумы и формирует "международную" поддержку,

– сказал экономист.

На первый форум с начала вторжения в Украину прилетал президент Казахстана и тогда произошел конфуз, то в этом году его, возможно, уже и не звали.

Напомним, что тогда пропагандистка Маргарита Симоньян, которая вела сессию с Путиным и Касым-Жомартом Токаевым, спросила, когда Казахстан наконец признает квази республики "лднр". На что президент Казахстана ответил, что никогда, ведь это нарушает международное право.

"У российских чиновников, которые вели так называемую макроэкономическую сессию, видимо, наступило головокружение от успехов, но холодный душ был на деловом завтраке Сбербанка, когда главный исполнительный директор Герман Греф сказал, что модель экономического роста России нездоровая, примитивная и неустойчивая, чем испортил многим настроение", – добавил Блант.

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