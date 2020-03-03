Главные новости 3 марта: коронавирус в Украине и состав будущего Кабмина

В Украине подтвердили первый случай коронавируса. Фракция "Слуги народа" собралась на заседание, где обсудила с президентом Зеленским ротации в правительстве. Мельничук на свободе. Турция нанесла новый удар в Сирии. Такими были главные новости 3 марта.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Коронавирус в Украине

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В Украине выявили первый случай коронавируса SARS-CoV-2 или 2019-nCov. Он вызывает заболевание Covid 2019. Так, в Украине первый случай болезни зафиксировали в Черновцах.

Заболел мужчина, который вместе с женой путешествовал по Румынии и Италии (в последней зафиксировали вспышку коронавируса). Во время возвращения в Украину у него поднялась температура.

За состоянием здоровья украинца начали наблюдать, а уже 29 февраля у него появились первые симптомы заболевания. Они нуждались в дальнейших консультациях в инфекционной больнице.

Приехала бригада скорой медицинской помощи, которая определена для транспортировки людей с подозрением на коронавирус. Мужчину доставили в определенную Минздравом больницу. Во время медицинского осмотра собрали биологические материалы, которые отправили на тестирование,

– рассказал главный санэпидемиологический врач Виктор Ляшко.

Только 3 марта случай коронавируса в Черновцах подтвердили. Сейчас Минздрав начали работать с контактными лицами. Их не много, а местным эпидемиологам о них известно.

Больной – мужчина среднего возраста, пока заболевание у него проходит в легкой форме, состояние стабильное, осложнений в виде вирусной пневмонии нет.

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Его жена тем временем находится на самоизоляции дома, однако вскоре ее заберут на обсервацию в больницу. Подъезд дома в Черновцах, в котором проживает пара, месяц будут дезинфицировать.

Дело в том, что жители Черновцов собрались на протесты под подъездом женщины. По словам очевидцев, они кричали и перекрывали дорогу. Им не нравилось то, что женщина мужчины, у которого обнаружили коронавирус, находится дома.



Коронавирус в цифрах/ инфографика 24 канала

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Будущий Кабмин Шмыгаля

Актуально: Заявление Гончарука об отставке уже поступило в Верховную Раду

Вечером 3 марта фракция "Слуги народа" собралась на закрытое заседание, на котором присутствовал президент Зеленский. Во время него решалась судьба нынешних министров правительства и перечислялись имена новых вероятных руководителей ведомств.

Так, после собрания нардепы подтвердили: Алексей Гончарук покинет пост премьер-министра Украины. Вместо него будет исполнять обязанности главы правительства Денис Шмыгаль, которого скорее всего и выберут новым главой Кабинета Министров.

Будут ждать грандиозные изменения и ряд министерств. По меньшей мере, 12 ведомств получат новых глав.

На своем месте точно останется глава МВД Арсен Аваков. Вероятно, особых кадровых изменений не стоит ожидать в Минюсте, Минэнергетики и Мининфраструктуры. А вот судьбы руководителей Министерства образования и науки, Анны Новосад и главы Минкульта, Бородянского – пока неизвестны. Первая, по данным СМИ, не хочет работать в правительстве Шмыгаля и собирается подать в отставку.

Ротации коснутся глав таких ведомств: Министерства финансов, Минздрава, МИД, Минобороны, Минсоцполитики, Министерства по реинтеграции и еще нескольких министерств. Возможным является назначение новых вице-премьеров.

Больше о представителях будущего правительства Дениса Шмыгаля читайте в материале 24 канала.

Тем временем отставки генпрокурора Руслана Рябошапки 4 марта не следует ждать. Депутаты заслушают его отчет. Правда, нардепы уже собрали 197 из 150 необходимых голосов для объявления ему недоверия.

Мельничук на свободе

К теме: Что известно об экс-командире "Айдара" Сергее Мельничуке, которого задержали в Греции

В греческих Салониках из-под стражи освободили Сергея Мельничука, бывшего командира батальона "Айдар". Его задержал Интерпол на границе с Грецией в воскресенье, 1 марта.

Интересно, что запрос на задержание Мельничука в Интерпол подала Россия.

Освобождение Мельничука из-под стражи состоялось по решению прокурора. О том, что он находится на свободе, экс-командир "Айдара" сообщил в фейсбуке.

Наконец свобода. Посольство сработало, адвокат... Вовремя подали все документы и все решили. Мне сказали конкретно, за что меня обвиняли, сказали, что по статье "убийство двух и более людей". Именно на территории Ростовской области,

– пояснил политик.

Известно, что накануне глава МВД Арсен Аваков обратился к своему греческому коллеге с просьбой не реагировать на российскую провокацию против Мельничука.

Мельничук рассказывает о своем освобождении: видео

Что известно о задержании Мельничука в Греции:

Бывшего командира батальона "Айдар" и народного депутата 8-го созыва Верховной Рады Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией 1 марта.

Запрос на задержание в Интерпол подала Россия. По словам Мельничука, задержание произошло, когда он с беременной женой и ребенком пересекали болгарско-греческую границу.

2 марта с задержанным украинцем встретился консул, он, в частности, договорился о содержании экс-командира "Айдара" в полицейском отделении.

В украинском МИД задержание Мельничука в Греции назвали очередной провокацией России.

Турция сбила военный самолет сил Асада

Чтобы лучше понять: Турция уничтожила уже второй военный аэропорт на севере Сирии: фото

Турецкие военные на территории сирийского региона Идлиб сбили истребитель, который принадлежал силам режима Асада. Военные уничтожили истребитель типа L-39.

До этого, 2 марта авиация Турции уничтожила военный аэропорт сирийского диктатора в районе Нейраб в северной провинции Сирии Алеппо. Это произошло вслед за уничтожением аэропорта в Кувейрасе. Турецкие военные уверяют, что сирийцы использовали аэродромы при организации атак на зону деэскалации Идлиб.

В Министерстве нацобороны Турции утверждают, что военные действия продолжаются в рамках операции "Весенний щит".



Больше о ситуации в Сирии/ инфографика 24 канала

Что известно об обострении в Сирии?Войска Башара Асада напали на турецких военных в четверг, 27 февраля. Вследствие этого погибли 36 турецких военных, а еще десятки военных получили травмы и ранения.



После атаки Турция открыла границу с Евросоюзом, чтобы привлечь внимание Запада к проблемам у своих границ с Сирией. 1 марта турецкие власти объявили о начале новой военной операции в Сирии под названием "Весенний щит". Министр обороны Турции Хулуси Акар пояснил, что целью его государства являются лишь сторонники Асада, которые готовят нападения на Турцию.