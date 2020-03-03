Головні новини 3 березня: коронавірус в Україні та склад майбутнього Кабміну

В Україні підтвердили перший випадок коронавірусу. Фракція "Слуги народу" зібралася на засідання, де обговорила з президентом Зеленським ротації в уряді. Мельничук на свободі. Туреччина завдала новий удар у Сирії. Такими були головні новини 3 березня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Коронавірус в Україні

До теми: Українець, який захворів на коронавірус, дізнався про діагноз у свій день народження

В Україні виявили перший випадок коронавірусу SARS-CoV-2 або 2019-nCov. Він викликає захворювання Covid 2019. Так, в Україні перший випадок недуги зафіксували у Чернівцях.

Захворів чоловік, який разом із дружиною подорожував Румунією та Італією (в останній зафіксували спалах коронавірусу). Під час повернення в Україну у нього піднялася температура.

За станом здоров’я українця почали спостерігати, а вже 29 лютого у нього з’явилися перші симптоми захворювання. Вони потребували подальших консультацій в інфекційній лікарні.

Приїхала бригада швидкої медичної допомоги, яка визначена для транспортування людей з підозрою на коронавірус. Чоловіка доправили до визначеної МОЗ лікарні. Під час медичного огляду зібрали біологічні матеріали, які відправили на тестування,

– розповів головний санепідеміологічний лікар Віктор Ляшко.

Лише 3 березня випадок коронавірусу у Чернівцях підтвердили. Наразі МОЗ розпочали працювати з контактними особами. Їх не багато, а місцевим епідеміологам про них відомо.

Хворий – чоловік середнього віку, поки захворювання у нього проходить у легкій формі, стан стабільний, ускладнень у вигляді вірусної пневмонії нема.

Це цікаво: Як зміниться життя в Чернівцях після виявлення коронавірусу

Його дружина тим часом перебуває на самоізоляції вдома, однак її невдовзі заберуть на обсервацію до лікарні. Під’їзд будинку у Чернівцях, у якому проживає пара, місяць будуть дезінфікувати.

Річ у тім, що мешканці Чернівців зібралися на протести під під'їздом жінки. За словами очевидців, вони кричали і перекривали дорогу. Їм не подобалося те, що жінка чоловіка, в якого виявили коронавірус, перебуває вдома.



Коронавірус у цифрах/ інфографіка 24 каналу

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Майбутній Кабмін Шмигаля

Актуально: Заява Гончарука про відставку вже надійшла до Верховної Ради

Ввечері 3 березня фракція "Слуги народу" зібралася на закрите засідання, на якому був присутній президент Зеленський. Під час нього вирішувалася доля теперішніх міністрів уряду та перелічувалися імена нових імовірних очільників відомств.

Так, після зібрання нардепи підтвердили: Олексій Гончарук покине посаду прем’єр-міністра України. Замість нього виконуватиме обов’язки глави уряду Денис Шмигаль, якого найімовірніше й оберуть новим очільником Кабінету Міністрів.

Чекатимуть грандіозні зміни й низку міністерств. Щонайменше, 12 відомств отримають нових голів.

На своєму місці точно залишиться глава МВС Арсен Аваков. Ймовірно, особливих кадрових змін не варто очікувати у Мін’юсті та Мінінфраструктури. А ось долі очільників Міністерства освіти і науки Ганни Новосад та глави Мінкульту Бородянського – поки невідомі. Перша, за даними ЗМІ, не хоче працювати в уряді Шмигаля і збирається подати у відставку.

Ротації зачеплять глав таких відомств: Міністерства фінансів, МОЗ, МЗС, Міноборони, Мінсоцполітики, Міністерства з реінтеграції та ще кількох міністерств. Можливим є призначення нових віцепрем’єрів.

Більше про представників майбутнього уряду Дениса Шмигаля читайте у матеріалі 24 каналу.

Тим часом відставки генпрокурора Руслана Рябошапки 4 березня не слід чекати. Парламентарі лише заслухають його звіт. Щоправда, нардепи вже зібрали 197 зі 150 необхідних голосів для оголошення йому недовіри.

Мельничук на свободі

До теми: Що відомо про екскомандира "Айдару" Сергія Мельничука, якого затримали у Греції

У грецьких Салоніках з-під варти звільнили Сергія Мельничука, колишнього командира батальйону "Айдар". Його затримав Інтерпол на кордоні з Грецією у неділю, 1 березня.

Цікаво, що запит на затримання Мельничука в Інтерпол подала Росія.

Звільнення Мельничука з-під варти відбулось за рішенням прокурора. Про те, що він перебуває на свободі, екскомандир "Айдару" повідомив у фейсбуці.

Нарешті свобода. Посольство спрацювало, адвокат... Вчасно подали всі документи та все вирішили. Мені сказали конкретно, за що мене звинувачували, сказали, що за статтею "вбивство двох і більше людей". Саме на території Ростовської області,

– пояснив політик.

Відомо, що напередодні очільник МВС Арсен Аваков звернуся до свого грецького колеги з проханням не реагувати на російську провокацію проти Мельничука.

Мельничук розповідає про своє звільнення: відео

Що відомо про затримання Мельничука у Греції:

Колишнього командира батальйону "Айдар" і народного депутата 8-го скликання Верховної Ради Сергія Мельничука затримали на кордоні з Грецією 1 березня.

Запит на затримання в Інтерпол подала Росія. За словами Мельничука, затримання відбулося, коли він із вагітною дружиною та дитиною перетинали болгарсько-грецький кордон.

2 березня із затриманим українцем зустрівся консул, він, зокрема, домовився про тримання екскомандира "Айдару" у поліцейському відділенні.

В українському МЗС затримання Мельничука у Греції назвали черговою провокацією Росії.

Туреччина збила військовий літак сил Асада

Аби краще зрозуміти: Туреччина знищила вже другий військовий аеропорт на півночі Сирії: фото

Турецькі військові на території сирійського регіону Ідліб збили винищувач, який належав силам режиму Асада. Військові знищили винищувач типу L-39.

До цього, 2 березня авіація Туреччини знищила військовий аеропорт сирійського диктатора у районі Нейраб у північній провінції Сирії Алеппо. Це відбулося услід за знищенням аеропорту в Кувейрасі. Турецькі військові запевняють, що сирійці використовували летовища при організації атак на зону деескалації Ідліб.

У Міністерстві нацоборони Туреччини стверджують, що військові дії тривають у рамках операції "Весняний щит".



Більше про ситуацію у Сирії/ інфографіка 24 каналу

Що відомо про загострення у Сирії? Війська Башара Асада напали на турецьких військових у четвер, 27 лютого. Внаслідок цього загинули 36 турецьких військових, а ще десятки військових отримали травми і поранення.



Після атаки Туреччина відкрила кордон з Євросоюзом, щоб привернути увагу Заходу до проблем біля своїх кордонів з Сирією. 1 березня турецька влада оголосила про початок нової військової операції у Сирії під назвою "Весняний щит". Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар пояснив, що ціллю його держави є лише прихильники Асада, які готують напади на Туреччину.