Главные новости 15 апреля: коронавирус у Новинского, Украина еще больше закрывает границу

Народный депутат Вадим Новинский сообщил, что у него, вероятно, обнаружили коронавирус. Кабмин Украины распорядился закрыть еще 10 пунктов пропуска на границах. Обмен пленными между Украиной и боевиками должен состояться до конца недели и не позже Пасхи. Заместителя Кличко Поворизника обвиняют во взяточничестве. Такими были главные новости 15 апреля.

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Коронавирус у Вадима Новинского: что известно

Нардеп сообщил, что сдал анализы. В итоге тест показал положительный результат на коронавирус.

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Мое состояние – в норме, я не чувствую никаких симптомов заболевания, температура – 36,8. Компьютерная томография легких не обнаружила отклонений от нормы. До повторного тестирования врачи пока осторожны в выводах и прогнозах, но посоветовали несколько дней провести в стационаре под их наблюдением,

– отметил политик.

Также он рассказал, что все, кто с ним контактировал, тоже пройдут тестирование на коронавирус.

Интересно, что недавно он лично встречался с главой УПЦ МП Онуфрием для передачи медицинских масок, которые закупил для верующих.

Если коронавирус подтвердят у Новинского, он станет девятым нардепом, у которого обнаружили болезнь.

Кто из нардепов заболел коронавирусом:

Сергей Шахов из группы "Доверие";

из группы "Доверие"; Александр Лукашев из партии "Оппозиционная платформа – за жизнь";

из партии "Оппозиционная платформа – за жизнь"; Руслан Горбенко из партии "Слуга народа";

из партии "Слуга народа"; Сергей Рудык – внефракционный;

– внефракционный; Анна Скороход – внефракционная;

– внефракционная; Владимир Ватрас из партии "Слуга народа";

из партии "Слуга народа"; Игорь Кисилев и Виталий Борт из партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" (по информации нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры).

Кроме того, была информация, что COVID-19 инфицировался еще один представитель группы "Доверие" Сергей Вельможный. Но детальный анализ показал, что у него – двусторонняя пнемония.

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Украина еще больше закрывает границы

В рамках борьбы с коронавирусом Кабмин распорядился закрыть еще 10 пунктов пропуска. Размещаются они на границе Украины с Польшей, Румынией и Молдовой.

Эти пункты пропуска прекратят работу сразу после того, как внесут изменения в распоряжение Кабинета министров "О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля и прекращения в них пешеходного сообщения" от 13 марта 2020 года.

Большинство пунктов фактически не функционировали, поскольку на тех направлениях наши соседи закрыли границу. Поэтому мы не могли там ни выпускать, ни принимать граждан Украины или других государств. Исключение лишь – пункт Паланка на границе с Молдовой, который фунционировал с обеих сторон,

– рассказал в комментарии 24 каналу помощник председателя ГПСУ пресс-секретарь Андрей Демченко.

Таким образом, в Украине временно закрытыми будут 125 пунктов пропуска, а действовать 105, из которых 18 – автомобильные.

Какие пункты пропуска на границе закроют:

"Устилуг" "Смильница" "Грушев" "Угринов" "Кельменцы" "Солотвино" "Бронница" "Сокиряны" "Паланка" "Новые Трояны"

Какие автомобильные пункты пропуска на границе будут работать:

"Ягодин" "Краковец" "Ужгород" "Тиса" "Дякове" "Порубное" "Староказачье" "Рени" "Могилев-Подольский" "Гоптовка" "Юнаковка" "Бачевск" "Сеньковка" "Меловое" "Новые Яриловичи" "Славутич" "Выступовичи" "Доманово"

Действующие автомобильные пункты пропуска / Инфографика 24 канала

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Новый обмен пленными между Украиной и боевиками: детали

По информации СМИ, обмен пленными, скорее всего, состоится 16 апреля. Начнется он в 16:00 и будет проходить на контрольном пункте "Майорское".

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников уточнил, что обмен состоится в двух локациях, потому что украинцы будут возвращаться из Луганской и Донецкой областей.

Усложняет процесс наличие коронавируса. Поскольку между двумя временно оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей есть внутренняя "антивирусная граница", пересечение между ними является невозможным,

– пояснил Резников.

Заметим, из-за карантина в Украине журналистов не пустят освещать процесс, а на месте происшествия будет снимать только камера Офиса Президента Украины.

Резников также рассказал, кого Украина передаст боевикам.

"Тех, кого во время переговоров обсуждали в запросе, тех, кого просила РФ, в отношении которых приняли решение отдать. Среди этих людей есть и граждане России", – отметил он, однако комментировать детали по количеству и именам отказался.

Что известно о предстоящем обмене пленными:

О новом обмене пленными договорились во время нормандской встречи в декабре 2019 года. Тогда Украина и Россия договорились, что к следующей встрече обменяют пленных по формату всех на всех.

Трехсторонняя контактная группа еще раньше согласовала списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также дату – не позднее, чем Пасха, то есть 19 апреля.

В списках, которые подготовили для пасхального обмена пленными, не будут включены крымчаны.

Все пленники оккупантов, что вернутся домой, из-за коронавируса пройдут обязательную двухнедельную обсервацию. За это время они не смогут видеться с родными. Проходить обсервацию они будут на подконтрольной Киеву территории Донбасса, что граничит с линией столкновения.

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"Приватбанк" выплатит более 250 миллионов долларов семье Суркисов: детали решения суда

Киевский апелляционный суд 15 апреля оставил без изменений решение Печерского суда Киева по делу Суркисов. Говорится об обязательствах государственного "Приватбанка" выплатить более 250 миллионов долларов оффшорным компаниям, принадлежащим семье Суркисов. В случае неуплаты этих средств на банк могут наложить санкции, в частности штрафы.

В "Приватбанке", со своей стороны, считают, что решение суда не имеет юридической силы, поскольку оно фактически является исполненным. Депозитные договоры были оплачены путем их обмена на акции банка и продажи этих депозитов государству. Поэтому банк будет просить государственного исполнителя закрыть дело.

В то же время министр юстиции Денис Малюська заявил, что за три года шансы братьев Суркисов получить от "Приватбанка" свыше 250 миллионов долларов не изменились и зависят от банка.

Новость об "измене" основывается на ошибочном представлении о причинно-следственных связях и юридических фактах,

– заметил чиновник.

Почему Суркисы претендуют на деньги "Приватбанка"

Судья Пидпалый 25 февраля 2020 года фактически принял решение, которым обязал "Приватбанк" выплачивать офшорам Суркисов деньги. Говорится о средствах, которые Суркисы разместили на счетах кипрского филиала Приватбанка еще в 2012-2014 годах.

Сейчас Окружной суд Никосии (Кипр) рассматривает дело № 2510/2017 по иску шести офшоров к "Приватбанку" о выплате в их пользу денег на основании депозитных договоров.

Во время этапа работы временной администрации в Приватбанке была проведена процедура конвертации средств инсайдеров банка в капитал (так называемая процедура bail-in).

Семью Суркисов тоже признали инсайдерами:

Игорь Суркис имел в Приватбанке счет на 151 миллион гривен,

Полина Ковалык (жена Григория Суркиса) – 514,1 миллиона гривен,

Григорий Суркис – 163,1 миллиона гривен,

Марина Суркис (дочь Игоря Суркиса) – 174,5 миллиона гривен,

Рахмиль Суркис (отец братьев Суркисов) – 44,8 миллиона гривен.

В мае 2017 года Окружной админсуд Киева признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании семьи Суркисов связанными с "Приватбанком" лицами. Суд также отменил приказы временного администратора "Приватбанка", которые касались счетов физических лиц.

В ноябре 2017 года Киевский апелляционный административный суд подтвердил это решение и обязал банк вернуть деньги.

Во время рассмотрения этих дел НБУ указывал, что Игорь Суркис и Игорь Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркиса с "Приватбанком", а потому и родственники Игоря Суркиса считаются связанными с "Приватбанком" лицами.

Решение в пользу Суркисов может означать, что все, кто был признан связанным лицом с банком, могут оспорить это, тогда государство рискует потерять около 29 миллиардов гривен (сумма bail-in).

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