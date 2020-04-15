Головні новини 15 квітня: коронавірус у Новинського, Україна ще більше закриває кордон

Народний депутат Вадим Новинський повідомив, що у нього, імовірно, виявили коронавірус. Кабмін України розпорядився закрити ще 10 пунктів пропуску на кордонах. Обмін полоненими між Україною та бойовиками має відбутися до кінця тижня та не пізніше Великодня. Заступника Кличка Поворизника звинувачують у хабарництві. Такими були головні новини 15 квітня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Коронавірус у Вадима Новинського: що відомо

Нардеп повідомив, що здав аналізи. У підсумку тест показав позитивний результат на коронавірус.

Важливо Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених

Мій стан – в нормі, я не відчуваю ніяких симптомів захворювання, температура – 36,8. Комп'ютерна томографія легень не визначила відхилень від норми. До повторного тестування лікарі поки є обережними у висновках і прогнозах, але порадили кілька днів провести в стаціонарі під їхнім наглядом",

– зазначив політик.

Також він розповів, що усі, хто з ним контактував, теж пройдуть тестування на коронавірус.

Цікаво, що нещодавно він особисто зустрічався з очільником УПЦ МП Онуфрієм для передачі медичних масок, які закупив для вірян.

Якщо коронавірус підтвердять у Новинського, він стане дев’ятим нардепом, в якого виявили хворобу.

Хто з нардепів захворів на коронавірус:

Сергій Шахов з групи "Довіра";

Олександр Лукашев з партії "Опозиційна платформа – За життя";

Руслан Горбенко з партії "Слуга народу";

Сергій Рудик – позафракційний;

Анна Скороход – позафракційна;

Володимир Ватрас з партії "Слуга народу";

Ігор Кісільов та Віталій Борт з партії "Опозиційна платформа – За життя" (за інформацією нардепа від "Слуги народу" Олександра Качури).

Крім того, була інформація, що COVID-19 і інфікувався щ один представник групи "Довіра" Сергій Вельможний. Але детальний аналіз показав, що у нього – двостороння пнемонія.

До речі У ще одному київському монастирі УПЦ МП спалах коронавірусу

Україна ще більше закриває кордони

У межах боротьби з коронавірусом Кабмін розпорядився закрити ще 10 пунктів пропуску. Розміщуються вони на кордоні України з Польщею, Румунією та Молдовою.

Ці пункти пропуску припинять роботу одразу після того, як внесуть зміни в розпорядження Кабінету міністрів "Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю та припинення в них пішохідного сполучення" від 13 березня 2020 року.

Більшість пунктів фактично не функціонували, оскільки на тих напрямках наші сусіди закрили кордон. Тому ми не могли там ні випускати, ні приймати громадян України чи інших держав. Виняток лише – пункт Паланка на кордоні з Молдовою, який фунціонував з обох боків,

– розповів у коментарі 24 каналу помічник голови ДПСУ – прессекретар Андрій Демченко.

Таким чином, в Україні тимчасово закритими будуть 125 пунктів пропуску, а діятимуть 105, з яких 18 – автомобільні.

Які пункти пропуску на кордоні закриють:

"Устилуг"

"Смільниця"

"Грушів"

"Угринів"

"Кельменці"

"Солотвино"

"Бронниця"

"Сокиряни"

"Паланка"

"Нові Трояни"

Які автомобільні пункти пропуску на кордоні працюватимуть:

"Ягодин" "Краківець" "Ужгород" "Тиса" "Дякове" "Порубне" "Старокозаче" "Рені" "Могилів-Подільський" "Гоптівка" "Юнаківка" "Бачівськ" "Сеньківка" "Мілове" "Нові Яриловичі" "Славутич" "Виступовичі" "Доманове"



Чинні автомобільні пункти пропуску / Інфографіка 24 каналу

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Новий обмін полоненими між Україною та бойовиками: деталі

За інформацією ЗМІ, обмін полоненими, найімовірніше, відбудеться 16 квітня. Розпочнеться він о 16:00 і проходитиме на контрольному пункті "Майорське".

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков уточнив, що обмін відбудеться в двох локаціях, бо українці повертатимуться з Луганської та Донецької областей.

Ускладнює процес наявність коронавірусу. Оскільки між двома тимчасово окупованими територіями Луганської та Донецької областей є внутрішній "антивірусний кордон", перетин між ними є неможливим,

– пояснив Резніков.

Зауважимо, через карантин в Україні журналістів не пустять висвітлювати процес, а на місці події буде знімати тільки камера Офісу Президента України.

Резніков також розповів, кого Україна передасть бойовикам.

"Тих, кого під час перемовин обговорювали в запиті, тих, кого просила РФ, щодо яких ухвалили рішення віддати. Серед цих людей є й громадяни Росії", – зазначив він, однак коментувати деталі щодо кількості та імен відмовився.

Що відомо про майбутній обмін полоненими:

Про новий обмін полоненими домовилися під час нормандської зустрічі у грудні 2019 року. Тоді Україна та Росія домовилися, що до наступної зустрічі обміняють полонених за форматом усіх на всіх.

Тристороння контактна група ще раніше погодила списки для взаємного звільнення утримуваних осіб, а також дату – не пізніше ніж Великдень, тобто 19 квітня.

У списках, які підготували для великоднього обміну полоненими, не буде включено кримчан.

Усі бранці окупантів, що повернуться додому, через коронавірус пройдуть обов'язкову двотижневу обсервацію. За цей час вони не зможуть бачитися з рідними. Проходитимуть вони обсервацію на підконтрольній Києву території Донбасу, що межує з лінією зіткнення.

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"Приватбанк" виплатить понад 250 мільйонів доларів сім'ї Суркісів: деталі рішення суду

Київський апеляційний суд 15 квітня залишив без змін рішення Печерського суду Києва у справі Суркісів. Мовиться про зобов’язання державного "Приватбанку" виплатити понад 250 мільйонів доларів офшорним компаніям, що належать родині Суркісів. В разі несплати цих коштів на банк можуть накласти санкції, зокрема штрафи.

У "Приватбанку", зі свого боку, вважають, що рішення суду не має юридичної сили, оскільки воно фактично є виконаним. Депозитні договори було оплачено шляхом їхнього обміну на акції банку та продажу цих депозитів державі. Тому фінустанова проситиме державного виконавця закрити справу.

Водночас міністр юстиції Денис Малюська заявив, що за три роки шанси братів Суркісів отримати від "Приватбанку" понад 250 мільйонів доларів не змінились та залежать від банку.

Новина про "зраду" грунтується на хибному уявленні про причинно-наслідкові зв'язки та юридичні факти, – зауважив чиновник.

Чому Суркіси претендують на гроші "Приватбанку"

Суддя Підпалий 25 лютого 2020 року фактично ухвалив рішення, яким зобов'язав "Приватбанк" виплачувати ошорам Суркісів гроші. Мовиться про кошти, які Суркіси розмістили на рахунках Кіпрськоїх філії Приватбанку ще у 2012 – 2014 роках.

Зараз Окружний суд Нікосії (Кіпр) розглядає справу № 2510/2017 за позовом шести офшорів до "Приватбанку" про виплату на їхню користь грошей на підставі депозитних договорів.

Під час етапу роботи тимчасової адміністрації у Приватбанку було проведено процедуру конвертації коштів інсайдерів банку в капітал (так звана процедура – bail-in).

Сім'ю Суркісів теж визнали інсайдерами:

Ігор Суркіс мав у Приватбанку рахунок на 151 мільйон гривень,

Поліна Ковалик (дружина Григорія Суркіса) – 514,1 мільйона гривень,

Григорій Суркіс – 163,1 мільйона гривень,

Марина Суркіс (донька Ігоря Суркіса) – 174,5 мільйона гривень,

Рахміль Суркіс (батько братів Суркісів) – 44,8 мільонів гривень.

У травні 2017 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконним і скасував рішення комісії НБУ про визнання сім'ї Суркісів пов'язаними з "Приватбанком" особами. Суд також скасував накази тимчасового адміністратора "Приватбанку", які стосувалися рахунків фізичних осіб.

У листопаді 2017 року Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив це рішення і зобов'язав банк повернути гроші.

Під час розгляду цих справ НБУ вказував, що Ігор Суркіс та Ігор Коломойський – акціонери телеканалу "1+1", що свідчить про зв'язок Суркіса з "Приватбанком", а тому й родичі Ігоря Суркіса вважаються пов'язаними з "Приватбанком" особами.

Рішення на користь Суркісів може означати, що всі, кого було визнано пов'язаною особою з банком, можуть оскаржити це, тоді держава ризикує втратити близько 29 мільярдів гривень (сума bail-in).

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Час готуватися до Великодня

16 квітня християни східного обряду відзначатимуть Чистий четвер. Цього дня, зокрема, прийнято пекти паски.

Ми зібрали кілька рецептів, аби приготувати паску самому, а не купувати:



Як посвятити великодній кошик вдома / Інфографіка 24 каналу