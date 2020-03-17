Главные новости 17 марта: 14 подтвержденных случаев коронавируса и решения Верховной Рады
В Украине подтвердили 14 случаев заболевания коронавирусом. Рада провела внеочередное заседание и приняла законопроект о противодействии коронавирусу. Ирина Венедиктова заняла должность Генпрокурора. В Киеве, Харькове и Днепре закрывают метро. Подозреваемому в убийстве Гандзюк, Левину избрали меру пресечения. Такими были главные новости вторника, 17 марта.
Самые важные новости за вторник, 17 марта, в Украине и мире:
14 случаев коронавируса
В Украине лабораторно подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом Covid-19, 2 из них – летальные.
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Исследование вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины подтвердило такие случаи:
- 10 – Черновицкая область;
- 1 – Житомирская область;
- 1 – Киевская область;
- 2 – город Киев.
Из этих случаев сегодня обнаружили новый у 44-летнего мужчины на Киевщине, который был заграницей.
Также 6 новых случаев на Буковине: 33-летняя женщина (летальный случай), люди в возрасте 31 и 18 лет, трое детей в возрасте 10 лет, 1 год и 10 месяцев и 6 месяцев. Все из них являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.
Противодействие коронавирусу
Верховная Рада приняла временный законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, чтобы остановить распространение коронавируса. Он будет действовать в течение 3 месяцев.
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Что предусматривает законопроект
- организация оперативной закупки работ и услуг, необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии, через переговорную процедуру, сокращенную до 1 дня;
- возможность полной предоплаты за товары и услуги, которые закупаются для предотвращения и борьбы с коронавирусом;
- освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарств и медицинских изделий, закупаемых с целью предотвращения и борьбы с коронавирусом;
- предоставление населению возможности работать дистанционно на период карантина, или предоставление отпуска;
- запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля на период карантина;
- введение карантина приравнивается к форс-мажорным обстоятельствам;
- нарушение обсервации влечет за собой административное наказание, умышленное заражение людей – уголовную ответственность;
- дополнительные надбавки в размере 200% медперсоналу и другим лицам, работающим над ликвидацией эпидемии коронавируса;
- внесении изменений в Трудовой кодекс (возможность предоставления оплачиваемого отпуска).
Какая ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала
Во время внеочередного заседания парламентарии приняли еще ряд важных решений:
- Рада изменила календарный план сессии из-за карантина;
- Рада изменила порядок работы во время карантина;
- Украинцев частично освободят от уплаты налогов из-за вынужденного общенационального карантина. Среди важных и существенных – это отмена единого социального взноса для ФЛП и налога на коммерческую недвижимость;
- Рада поддержала проект о доступных лекарственных средствах.
Кроме того, в ближайшее время Верховная Рада может принять новый пакет законопроектов из-за распространения коронавируса в Украине. Соответствующие документы уже разрабатываются в комитетах, занимающихся медициной и экономикой.
Венедиктова возглавила Офис Генпрокурора
Депутаты 269 голосами поддержала представление Владимира Зеленского о назначении Ирины Венедиктовой новым генеральным прокурором.
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Венедиктова озвучила свои первые шаги на посту:
- Провести аудит и дел, и кадрового состояния в прокуратуре.
- Принять важные и законные решения для того, чтобы, с одной стороны, реформа прокуратуры продолжалась, а с другой – чтобы прокуратура после этого не легла.
- Снизить уровень преступности.
- Сделать деятельность прокуроров более эффективной.
Что известно об Ирине Венедиктовой?
Ирина Венедиктова – украинский юрист, доктор юридических наук. В июле 2019 года вместе со "Слугой народа" вошла в Верховную Раду Украины. В декабре 2019 года стала временно исполнять обязанности директора Государственного бюро расследований. На этом посту Венедиктова заменила Романа Трубу, которого Владимир Зеленский отправил в отставку.
Вся биография Ирины Венедиктовой – по ссылке.
Кроме того, Рада поддержала назначение Игоря Петрашко на пост министра экономики Украины.
Экономист возглавил объединенное Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства. Хотя ранее в президентской команде существовала идея о разделении ведомства на отдельные министерства.
Что известно об Игоре Петрашко?
Игорь Петрашко окончил Львовский национальный политехнический университет по специальности бизнес-администрирование, а также имеет диплом MBA бизнес-школы при университете Вандербильта в США.
Начиная с 1996 года, Петрашко работал в различных американских, российских и украинских компаниях в сферах консалтинговых и инвестиционных услуг. В последнее время экономист работал в украинском аграрном холдинге Ukrlandfarming.
Вся биография Игоря Петрашко – в материале по ссылке.
Закрывают метро
В Киеве, Харькове и Днепре в течение 17 марта 2020 года закроют метрополитен из-за возможности распространения коронавируса.
Более того В киевский транспорт не будут пускать пассажиров без масок
В Киеве закроют метро на вход в 23:00. Всех пассажиров, которые будут ехать в это время, довезут до места назначения. Предварительно, метрополитен в Киеве не будет работать до 3 апреля.
В Харькове метро перестанет работать в 20:00. Отметим, что мэр города Геннадий Кернес ранее отказывался закрывать метро в Харькове и называл решение властей необоснованным.
В Днепре метро закрыли быстрее всего – в 15:00.
Карантин в Украине из-за возможного распространения коронавируса продлится минимум до 3 апреля.
Что запрещено в Украине из-за коронавируса / Инфографика 24 канала
Левина отправили под стражу
Шевченковский суд Киева отправил под стражу до 2 апреля Алексея Левина (Москаленко), которого подозревают в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.
Тем временем По делу Гандзюк прошли обыски: Павловскому вручили новое подозрение
Адвокат Левина заявил, что его подзащитный после первого заключения решил изменить свою жизнь и начал заниматься волонтерской деятельностью. Он отметил, что когда Левин уезжал из Украины, к нему не было никаких вопросов у правоохранителей.
Что известно о роли Левина в деле Гандзюк
- Левин работал помощником депутата облсовета Николая Ставицкого, а также советником председателя облсовета Владислава Мангера.
- На Херсонщине был криминальным авторитетом.
- Уехал из Украины вскоре после нападения на Гандзюк в 2018.
- Левина объявили в международный розыск. 16 марта экстрадировали из Болгарии в Украину.
- Журналистам удалось получить видео, на котором Левин рассказывал, что якобы заместитель председателя Херсонской ОГА Рищук просил его "как-то наказать Екатерину Гандзюк".
- Сам Левин настаивает, что не причастен к убийству Гандзюк, но не отрицает встреч с другими фигурантами дела Игорем Павловским и Сергеем Торбиным.
Все, что известно о нападении на Екатерину Гандзюк: смотрите видео
УЕФА перенес Евро-2020
УЕФА на экстренном заседании 17 марта принял решение относительно чемпионата Европы по футболу 2020. Турнир официально перенесен из-за коронавируса.
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Чемпионат Европы по футболу состоится летом 2021 года. Новая дата проведения турнира 11 июня – 11 июля.
В каких городах должен пройти чемпионат Европы:
- Амстердам (Нидерланды)
- Баку (Азербайджан)
- Бильбао (Испания)
- Бухарест (Румыния)
- Будапешт (Венгрия)
- Копенгаген (Дания)
- Дублин (Ирландия)
- Глазго (Шотландия)
- Лондон (Англия)
- Мюнхен (Германия)
- Рим (Италия)
- Санкт-Петербург (Россия)