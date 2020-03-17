21:56
17 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лукашенко изобрел вакцину от коронавируса. Кагор против пандемии
      Вєсті Кремля
      21:07, сегодня
      Вести.UA: Венедиктова прыгает по карьерной лестнице. Гончаренко меняет амплуа
      Вєсті.UA
      20:40, сегодня
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Главные новости 17 марта: 14 подтвержденных случаев коронавируса и решения Верховной Рады

      - Читати новину українською
      Главные новости 17 марта / Коллаж 24 канала

      В Украине подтвердили 14 случаев заболевания коронавирусом. Рада провела внеочередное заседание и приняла законопроект о противодействии коронавирусу. Ирина Венедиктова заняла должность Генпрокурора. В Киеве, Харькове и Днепре закрывают метро. Подозреваемому в убийстве Гандзюк, Левину избрали меру пресечения. Такими были главные новости вторника, 17 марта.

      Самые важные новости за вторник, 17 марта, в Украине и мире:

      14 случаев коронавируса

      В Украине лабораторно подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом Covid-19, 2 из них – летальные.

      Важно Доставка лекарств по Украине: что известно

      Исследование вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины подтвердило такие случаи:

      • 10 – Черновицкая область;
      • 1 – Житомирская область;
      • 1 – Киевская область;
      • 2 – город Киев.

      Из этих случаев сегодня обнаружили новый у 44-летнего мужчины на Киевщине, который был заграницей.

      Также 6 новых случаев на Буковине: 33-летняя женщина (летальный случай), люди в возрасте 31 и 18 лет, трое детей в возрасте 10 лет, 1 год и 10 месяцев и 6 месяцев. Все из них являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.

      Противодействие коронавирусу

      Верховная Рада приняла временный законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, чтобы остановить распространение коронавируса. Он будет действовать в течение 3 месяцев.

      Важно Чрезвычайное положение в Украине: что означает и как жить в его условиях

      Что предусматривает законопроект

      • организация оперативной закупки работ и услуг, необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии, через переговорную процедуру, сокращенную до 1 дня;
      • возможность полной предоплаты за товары и услуги, которые закупаются для предотвращения и борьбы с коронавирусом;
      • освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарств и медицинских изделий, закупаемых с целью предотвращения и борьбы с коронавирусом;
      • предоставление населению возможности работать дистанционно на период карантина, или предоставление отпуска;
      • запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля на период карантина;
      • введение карантина приравнивается к форс-мажорным обстоятельствам;
      • нарушение обсервации влечет за собой административное наказание, умышленное заражение людей – уголовную ответственность;
      • дополнительные надбавки в размере 200% медперсоналу и другим лицам, работающим над ликвидацией эпидемии коронавируса;
      • внесении изменений в Трудовой кодекс (возможность предоставления оплачиваемого отпуска).

      коронавірус закон кримінальна відповідальність
      Какая ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

      Во время внеочередного заседания парламентарии приняли еще ряд важных решений:

      Кроме того, в ближайшее время Верховная Рада может принять новый пакет законопроектов из-за распространения коронавируса в Украине. Соответствующие документы уже разрабатываются в комитетах, занимающихся медициной и экономикой.

      Венедиктова возглавила Офис Генпрокурора

      Депутаты 269 голосами поддержала представление Владимира Зеленского о назначении Ирины Венедиктовой новым генеральным прокурором.

      Обратите внимание Венедиктова о работе Рябошапки на должности генпрокурора: Это саботаж

      Венедиктова озвучила свои первые шаги на посту:

      • Провести аудит и дел, и кадрового состояния в прокуратуре.
      • Принять важные и законные решения для того, чтобы, с одной стороны, реформа прокуратуры продолжалась, а с другой – чтобы прокуратура после этого не легла.
      • Снизить уровень преступности.
      • Сделать деятельность прокуроров более эффективной.

      Что известно об Ирине Венедиктовой?
      Ирина Венедиктова – украинский юрист, доктор юридических наук. В июле 2019 года вместе со "Слугой народа" вошла в Верховную Раду Украины. В декабре 2019 года стала временно исполнять обязанности директора Государственного бюро расследований. На этом посту Венедиктова заменила Романа Трубу, которого Владимир Зеленский отправил в отставку.

      Вся биография Ирины Венедиктовой – по ссылке.

      Кроме того, Рада поддержала назначение Игоря Петрашко на пост министра экономики Украины.

      Экономист возглавил объединенное Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства. Хотя ранее в президентской команде существовала идея о разделении ведомства на отдельные министерства.

      Что известно об Игоре Петрашко?
      Игорь Петрашко окончил Львовский национальный политехнический университет по специальности бизнес-администрирование, а также имеет диплом MBA бизнес-школы при университете Вандербильта в США.

      Начиная с 1996 года, Петрашко работал в различных американских, российских и украинских компаниях в сферах консалтинговых и инвестиционных услуг. В последнее время экономист работал в украинском аграрном холдинге Ukrlandfarming.

      Вся биография Игоря Петрашко – в материале по ссылке.

      Закрывают метро

      В Киеве, Харькове и Днепре в течение 17 марта 2020 года закроют метрополитен из-за возможности распространения коронавируса.

      Более того В киевский транспорт не будут пускать пассажиров без масок

      В Киеве закроют метро на вход в 23:00. Всех пассажиров, которые будут ехать в это время, довезут до места назначения. Предварительно, метрополитен в Киеве не будет работать до 3 апреля.

      В Харькове метро перестанет работать в 20:00. Отметим, что мэр города Геннадий Кернес ранее отказывался закрывать метро в Харькове и называл решение властей необоснованным.

      В Днепре метро закрыли быстрее всего – в 15:00.

      Карантин в Украине из-за возможного распространения коронавируса продлится минимум до 3 апреля.


      карантин що заборонено обмежувальні заходи заборона україна
      Что запрещено в Украине из-за коронавируса / Инфографика 24 канала

      Левина отправили под стражу

      Шевченковский суд Киева отправил под стражу до 2 апреля Алексея Левина (Москаленко), которого подозревают в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

      Тем временем По делу Гандзюк прошли обыски: Павловскому вручили новое подозрение

      Адвокат Левина заявил, что его подзащитный после первого заключения решил изменить свою жизнь и начал заниматься волонтерской деятельностью. Он отметил, что когда Левин уезжал из Украины, к нему не было никаких вопросов у правоохранителей.

      Что известно о роли Левина в деле Гандзюк

      • Левин работал помощником депутата облсовета Николая Ставицкого, а также советником председателя облсовета Владислава Мангера.
      • На Херсонщине был криминальным авторитетом.
      • Уехал из Украины вскоре после нападения на Гандзюк в 2018.
      • Левина объявили в международный розыск. 16 марта экстрадировали из Болгарии в Украину.
      • Журналистам удалось получить видео, на котором Левин рассказывал, что якобы заместитель председателя Херсонской ОГА Рищук просил его "как-то наказать Екатерину Гандзюк".
      • Сам Левин настаивает, что не причастен к убийству Гандзюк, но не отрицает встреч с другими фигурантами дела Игорем Павловским и Сергеем Торбиным.

      Все, что известно о нападении на Екатерину Гандзюк: смотрите видео

      УЕФА перенес Евро-2020

      УЕФА на экстренном заседании 17 марта принял решение относительно чемпионата Европы по футболу 2020. Турнир официально перенесен из-за коронавируса.

      Кстати SkyUp начал вывозить украинцев из Египта

      Чемпионат Европы по футболу состоится летом 2021 года. Новая дата проведения турнира 11 июня – 11 июля.

      В каких городах должен пройти чемпионат Европы:

      • Амстердам (Нидерланды)
      • Баку (Азербайджан)
      • Бильбао (Испания)
      • Бухарест (Румыния)
      • Будапешт (Венгрия)
      • Копенгаген (Дания)
      • Дублин (Ирландия)
      • Глазго (Шотландия)
      • Лондон (Англия)
      • Мюнхен (Германия)
      • Рим (Италия)
      • Санкт-Петербург (Россия)
      В Украине подтвердили 14 больных коронавирусом: среди них трое детей
      сегодня
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Киева Офис генпрокурора Ирина Венедиктова Евро-2020 Дело Екатерины Гандзюк Новости Днепра Новости Харькова Игорь Петрашко Верховная Рада Публикации
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 21:54 Как живет ЕС и кто разнес коронавирус по миру: обзор иностранных СМИ
      сегодня , 21:20 В какой поддержке нуждается бизнес во время карантина: объяснения юристов
      Євгенія Мазур
      16 марта , 21:47 IPO 2020. Инвестиционные возможности
      16 марта , 14:00 Старое авто или новое в кредит: что выгоднее
      сегодня , 20:56 Главные новости 17 марта: 14 подтвержденных случаев коронавируса и решения Верховной Рады
      Анастасія Зазуляк
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук