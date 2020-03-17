Главные новости 17 марта: 14 подтвержденных случаев коронавируса и решения Верховной Рады

В Украине подтвердили 14 случаев заболевания коронавирусом. Рада провела внеочередное заседание и приняла законопроект о противодействии коронавирусу. Ирина Венедиктова заняла должность Генпрокурора. В Киеве, Харькове и Днепре закрывают метро. Подозреваемому в убийстве Гандзюк, Левину избрали меру пресечения. Такими были главные новости вторника, 17 марта.

Самые важные новости за вторник, 17 марта, в Украине и мире:

14 случаев коронавируса

В Украине лабораторно подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом Covid-19, 2 из них – летальные.

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Исследование вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины подтвердило такие случаи:

10 – Черновицкая область;

1 – Житомирская область;

1 – Киевская область;

2 – город Киев.

Из этих случаев сегодня обнаружили новый у 44-летнего мужчины на Киевщине, который был заграницей.

Также 6 новых случаев на Буковине: 33-летняя женщина (летальный случай), люди в возрасте 31 и 18 лет, трое детей в возрасте 10 лет, 1 год и 10 месяцев и 6 месяцев. Все из них являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.

Противодействие коронавирусу

Верховная Рада приняла временный законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, чтобы остановить распространение коронавируса. Он будет действовать в течение 3 месяцев.

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Что предусматривает законопроект

организация оперативной закупки работ и услуг, необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии, через переговорную процедуру, сокращенную до 1 дня;

возможность полной предоплаты за товары и услуги, которые закупаются для предотвращения и борьбы с коронавирусом;

освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарств и медицинских изделий, закупаемых с целью предотвращения и борьбы с коронавирусом;

предоставление населению возможности работать дистанционно на период карантина, или предоставление отпуска;

запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля на период карантина;

введение карантина приравнивается к форс-мажорным обстоятельствам;

нарушение обсервации влечет за собой административное наказание, умышленное заражение людей – уголовную ответственность;

дополнительные надбавки в размере 200% медперсоналу и другим лицам, работающим над ликвидацией эпидемии коронавируса;

внесении изменений в Трудовой кодекс (возможность предоставления оплачиваемого отпуска).



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Во время внеочередного заседания парламентарии приняли еще ряд важных решений:

Рада изменила календарный план сессии из-за карантина;

Рада изменила порядок работы во время карантина;

Украинцев частично освободят от уплаты налогов из-за вынужденного общенационального карантина. Среди важных и существенных – это отмена единого социального взноса для ФЛП и налога на коммерческую недвижимость;

Рада поддержала проект о доступных лекарственных средствах.

Кроме того, в ближайшее время Верховная Рада может принять новый пакет законопроектов из-за распространения коронавируса в Украине. Соответствующие документы уже разрабатываются в комитетах, занимающихся медициной и экономикой.

Венедиктова возглавила Офис Генпрокурора

Депутаты 269 голосами поддержала представление Владимира Зеленского о назначении Ирины Венедиктовой новым генеральным прокурором.

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Венедиктова озвучила свои первые шаги на посту:

Провести аудит и дел, и кадрового состояния в прокуратуре.

Принять важные и законные решения для того, чтобы, с одной стороны, реформа прокуратуры продолжалась, а с другой – чтобы прокуратура после этого не легла.

Снизить уровень преступности.

Сделать деятельность прокуроров более эффективной.

Что известно об Ирине Венедиктовой?

Ирина Венедиктова – украинский юрист, доктор юридических наук. В июле 2019 года вместе со "Слугой народа" вошла в Верховную Раду Украины. В декабре 2019 года стала временно исполнять обязанности директора Государственного бюро расследований. На этом посту Венедиктова заменила Романа Трубу, которого Владимир Зеленский отправил в отставку.



Вся биография Ирины Венедиктовой – по ссылке.

Кроме того, Рада поддержала назначение Игоря Петрашко на пост министра экономики Украины.

Экономист возглавил объединенное Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства. Хотя ранее в президентской команде существовала идея о разделении ведомства на отдельные министерства.

Что известно об Игоре Петрашко?

Игорь Петрашко окончил Львовский национальный политехнический университет по специальности бизнес-администрирование, а также имеет диплом MBA бизнес-школы при университете Вандербильта в США.



Начиная с 1996 года, Петрашко работал в различных американских, российских и украинских компаниях в сферах консалтинговых и инвестиционных услуг. В последнее время экономист работал в украинском аграрном холдинге Ukrlandfarming.



Вся биография Игоря Петрашко – в материале по ссылке.

Закрывают метро

В Киеве, Харькове и Днепре в течение 17 марта 2020 года закроют метрополитен из-за возможности распространения коронавируса.

Более того В киевский транспорт не будут пускать пассажиров без масок

В Киеве закроют метро на вход в 23:00. Всех пассажиров, которые будут ехать в это время, довезут до места назначения. Предварительно, метрополитен в Киеве не будет работать до 3 апреля.

В Харькове метро перестанет работать в 20:00. Отметим, что мэр города Геннадий Кернес ранее отказывался закрывать метро в Харькове и называл решение властей необоснованным.

В Днепре метро закрыли быстрее всего – в 15:00.

Карантин в Украине из-за возможного распространения коронавируса продлится минимум до 3 апреля.





Что запрещено в Украине из-за коронавируса / Инфографика 24 канала

Левина отправили под стражу

Шевченковский суд Киева отправил под стражу до 2 апреля Алексея Левина (Москаленко), которого подозревают в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Тем временем По делу Гандзюк прошли обыски: Павловскому вручили новое подозрение

Адвокат Левина заявил, что его подзащитный после первого заключения решил изменить свою жизнь и начал заниматься волонтерской деятельностью. Он отметил, что когда Левин уезжал из Украины, к нему не было никаких вопросов у правоохранителей.

Что известно о роли Левина в деле Гандзюк

Левин работал помощником депутата облсовета Николая Ставицкого, а также советником председателя облсовета Владислава Мангера.

На Херсонщине был криминальным авторитетом.

Уехал из Украины вскоре после нападения на Гандзюк в 2018.

Левина объявили в международный розыск. 16 марта экстрадировали из Болгарии в Украину.

Журналистам удалось получить видео, на котором Левин рассказывал, что якобы заместитель председателя Херсонской ОГА Рищук просил его "как-то наказать Екатерину Гандзюк".

Сам Левин настаивает, что не причастен к убийству Гандзюк, но не отрицает встреч с другими фигурантами дела Игорем Павловским и Сергеем Торбиным.

Все, что известно о нападении на Екатерину Гандзюк: смотрите видео