Главные новости 28 февраля: Россия атаковала Сирию, Зеленский внеочередно созывает Раду

Авиация России атаковала турецких военных в Сирии, погибли по меньшей мере 33 человека. Минюст заблокировал счета Громадського, а Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной Рады. Донецкий "Шахтер" в 1/8 финала Лиги Европы сыграет против немецкого "Вольфсбурга". Такими были главные новости 28 февраля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня, 28 февраля:

Обострение конфликта в Сирии

Это важно: Конфликт Турции и России в Сирии: главные новости

Российские военно-воздушные силы атаковали турецких военных в Сирии в регионе Идлиб в районе населенного пункта Бехун. В результате атаки погибли по меньшей мере 33 военных, еще около сорока получили ранения. Турецкие войска в ответ развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада.

В Минообороны России заявили, что обстрел осуществили войска Сирии по боевикам, а вместе с ними находились турецкие военные. Однако в Турции говорят, что Россия хорошо знала позиции турецких военных. По словам министра Хулуси Акара, сирийская атака (которую совершили войска Асада, поддерживаемые Россией) продолжалась несмотря на предупреждение Анкары.

После авиаудара президент Турции Реджеп Эрдоган созвал срочный созыв Совета нацбезопасности, а НАТО провело экстренное заседание.

Советник президента Турции Реджепа Эрдогана по вопросам внешней политики Месут Хакки сделал громкое заявление и пообещал, что Турция обязательно отомстит за своих погибших солдат.

Что нужно знать о войне в Сирии?

Конфликт в Сирии начался в 2011 году на фоне Арабской весны. После этого перерос в восстание и гражданскую войну в 2012 году. Протестующие требовали отставки Башара Асада и завершения почти 50-летнего однопартийного правления Баасистов.



Вследствие войны, которая длится уже почти 10 лет, часть Сирии держат под своим контролем оппозиционные группировки при поддержке Турции и курдов, которые получают поддержку от США. Однако Башар Асад намерен контролировать всю территорию страны, поэтому продолжает конфликт.



Неизменным союзником Асада в гражданской войне является Россия, которая оказывает поддержку его сирийской арабской армии (САА) и заинтересована в укреплении правительства. РФ хочет укрепить свое влияние на Ближнем Востоке, поэтому безоговорочная победа Асада является для них главной целью этой войны.



В это же время Турция также воюет за собственные амбиции на Ближнем Востоке, а также против курдов – чтобы оттеснить их от границы, тем самым исключив возможность сепаратизации региона.

Атака в Сирии 27 февраля: коротко

Вечером 27 февраля российская авиация атаковала турецкий конвой.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган провели беседу и договорились встретиться.

После нападения в Стамбуле у генконсульства России собрались активисты, которые обвиняли россиян в убийстве турецких героев.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "призвал к немедленному прекращению огня", а также он выразил особую обеспокоенность в связи с ростом риска для гражданских лиц.

Россия отправила в Сирию два собственных фрегата с крылатыми ракетами, которые отправились из порта оккупированного Севастополя. Им удалось беспрепятственно пересечь пролив Босфор, несмотря на угрозы Турции перекрыть его.

После атаки российской авиации ряд СМИ сообщили, что Турция собирается открыть границы с Евросоюзом для сирийских беженцев. Иностранные мигранты, жившие на территории Турции, отправились в сторону границы с Грецией. Однако в МИД Турции пояснили, что не собираются менять свою миграционную политику.

Провинция Идлиб, где произошло нападение: смотрите карту



Самое главное о ситуации в Сирии / инфографика 24 канала

Внеочередное заседание Верховной Рады

Владимир Зеленский инициировал 4 марта внеочередное заседание парламента. Среди вопросов на повестке дня – Кабинет Министров Украины и правоохранительные органы.

О причинах: Зеленский созывает Верховную Раду на внеочередное заседание

Интересно. В данный момент политики и СМИ распространяют информацию о возможной отставке премьер-министра Алексея Гончарука. Президент якобы имеет несколько кандидатов на эту должность, однако официальных подтверждений этой информации нет.

Созыв именно внеочередного заседания обусловлено тем, что работа Верховной Рады фактически заблокирована рассмотрением правок законопроекта о рынке земли. Их более 4 тысяч, хотя сам законопроект о введении рынка земли №2178-10 депутаты поддержали в первом чтении еще в ноябре. По состоянию на 21 февраля, во время последнего заседания Рады, нардепы рассмотрели 1505 правок – ни одной из них не одобрили.



Счета Общественного арестованы, а работа заблокирована

Минюст арестовал деньги Общественного. Вещатель должен заплатить долг на сумму более 10 миллионов евро в пользу Euronews. Блокирование работы сделало невозможным подготовку к трансляции Олимпиады-2020 и блокирует обеспечение участия Украины в Евровидении-2020.

Подробно: Работа Общественного заблокирована, арестованы все счета

Что известно о сотрудничестве общественного и Euronews

С Euronews с 2010 года сотрудничала бывшая государственная Национальная телекомпания Украины, еще до создания Общественного вещателя.

Впоследствии из бюджета прекратили выделение денег на оплату лицензионных платежей по договору о создании украиноязычной версии Euronews. Это повлекло появление долга и соответствующий судебный процесс.

Общественный вещатель получил этот долг в наследство от государственной Национальной телекомпании Украины.



Долг Общественное получило в наследство от НТУ

В ближайшее время арест также приведет к полной остановке деятельности телерадиокомпании. Ведь заблокирована возможность осуществлять расходы для работы национальных телеканалов вещателя (UA: Первый, UA: Культура), всех региональных каналов Общественного, диджитал-платформ и трех каналов радио (UA: украинское радио, UA: Радио Луч и UA: Радио Культура).

"Шахтер" сыграет с "Вольфсбургом"

28 февраля состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Своего соперника получил и донецкий "Шахтер". Команда сыграет против немецкого "Вольфсбурга". Первый матч состоится на выезде 12 марта. В Харькове команды сыграют 19 марта.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

Истанбул Башакшехир – Копенгаген

Олимпиакос – Вулверхэмптон

Рейнджерс – Байер

Вольфсбург – Шахтер

Интер – Хетафе

Севилья – Рома

Зальцбург/Айнтрахт – Базель

ЛАСК – Манчестер Юнайтед

Матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 12 и 19 марта. 20 марта состоится жеребьевка 1/4 и 1/2 финала. Матчи четвертьфинала состоятся 9 и 16 апреля, полуфинальные – 30 апреля и 2 мая. Финал запланирован на 27 мая в Гданьске.