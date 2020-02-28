Головні новини 28 лютого: Росія атакувала Сирію, Зеленський позачергово скликає Раду

Авіація Росії атакувала турецьких військових в Сирії, загинуло щонайменше 33 осіб. Мін'юст заблокував рахунки Суспільного, а Зеленський скликає позачергове засідання Верховної Ради. Донецький "Шахтар" у 1/8 фіналу Ліги Європи зіграє проти німецького "Вольфсбурга". Такими були головні новини 28 лютого.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 28 лютого:

Загострення конфлікту у Сирії

Це важливо: Конфлікт Туреччини і Росії в Сирії: головні новини

Російські військово-повітряні сили атакували турецьких військових у Сирії у регіоні Ідліб в районі населеного пункту Бехун. Внаслідок атаки загинули щонайменше 33 військових, ще близько сорока отримали поранення. Турецькі війська у відповідь розгорнули атаку за усіма відомими їм об'єктами режиму Башара Асада.

В Мінооборони Росії заявили, що обстріл здійснили війська Сирії по бойовиках, а разом з ними перебували турецькі військові. Однак у Туреччині кажуть, що Росія добре знала позиції турецьких військових. За словами міністра Хулусі Акара, сирійська атака (яку здійснили війська Асада підтримувані Росією) тривала попри попередження Анкари.

Після авіаудару президент Туреччини Реджеп Ердоган скликав термінове скликання Ради нацбезпеки, а НАТО провело екстрене засідання.

Радник президента Туреччини Реджепа Ердогана з питань зовнішньої політики Месут Хаккі зробив гучну заяву і пообіцяв, що Туреччина обов'язково помститься за своїх загиблих солдат. Що потрібно знати про війну у Сирії? Конфлікт у Сирії почався у 2011 році на тлі Арабської весни. Після цього переріс у повстання та громадянську війну в 2012 році. Протестувальники вимагали відставки Башара Асада та завершення майже 50-річного однопартійного правління Баасистів.



Внаслідок війни, що триває уже майже 10 років, частину Сирії тримають під своїм контролем опозиційні угруповання за підтримки Туреччини та курдів, які отримують підтримку також від США. Однак Башар Асад має наміри контролювати всю територію країни, тому продовжує конфлікт.



Незмінним союзником Асада у громадянській війні є Росія, яка надає підтримку його сирійській арабській армії (САА) та зацікавлена у зміцненні уряду. РФ хоче зміцнити свій вплив на Близькому Сході, тому беззаперечна перемога Асада є для них головною метою цієї війни.



У цей же час Туреччина також воює за власні амбіції на Близькому Сході, а також проти курдів – щоб відтіснити їх від власного кордону, тим самим унеможлививши сепаратизацію регіону. Атака в Сирії 27 лютого: коротко Увечері 27 лютого російська авіація атакувала турецький конвой.

Президент Росії Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Ердоган провели розмову і домовилися зустрітися.

Після нападу у Стамбулі біля генконсульства Росії зібралися активісти, які звинувачували росіян у вбивстві турецьких героїв.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш "закликав до негайного припинення вогню", а також він висловив особливу стурбованість у зв'язку зі зростанням ризику для цивільних осіб.

Росія відправила у Сирію два власні фрегати з крилатими ракетами, які вирушили з порту окупованого Севастополя. Їм вдалося безперешкодно перетнути протоку Босфор, попри погрози Туреччини перекрити її.

Після атаки російської авіації низка ЗМІ повідомила, що Туреччина збирається відкрити кордони з Євросоюзом для сирійських біженців. Іноземні мігранти, які жили на території Туреччини, вирушили у бік кордону з Грецією. Проте у МЗС Туреччини пояснили, що не збираються змінювати свою міграційну політику.

Провінція Ідліб, де стався напад: дивіться карту



Найголовніше про ситуацію в Сирії / інфографіка 24 каналу



Позачергове засідання Верховної Ради

Володимир Зеленський Голова ініціював 4 березня позачергове засідання парламенту. Серед питань на порядку денному – Кабінет Міністрів України та правоохоронні органи.

Про причини: Зеленський скликає Верховну Раду на позачергове засідання

Цікаво. Наразі політики та ЗМІ поширюють інформацію про можливу відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Президент нібито має кілька кандидатів на цю посаду, однак офіційних підтверджень цієї інформації немає.

Скликання саме позачергового засідання зумовлене тим, що робота Верховної Ради фактично заблокована розглядом правок до законопроєкту про ринок землі. Їх є понад 4 тисячі, хоча сам законопроєкт про впровадження ринку землі №2178-10 депутати підтримали у першому читанні ще у листопаді. Станом на 21 лютого, під час останнього засідання Ради, нардепи розглянули 1505 правок – жодної з них не схвалили.

Рахунки Суспільного арештовані, а робота заблокована

Мін’юст арештував гроші Суспільного. Мовник повинен заплатити борг на суму понад 10 мільйонів євро на користь Euronews. Блокування роботи унеможливило підготовку до трансляції Олімпіади-2020, блокує забезпечення участі України в Євробаченні-2020.

Детально: Робота Суспільного заблокована, арештовані всі рахунки

Що відомо про співпрацю суспільного та Euronews

З Euronews з 2010 року співпрацювала колишня державна Національна телекомпанія України, ще до створення Суспільного мовника.

Згодом із бюджету припинили виділення грошей на оплату ліцензійних платежів за договором про створення українськомовної версії Euronews. Це спричинило появу боргу та відповідний судовий процес.

Суспільний мовник отримав цей борг у спадок від державної Національної телекомпанії України.



Борг Суспільне отримало у спадок від НТУ

Найближчим часом арешт також призведе до повної зупинки діяльності телерадіокомпанії. Адже заблокована можливість здійснювати видатки для роботи національних телеканалів мовника (UA: Перший, UA: Культура), усіх регіональних каналів Суспільного, діджитал-платформ та трьох каналів радіо (UA: Українське радіо, UA: Радіо Промінь та UA: Радіо Культура).

"Шахтар" зіграє з "Вольфсбургом"

28 лютого відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи. Свого суперника отримав і донецький "Шахтар". Команда зіграє проти німецького "Вольфсбурга". Перший матч відбудеться на виїзді 12 березня. У Харкові команди зіграють 19 березня.