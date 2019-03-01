Главные новости 1 марта: объединение Садового и Гриценко и решение суда в Гааге об Украине

Андрей Садовый снял свою кандидатуру с президентских выборов, и поддержал Анатолия Гриценко. Постоянная палата третейского суда в Гааге признал, что Россия нарушила соглашение о защите инвестиций по НАК "Нафтогаз Украины". В Херсонской мэрии на заседании массово подрались активисты из-за переименования улицы именем Екатерины Гандзюк. Такими были главные новости пятницы, 1 марта, в Украине и мире.

Важное объединение

Кандидат в президенты Украины, мэр Львова Андрей Садовый снял свою кандидатуру с президентских выборов, и поддержал экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Оба политика объединили свои усилия на выборах.

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Это явно политический претендент в истории Украины и хороший пример сознательных действий в противовес амбициям. В свою очередь, Анатолий Гриценко поблагодарил за такое решение Андрею Садовому.

Спасибо Андрей Садовый! Психологически непростое, но честное, ответственное и государственное решение. Победное решение! Вместе мы изменим страну и дадим всем украинцам положительную перспективу,

– заявил Гриценко.

На следующей неделе оба политика должны встретиться, чтобы обсудить сотрудничество и подписать публичное соглашение.

Официальное заявление Садового об объединении с Гриценко: смотрите видео

Брифінг Андрія Садового щодо подальшої участі у виборах Опубліковано 24 Канал Пʼятниця, 1 березня 2019 р.

Позже экс-журналист Дмитрий Гнап заявил о том, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов и поддерживает экс-министра обороны Анатолия Гриценко.

Я подтверждаю обещание и готов сняться в пользу Гриценко. Но окончательное решение должна принять партия "Сила людей",

– заявил Дмитрий Гнап.

Какие шансы будет иметь единый кандидат от демократических сил на выборах?Анатолий Гриценко и Андрей Садовый объединением своих штабов продемонстрировали желание обеспечить интересы своих избирателей, убежден политический эксперт Андрей Вигиринський. Теперь к ним могут присоединиться и другие кандидаты в президенты.



Оба политика и их политические силы имеют взаимные плюсы и минусы. У "Объединения "Самопомич" развитая партийная структура, а "Гражданская позиция" имеет высокий рейтинг.



В то же время, теперь за Анатолия Гриценко, как единого кандидата от демократических сил, могут проголосовать те, кто еще не определился с выбором или колеблется.

Судьбоносное решение

Постоянная палата третейского суда в Гааге признала, что Россия нарушила соглашение о защите инвестиций по НАК "Нафтогаз Украины". Нарушение заключается в том, что Кремль экспроприировал (принудительно захватил) активы украинской компании и ее дочерних предприятий в Крыму.

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Вывод трибунала состоит в том, что действия РФ против "Нафтогаза" были незаконными, поскольку страна-агрессор нарушила двустороннее соглашение между Украиной и Россией о взаимной защите инвестиций. Согласно этому документу, Россия должна уважать и защищать украинские активы, включая те, что располагаются в Крыму.

Правда, этим решением суд не определил сумму убытков "Нафтогаза". Их размер будет установлен на следующем этапе процесса. Эксперты "Нафтогаза" оценивают стоимость экспроприированных в Крыму активов в менее 5 миллиардов долларов.

В свою очередь, в России уже заявили, что не признают решение арбитража по иску "Нафтогаза". В Минюсте РФ считают, что у Гаагского арбитража нет юрисдикции на рассмотрение иска НАК "Нафтогаз Украины" к России.

Суд в Гааге признал, что Россия незаконно захватила активы Нафтогаза в Крыму: инфографика

Что известно о процессе "Нафтогаза" против России?"Нафтогаз" инициировал арбитражное производство против Российской Федерации в октябре 2016 года, в соответствии с Соглашением между Кабинетом министров Украины и Правительством Российской Федерации "О содействии и взаимной защите инвестиций", более известной как украино-русское инвестиционное соглашение. Постоянный третейский суд в Гааге провел слушания в отношении юрисдикции в мае 2018 года. Арбитражное производство против Российской Федерации совместно с материнской компанией инициировали шесть предприятий Группы "Нафтогаз" – ГАО "Черноморнефтегаз", АО "Укртрансгаз", ООО "Ликво", АО "Укргаздобыча", АО "Укртранснафта", ДК "Газ Украины".

Драка из-за улицы Гандзюк

В Херсонской мэрии произошла массовая драка между активистами, которые пришли на заседание. Причиной стало недавнее решение о переименовании улицы Лютеранской в ​​честь убитой советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

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Во время столкновения полиция вывела всех из здания мэрии на улицу, но это не остановило конфликт между херсонцами. По информации МВД, были задержаны двое провокаторов, которые пытались спровоцировать других людей.

Смотрите фрагмент драки во время сессии в Херсонской мэрии:

Фрагмент бійки під час сесії Херсонської міської ради Ще один фрагмент бійки під час сесії Херсонської міської ради 1 березня 2019 року Опубліковано Інформаційне агентство «ПІК» Пʼятниця, 1 березня 2019 р.

Правоохранители разделили две стороны конфликта – сторонников и противников переименования улицы. В заседании сессии городского совета объявлен перерыв. В результате столкновений в больницу обратился один человек.

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?Херсонскую активистку и советницу мэра города 31 июля 2018 года облили серной кислотой. Гандзюк подверглась многочисленным ожогам, ей сделали операцию, однако спасти женщину не удалось и 4 ноября она скончалась в больнице.

Что будет с курсом гривны

До президентских выборов гривна будет демонстрировать определенное укрепление, в интересах нынешней власти. После выборов ситуация может измениться.

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Экономист Андрей Новак сказал, что накануне президентских выборов власть будет делать все возможное и невозможное, чтобы как минимум обеспечивать стабильность курса гривни, не допускать ее девальвации.

А максимум – даже демонстрировать якобы экономическое улучшение, и прибегать к незначительному, но укреплению. Что мы уже наблюдаем,

– уточнил Новак.

От персоны новоизбранного президента будет зависеть – какой он или она курс выберет. И курс гривны – тоже важный элемент экономического курса страны. Новак считает, что новое имя президента будет означать рост негативных ожиданий. Поэтому гривна относительно доллара ослабеет. А перед парламентскими выборами, считает Новак, – опять будет демонстрировать незначительное укрепление гривны. Это в том числе и в интересах новоизбранного президента.

С 11 января 2019 года гривна начала расти. Зато курсы доллара и евро демонстрируют почти постоянное падение в течение трех недель.