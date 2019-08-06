Главные новости 5 августа: Кравченко возглавил ООС, в России взорвался склад с боеприпасами

Президент Зеленский сменил командующего ООС, вместо Сырского им стал Кравченко. В России под Красноярском взорвался склад с боеприпасами. В столице курортного Египта от взрыва погибли 20 человек. "Слуга народа" назвала кандидатов в председатели комитетов Рады. Прокуратура заключила соглашение с Павловским – вероятным организатором убийства Гандзюк. Такими были главные новости 5 августа.

Самые важные новости Украины и мира за 5 августа.

Президент Зеленский назначил нового руководителя ООС

Александра Сырского президент уволил с должности командующего Объединенных сил. Новым руководителем ООС стал Владимир Кравченко. Соответствующие указы 577/2019 и 579/2019 от 5 августа 2019 года обнародованы на официальном сайте главы государства.

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Также президент Украины уволил Сергея Попка с должности командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. На эту должность глава государства назначил Александра Сырского, который ранее руководил ООС. Указы с номерами 576/2019 и 578/2019 – на официальном сайте главы государства.

Коротко об измененных президентом руководителях в ВСУ.

Владимир Кравченко – генерал-лейтенант с августа 2018 года. С 2017 года был командующим войсками оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ.



Владимир Кравченко – новый командующий ООС

Александр Сырский – был одним из главных командиров сил АТО во время боев за Дебальцево зимой 2015 года, координировал выход украинских военных из Дебальцево. В 2016 году возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ. В 2017 году стал командиром АТО и до ее завершения, и начала Операции объединенных сил. С мая 2019 года назначен Порошенко командующим Объединенных сил.



Александр Сирский – теперь командующий Сухопутными силами ВСУ

Сергей Попко – генерал-полковник, командующим Сухопутных войск Украины назначен указом пятого президента Порошенко в марте 2016 года. Перед этим возглавлял Главный командный центр Генштаба ВСУ, исполнял обязанности командующего Объединенного оперативного командования ВСУ.



Сергей Попко – предыдущий командующий Сухопутными силами ВСУ

Подробно обо всех назначениях президента Зеленского читайте в материалах 24 канала.

Взрыв военного склада в российском Красноярске: детали

В России под городом Ачинск в Красноярском крае прогремели взрывы снарядов на складах с боеприпасами. По меньшей мере 8 человек получили ранения, а жителей соседних населенных пунктов эвакуировали – говорится о 11 тысячах человек.

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Взрыв и пожар произошли на артиллерийском складе воинской части, расположенной между Ачинском и Назаровым.

Смотрите фото (Instagram) с места взрыва на военном складе в России:

По словам очевидцев, столбы дыма видно было почти во всех частях Ачинска. Кроме того, из-за взрывов разрушены несколько домов.

Пострадали жилые дома. Взрывной волной выбило окна. Территория воинской части оцеплена,

– рассказал один из местных жителей.

Взрывы на складах боеприпасов возле Ачинска: видео

Заметим, на складах этой воинской части хранили около 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра.

Местные жители обнародовали видео, на котором слышны звуки сильных взрывов, включены сирены и системы аварийного оповещения.

Под Красноярском на территории воинской части произошел мощный взрыв: видео

Причиной пожара на артиллерийском складе воинской части в Красноярском крае, по предварительным данным, считают подрыв снаряда.

Смотрите видео корреспондента 24 канала:

В Каире, столице Египта, от взрыва погибли 20 человек

В столице Египта Каире вблизи онкологического центра прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек. Еще около 47 человек получили ранения различной тяжести.

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Министерство здоровья страны уверяет, что причиной взрыва стало ДТП с участием нескольких автомобилей. Оно закончилось масштабным пожаром. А вот Министерство внутренних дел Египта сообщило, что в одном из автомобилей – участников ДТП была взрывчатка. Ее якобы планировали использовать в теракте. Правоохранители обвиняют экстремистская группировка Hasm.

A car driving against traffic on #Cairo's corniche collided with three other cars, causing the explosion, #Egypt's interior ministry said in a statement.#EgyptToday | #معهد_الاورام #المنيل pic.twitter.com/YEhVCoMquO — Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) August 5, 2019

أثار انفجار #معهد_الأورام على السيارات في الشارعpic.twitter.com/iXuY3TFACG — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) August 5, 2019

НЕДАВНИЕ МАСШТАБНЫЕ ВЗРЫВЫ:

"Слуга народа" назвала кандидатов в председатели комитетов Рады

Партия "Слуга народа", которая получит большинство мест в новоизбранном парламенте, предварительно определилась с председателями ключевых комитетов Верховной Рады. Ими, скорее всего, станут именно ее народные избранники.

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Другие партии, прошедшие в парламент, к слову, смогут претендовать лишь на несколько комитетов. В частности, на комитет по правам человека и новый комитет по реинтеграции.

Какие комитеты могут возглавить депутаты от "Слуги народа"?

Гуманитарный и информационный комитет – Александр Ткаченко.

Комитет по аграрной политике и земельным отношениям – Николай Сольский.

Комитет по вопросам бюджета – Юрий Аристов.

Комитет госстроительства, местного самоуправления – Андрей Клочко.

Комитет по вопросам экологической политики – Олег Бондаренко.

Комитет по вопросам экономической политики – Дмитрий Наталуха.

Комитет по вопросам евроинтеграции – Мария Мезенцева.

Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности – Денис Монастырский.

Комитет по вопросам иностранных дел Богдан Яременко.

Комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции – Анастасия Красносельская.

Комитет по вопросам инфраструктуры – Владислав Криклий.

Комитет по вопросам науки и образования – Сергей Бабак.

Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны – Александр Завитневич.

Комитет по вопросам здравоохранения – Михаил Радуцкий.

Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса – Андрей Герус.

Комитет налоговой, таможенной и финансовой политики – Даниил Гетманцев.

Комитет по вопросам правовой политики и правосудия – Ирина Винидиктова.

Комитет по вопросам регламента и организации работы – Сергей Кальченко.

Комитет по вопросам соцполитики Галина Третьякова.

Комитет по вопросам транспорта – Владислав Криклий.

Комитет по цифровизации и IT – Михаил Крячко.

"Слуга народа" предлагает объединить комитеты налоговой и таможенной политики и финансовой политики и банковской деятельности в один – комитет налоговой, таможенной и финансовой политики.

Также в партии размышляют над комитетами по вопросам регламента и свободы слова и информационной политики. Последний может возглавить их нардеп – Никита Потураев.



Топ-5 будущих нардепов от "Слуги народа" / инфографика 24 канала

Ранее в "Слуге народа" рассказали, что будут выдвигать кандидатуру предпринимателя и волонтера Давида Арахамии на должность главы фракции в Верховной Раде IX созыва. Он, вероятно, будет иметь также 15 заместителей.



В то же время на должность спикера Верховной Рады президентская партия будет выдвигать кандидатуру своего лидера – Дмитрия Разумкова, а на должность вице-спикера – Руслана Стефанчука.

Какие окончательные результаты выборов в Верховную Раду?Центральная избирательная комиссия завершила официальный подсчет голосов – лидирует партия "Слуга народа" с результатом 43,16%. Второе место по количеству голосов занимает "Оппозиционная платформа – за жизнь" – у нее 13,05%. ВО "Батькивщина" получила 8,18% голосов. "Европейская Солидарность" – 8,10%, "Голос" – 5,82%



Следовательно, согласно данным ЦИК, в Верховную Раду Украины попадают 254 депутата от "Слуги народа".



Сколько мест в парламенте получат партии-победители / Инфографика 24 канала

ГПУ заключила соглашение с Павловским – вероятным организатором убийства Гандзюк

Отец убитой активистки Виктор Гандзюк об этом ничего не знал. Как с потерпевшей стороной, с ним не согласовывали таких действий.

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Есть информация, что прокуратура собирается утвердить соглашение с Собакой (прозвище Павловского – 24 канал) без моего согласия. И провести суд по нему тихонько,

– отметил он.

Виктору Гандзюку прокуратура никакой сделки не показывала. По его словам, информация о Павловском для него и его адвоката – закрыта.

Особенно возмущен Гандзюк тем, что правоохранители считают Павловского не организатором нападения на его дочь, а только лицом, которое замалчивало информацию о преступлении.

В ГПУ же подтвердили информацию о заключении соглашения: Павловский заключил сделку со следствием, согласно которой ему изменили статью из "организации убийства" на "укрывательство особо тяжкого преступления". Это значительно более мягкая статья, по которой максимальное наказание – до 3 лет заключения.

Что известно об Игоре Павловском?Это бывший помощник народного депутата Николая Паламарчука. Его подозревают в организации нападения на Гандзюк. Из СИЗО, где он находился некоторое время, его выпустили из-за "ужасного состояния здоровья". После этого Павловский живой и здоровый на вид развлекался на футбольном матче. Активисты сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" опубликовали фотодоказательство в Facebook.

Коротко о деле убийства Гандзюк. 31 июля прошел ровно год со дня жестокого нападения на активистку. Ее облили кислотой, позже от полученных ожогов она умерла. Дело расследует СБУ под процессуальным руководством ГПУ. Исполнителей задержали, однако заказчики могут избежать наказания. Официальная версия следствия: председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер вместе с криминальным авторитетом Алексеем Левиным заказали нападение на Екатерину Гандзюк, которое и вызвало ее смерть.

В Украине почтили память жертв Большого террора

Вследствии террора в Украине уничтожили политическую, художественную и научную элиту, деформировали общественные связи, разрушили традиционные ценностные ориентации и распространили общественную депрессию и денационализацию.

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Сколько людей стали жертвами Большого террора?

За 2 года террора партийная верхушка арестовала 1,5 миллиона человек, 680 тысяч из них были убиты. На территории тогдашней УССР, по оценкам историков, приговорили 198 тысяч 918 человек, из которых около двух третей – к расстрелу. Остальных отправили в тюрьмы и лагеря.

Как начался Большой террор?

Волну Большого террора, инициированную Сталиным, связывают с именем Николая Ежова. Последний, в сентябре 1936 года возглавил Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) СССР. Фактически Ежов пришел в НКВД с готовым планом репрессивных действий, прежде всего против деятелей-оппозиционеров Сталина.

Ежов начал масштабную "чистку" партийных, военных и чекистских кадров. Существенно расширили систему ГУЛАГа, в которой оказывались миллионы осужденных политзаключенных. Только весной 1937 года в результате различных операций НКВД в советских лагерях оказалось 700-800 тысяч человек.

Что такое ГУЛАГ?На русском – Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения. Это подразделение НКВД, который руководил системой исправительно-трудовых (концентрационных) лагерей.

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