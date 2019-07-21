"СССР" – деспотия без права выбора

"Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь", – так звучат первые строки гимна СССР. Почему каждое слово из песни – это полный абсурд? И почему никакого "союза" на само деле не было?

На первый взгляд это звучит странно, но если разобраться глубже – то имеет вполне рациональное зерно. На эту мысль меня натолкнули комментарии к моим постам, в которых некоторые читатели отмечали что-то подобное, плюс мое недавнее исследование советского гимна – который, как вы можете узнать из поста, был целиком лживым.

И такое было: Вспомнить Все: Сбор вторсырья по-советски

Так вот – никакого "Союза Советских Социалистчиеских Республик", которые (как вралось в советском гимне) "сплотила навеки великая Русь" – на самом деле не существовало, а было что-то совсем другое. Что именно? Об этом вы узнаете из сегодняшнего поста.

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Вот вам доказательство того, что никакого "СССР" не существовало вовсе. Аббревиатура "СССР" означает "Союз Советских Социалистических Республик" – и каждое слово в этой аббревиатуре насквозь ложно. Это как назвать Северную Корею "Самой Великой и Свободной Республикой" – это будет целиком ложное название, и суть страны от этого не изменится – хоть миллиард раз великой ее назови.

А теперь давайте разберем подробнее каждое слово в аббревиатуре "СССР":

"Союз"

Никакого "Союза" в полном смысле этого слова в СССР не существовало. Вот например Евросоюз – пример подлинного Союза, который основан на равноправии всех входящих туда стран, в этот Настоящий Союз страны долго готовились вступить, выполняли различные требования, улучшали свои законы и так далее. Несмотря на всю пропаганду, ЕС и сейчас остается центром притяжения, и Беларусь вместе с Украиной туда обязательно когда-нибудь вступят.

А что было в СССР? "Союз" можно было написать разве что в кавычках – практически все страны, которые в него вошли, были захвачены вооруженным путем – большевики сперва уничтожили белорусскую БНР и украинскую УНР, затем насадили туда своих кремлевских марионеток, которые позже втащили эти страны в СССР, попутно залив все реками крови и раскатав катком репрессий. "Не согласен жить с нами в лучшем в мире СССР и есть лучшее в мире мороженое? Тогда мы тебя убьем!" – вскрикивали большевики и расправлялись со всеми несогласными. Примерно так же были захвачены и страны Балтии – откуда в ГУЛАГ вскоре потянулись тысячи ссыльных и репрессированных.

В общем, никакого "Союза" не было – а был захват сопредельных стран, сопровождающийся инфильтрацией и депортацией местного населения. Держался "Союз" на советских штыках, и как только их влияние ослабло – все страны тут же бросились врассыпную из этого лагерного барака.

"Советских"

Примерно к семидесятым годам слово "советский" размыло свое первоначальное значение и начало ассоциироваться со словом "наш". "Наши советские автомобили самые лучшие в мире", "Наша советская кухня – самая диетическая", "Советский народ – народ победитель!" – вещали большевистские плакаты. Хотя "советский народ" – это такой же оксюморон, как "фашистский народ" или "аграрно-экономический народ" – это просто название партии, образованной от органов управления – советов.

Так вот – никакие Советы в стране абсолютно ничем не управляли и были чисто декоративным органом. Никаких "выборов" в СССР тоже не было – люди шли на избирательные участки, чтобы поставить галочку за одного-единственного кандидата от правящей партии. Само слово "партия" в совковом ключе кстати тоже является оксюмороном – так как "партия" означает "часть" (имеется в виду "часть парламента" – например "партия левых", "партия правых", "партия центристов"), а в СССР большевики захватили абсолютно всю власть и никакой "партией" не являлись.

Лживый союз: Как в СССР засекречивали теракты

"Социалистчиеских"

Еще один миф, что в СССР был якобы построен какой-то там "социализм". Никакого "социализма" в СССР отродясь не существовало – всю выручку, весь Валовый Внутренний Продукт у народа забирали большевики, выдавая подачки в виде мизерных зарплат (более чем в 5 раз низких, чем в США) и рассказывая пропагандистские сказки о "бесплатных квартирах" и "бесплатной медицине".

Отобранные и недоплаченные народу средства тратились на военные авантюры и разжигание напряженности в мире – вроде войны в Афганистане, или подкармливании африканского людоеда Иди Амина (который держал в саду холодильник с частями тел своих жертв). Оставшиеся деньги тратились на советскую пропаганду и окормление разных там советских писателей, что писали бодрые книги о скоростном движении в полях различных механизмов.

Хорошо жила в СССР только лишь советская номенклатура – которая обеспечивалась огромными квартирами и дачами, машинами с личными водителями, могла свободно выезжать за рубеж и питалась самими лучшими продуками, заказанными в спецкаталогах. Сейчас дети этой номенклатуры рассказывают о том, как хорошо им жилось в СССР...

"Республик"

Ну и наконец финальный аккорд – разоблачение слова "Республика" в аббревиатуре "СССР". Никакими "республиками" части СССР не были – так как не имели выборной власти – вся правящая верхушка назначалась из Кремля и строго регулировалась на предмет соответствия курса партии. Так, например, вероятнее всего был убит лидер БССР Петр Миронович Машеров, который перестал устраивать Кремль и в 1980 году погиб в якобы "случайной" автокатастрофе.



Советский белорусский партийный и государственный деятель Петр Машеров

В общем, никаких "республик" в СССР не существовало – была классическая наследственная деспотия без права выбора и без права у народа смены этой власти.

Вместо эпилога

В общем, как видите – никакого "Союза Советских Социалистчиеских Республик" на самом деле не существовало – а было некое тоталитарное государственное образование, крайне опасное для окружающего мира, и власть внутри которого удерживалась с помощью штыков. Да, название было придумано красивое – но суть ведь от этого не меняется...

Отдельный вид недочеловека: Портрет типичного путиниста

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