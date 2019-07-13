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      Максим Мирович

      Как в СССР засекречивали теракты

      511
      На самом деле все в Советском Союзе было
      На самом деле все в Советском Союзе было / NewRezume.org

      Так, друзья – сегодня будет интересный пост о том, как в СССР засекречивали теракты.

      Так, друзья – сегодня будет интересный пост о том, как в СССР засекречивали теракты. Любители СССР рассказывают сказки о том, что в Стране Совковии якобы не было никаких терактов – но это миф, так как на самом деле в СССР и маньяки были, и глобальные катастрофы случались, и теракты происходили, просто всю эту информацию тут же засекречивали от обычных граждан – именно поэтому фанаты совка и считают, что это "не было". Нет информации о проблемах – нет и проблем

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      Наверное, наиболее известный советский теракт произошел в 1977 году – серия взрывов в Москве, осуществленных гражданами Армянской ССР якобы ради "создания независимой Армении" – хотя никаких подобных требований после теракта не выдвигалось, а сами террористы были пойманы только через год после взрывов. О том, что случилось на самом деле – советским гражданам не рассказывали, ограничившись коротким сообщением ТАСС.

      Итак, в сегодняшнем посте – рассказ о том, как в СССР засекречивали теракты. Обязательно пишите ваше мнение в комментариях, ну и в друзья добавляться не забывайте.

      Как произошли сами теракты?

      теракт

      Теракты случились 8 января 1977 года в Москве, первый взрыв прогремел в вагоне поезда московского метро. Бомба была сделана профессионально – взрывчатое вещество было помещено в тяжелую металлическую утятницу, которую скрутили болтами и сварили сваркой – в результате взрыва этого устройства в метро погибло 7 человек...

      Следующий взрыв прогремел через 32 минуты после первого – бомба взорвалась в здании продуктового магазина на нынешней улице Большая Лубянка. Только по счастливой случайности во время этого второго взрыва никто не пострадал.

      взрыв

      Третья бомба взорвалась через пять минут после второй – на этот раз устройство было спрятано в мусорке, что находится у магазина на Никольской улице. При этом взрыве тоже никто не погиб – массивная чугунная урна выдержала взрыв, и взрывная волна ушла вверх.

      Итого, жертвами теракта стали 7 человек, а еще 37 получили ранения. Милиция и КГБ принялись искать подрывников – что интересно, в Тамбове тут же задержали якобы "подрывника", который был готов дать показания о том, что это оно подорвал людей в Москве – но прибывшая из Москвы следственная группа быстро поняла, что мужчина себя оговорил под прессом местных тамбовских ментов – это к вопросу о методах работы советской милиции...

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      Как спецслужбы засекретили теракты

      Практически сразу вся информация о терактах была засекречена – ни в одной советской газете или телепередаче ничего не сказали о том, что происходит в стране. Но по Москве ползли страшные слухи, во всех очередях шептались о случившемся, и утаивать такую информацию дальше было невозможно.

      Как и в случае с Чернобылем – информация о трагедии была дана позже и была пропущена так сказать через "сито КГБ". Только 10 января, через двое суток после взрыва, ТАСС дало весьма умеренную информацию. Информация была лживой и неполной – сообщали, что 8 января в вагоне столичного метро "произошел взрыв небольшой мощности, всем пострадавшим оказана помощь". О том, что это был теракт – не сообщалось. Не сообщалось также и о количестве пострадавших, а о погибших ничего не сказали вообще. Если бы не просочившиеся на Запад слухи – уверен, что не было бы даже и этого короткого сообщения.

      Полные материалы уголовного дела по взрывам в Москве в 1977 году засекречены до сих пор.

      Что это вообще было?

      преступники

      Поиски преступников ни к чему не привели – и только по счастливой случайности – по найденной через год возле зала ожидания бесхозной дорожной сумки и шапки (вместе со взрывным устройством с проводами) вышли на след террористов. Вскоре были задержаны террористы из Армении – Акоп Степанян, Завен Багдасарян и Степан Затикян – последний был признан организатором терактов.

      Согласно официальной версии обвинения – все трое принадлежали к "Национальной объединенной партии Армении" и ставили своей целью создание независимой Армении, отдельной от СССР. В этой версии есть ряд нестыковок, которые отметил например Дмитрий Сахаров – принципы террора не входили в принципы этой организации, террористы не озвучивали ниаких своих требований после взрыва, и ничего подобного ни до, ни после не повторялось.

      Существует альтернативная версия – по которой теракт якобы инициировали сами советские спецслужбы, чтобы начать расправу над диссидентами – и только широкая огласка событий (в том числе через академика Сахарова) помешала это сделать. В пользу этой версии говорит то, что живший в Москве просоветский журналист Виктор Луи (подконтрольный советскому КГБ) сразу же после теракта высказал версии о причастности к взрывам "диссидентов" – как бы прощупывая реакцию общества.

      Вместо эпилога

      Ну что, друзья, можно здесь сказать? Любой теракт – это ужасно, но еще ужаснее, когда государство скрывает от своих граждан правду о том, что на самом деле происходит в стране – не сообщает об истинном состоянии вооруженных сил и милиции, о катастрофах вроде Чернобыльской или о терактах, что произошли в Москве в 1977 году. Жители такого государства имеют искаженную картину того, что на самом деле происходит в стране – именно так рождаются мифы о "спокойной и мирной советской жизни с лучшим в мире советским мороженым".

      После конца СССР люди поняли, что это тупиковый путь развития – и в Конституции большинства постсоветских стран были добавлены нормы о том, что никто не имеет права скрывать от граждан правду об экологических катастрофах, стихийных бедствиях, терактах или каких-то иных подобных происшествиях – каждый имеет право свободно получать и распространять подобную информацию.

      Впрочем, в последние годы кое-где снова наметился "возврат в духовность и скрепы", который можно перевести так – государство снова хочет заниматься темными делишками, засекречивая от граждан всю информацию о происшествиях...

      Такие дела.

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      Автор: Максим Мирович
      Теги: Новини політики Тероризм Історія Новини Росії Публікації Теракт СРСР
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