Головні новини 5 серпня: Кравченко – новий керівник ООС, у Росії вибухнув склад з боєприпасами

Президент Зеленський змінив командувача ООС, замість Сирського ним став Кравченко. У Росії під Красноярськом вибухнув склад з боєприпасами. У столиці курортного Єгипту від вибуху загинули 19 людей. "Слуга народу" назвала кандидатів у голови комітетів Ради. Прокуратура уклала угоду з Павловським – ймовірним організатором вбивства Гандзюк. Такими були головні новини 5 серпня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні.

Президент Зеленський призначив нового керівника ООС

Олександра Сирського президент звільнив з посади командувача Об'єднаних сил. Новим керівником ООС став Володимир Кравченко. Відповідні укази 577/2019 і 579/2019 від 5 серпня 2019 року оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

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Також президент України звільнив Сергія Попка з посади командувача Сухопутних військ Збройних сил України. На цю посаду глава держави призначив Олександра Сирського, який раніше керував ООС. Укази з номерами 576/2019 і 578/2019 – на офіційному сайті глави держави.

Коротко про змінених президентом керівників у ЗСУ.

Володимир Кравченко – генерал-лейтенант із серпня 2018 року. З 2017 року був командувачем військ оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ.



Володимир Кравченко – новий командувач ООС

Олександр Сирський – був одним із головних командирів сил АТО під час боїв за Дебальцеве взимку 2015 року, координував вихід українських військових із Дебальцевого. У 2016 році очолив Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ. У 2017 став командиром АТО аж до її завершення та початку Операції об'єднаних сил. З травня 2019 року призначений Порошенком командувачем Об'єднаних сил.



Олександр Сирський – тепер командувач Сухопутними силами ЗСУ

Сергій Попко – генерал-полковник, командувачем Сухопутних військ України призначений указом п'ятого президента Порошенка у березні 2016. Перед цим очолював Головний командний центр Генштабу ЗСУ, виконував обов'язки командувача Об'єднаного оперативного командування ЗСУ.



Сергій Попко – попередній командувач Сухопутними силами ЗСУ

Детально про усі призначення президента Зеленського читайте у матеріалах 24 каналу.

Вибух військового складу у російському Красноярську: деталі

У Росії під містом Ачинськ в Красноярському краї прогриміли вибухи снарядів на складах з боєприпасами. Щонайменше 8 людей отримали поранення, а жителів сусідніх населених пунктів евакуювали – мовиться про 11 тисяч людей.

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Вибух і пожежа сталися на артилерійському складі військової частини, розташованої між Ачинськом і Назаровим.

Дивіться фото (Instagram) з місця вибуху на військовому складі у Росії:

За словами очевидців, стовпи диму видно було майже в усіх частинах Ачинська. Окрім того, через вибухи зруйновані кілька будинків.

Постраждали житлові будинки. Вибуховою хвилею вибило вікна. Територія військової частини оточена,

– розповів один з місцевих жителів.

Вибухи на складах боєприпасів біля Ачинська: відео

Зауважимо, на складах цієї військової частини зберігали близько 40 тисяч снарядів калібру 125 і 152 міліметри.

Місцеві жителі оприлюднили відео, на якому чути звуки сильних вибухів, увімкнені сирену та систему аварійного сповіщення.

Під Красноярськом на території військової частини стався потужний вибух: відео

Причиною пожежі на артилерійському складі військової частини у Красноярському краї, за попередніми даними, вважають підрив снаряда.

Дивіться відео кореспондента 24 каналу:

У Каїрі, столиці Єгипту, від вибуху загинули 19 людей

У столиці Єгипту Каїрі поблизу онкологічного центру прогримів вибух, внаслідок якого загинули щонайменше 19 осіб. Ще близько 30 людей отримали поранення різної важкості. Причиною вибуху міг стати балон з киснем, який розірвався внаслідок масштабної ДТП.

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Поліція поки не повідомляє про причини вибуху, а генпрокурор Єгипту відправив на місце події робочу групу слідчих. Утім, Міністерство здоров'я держави запевняє, що причиною вибуху стало саме ДТП за участю одразу декількох автомобілів. Воно закінчилося масштабною пожежею.

A car driving against traffic on #Cairo's corniche collided with three other cars, causing the explosion, #Egypt's interior ministry said in a statement.#EgyptToday | #معهد_الاورام #المنيل pic.twitter.com/YEhVCoMquO — Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) August 5, 2019

أثار انفجار #معهد_الأورام على السيارات في الشارعpic.twitter.com/iXuY3TFACG — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) August 5, 2019

Нещодавні масштабні вибухи:

"Слуга народу" назвала кандидатів у голови комітетів Ради

Партія "Слуга народу", яка отримає більшість місць у новообраному парламенті, попередньо визначилася з головами ключових комітетів Верховної Ради. Ними, найімовірніше, стануть саме її народні обранці.

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Інші партії, які пройшли до парламенту, до слова, зможуть претендувати лише на кілька комітетів. Зокрема, на комітет з питань прав людини та новий комітет з реінтеграції.

Які комітети можуть очолити депутати від "Слуги народу"?

Гуманітарний та інформаційний комітет – Олександр Ткаченко.

Комітет з аграрної політики та земельних відносин – Микола Сольський.

Комітет з питань бюджету – Юрій Аристов.

Комітет держбудівництва, місцевого самоврядування – Андрій Клочко.

Комітет з питань екологічної політики – Олег Бондаренко.

Комітет з питань економічної політики – Дмитро Наталуха.

Комітет з питань євроінтеграції – Марія Мезенцева.

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності – Денис Монастирський.

Комітет з питань закордонних справ – Богдан Яременко.

Комітет з питань запобігання та протидії корупції – Анастасія Красносільська.

Комітет з питань інфраструктури – Владислав Криклій.

Комітет з питань науки і освіти – Сергій Бабак.

Комітет з питань нацбезпеки і оборони – Олександр Завитневич.

Комітет з питань охорони здоров'я – Михайло Радуцький.

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу – Андрій Герус.

Комітет податкової, митної та фінансової політики – Данило Гетманцев.

Комітет з питань правової політики і правосуддя – Ірина Вінідіктова.

Комітет з питань регламенту і організації роботи – Сергій Кальченко.

Комітет з питань соцполітики – Галина Третьякова.

Комітету з питань транспорту – Владислав Криклій.

Комітет з цифровізації та IT – Михайло Крячко.

"Слуга народу" пропонує об'єднати комітети податкової та митної політики і фінансової політики та банківської діяльності в один – комітет податкової, митної та фінансової політики.

Також у партії роздумують над комітетами з питань регламенту і свободи слова та інформаційної політики. Останній може очолити їх нардеп – Микита Потураєв.



Топ-5 майбутніх нардепів від "Слуги народу" / інфографіка 24 каналу

Раніше у "Слузі народу" розповіли, що висуватимуть кандидатуру підприємця та волонтера Давида Арахамії на посаду голови фракції у Верховній Раді IX скликання. Він, ймовірно, матиме також 15 заступників.



Водночас на посаду спікера Верховної Ради президентська партія висуватиме кандидатуру свого лідера – Дмитра Разумкова, а на посаду віце-спікера – Руслана Стефанчука.

Які остаточні результати виборів до Верховної Ради?Центральна виборча комісія завершила офіційний підрахунок голосів – лідирує партія "Слуга народу" із результатом 43,16%. Друге місце за кількістю голосів посідає "Опозиційна платформа – за життя" – у неї 13,05%. ВО "Батьківщина" отримала 8,18% голосів. "Європейська Солідарність" – 8,10%, "Голос" – 5,82%



Відтак, згідно з даними ЦВК, до Верховної Ради України потрапляють 254 депутати від "Слуги народу".



Скільки місць у парламенті отримають партії-переможці / Інфографіка 24 каналу

ГПУ уклала угоду з Павловським – ймовірним організатором вбивства Гандзюк

Батько вбитої активістки Віктор Гандзюк про це нічого не знав. Як з потерпілою стороною, з ним не узгоджували таких дій.

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Є інформація, що прокуратура збирається затвердити угоду з Собакою (прізвисько Павловського – 24 канал) без моєї згоди. І провести суд по ньому тишком-нишком,

– зазначив він.

Віктору Гандзюку прокуратура ніякої угоди не показувала. За його словами, інформація про Павловського для нього і його адвоката – закрита.

Особливо обурений Гандзюк тим, що правоохоронці вважають Павловського не організатором нападу на його доньку, а лише особою, яка замовчувала інформацію про злочин.

У ГПУ ж підтвердили інформацію про укладання угоди: Павловський уклав угоду зі слідством, згідно з якою йому змінили статтю з "організації вбивства" на "приховування особливо тяжкого злочину". Це значно м'якша стаття, за якою максимальне покарання – до 3 років ув'язнення.

Що відомо про Ігоря Павловського? Це колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука. Його підозрюють в організації нападу на Гандзюк. Із СІЗО, де він перебував деякий час, його випустили через "жахливий стан здоров’я". Після цього Павловський живий та здоровий на вигляд розважався на футбольному матчі. Активісти спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" опублікували фотодоказ у Facebook.

Коротко про справу вбивства Гандзюк. 31 липня минув рівно рік з дня жорстокого нападу на активістку. Її облили кислотою, пізніше від отриманих опіків вона померла. Справу розслідує СБУ під процесуальним керівництвом ГПУ. Виконавців затримали, однак замовники можуть уникнути покарання. Офіційна версія слідства: голова Херсонської облради Владислав Мангер разом з кримінальним авторитетом Олексієм Левіним замовили напад на Катерину Гандзюк, який і спричинив її смерть.

В Україні вшанували пам’ять жертв Великого терору

Внаслідок терору в Україні знищили політичну, мистецьку та наукову еліти, деформували суспільні зв'язки, зруйнували традиційні ціннісні орієнтації та поширили суспільну депресію і денаціоналізацію.

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Скільки людей стали жертвами Великого терору?

За 2 роки терору партійна верхівка арештувала 1,5 мільйона людей, 680 тисяч із них були вбиті. На території тодішньої УРСР, за оцінками істориків, засудили 198 тисяч 918 людей, з яких близько двох третин – до розстрілу. Решту відправили до в`язниць і таборів.

Як почався Великий терор?

Хвилю Великого терору, ініційовану Сталіним, пов’язують з іменем Миколи Єжова. Останній у вересні 1936 року очолив Народний комісаріат внутрішніх справ (НКВС) СРСР. Фактично Єжов прийшов до НКВС з готовим планом репресивних дій, насамперед проти діячів-опозиціонерів Сталіна.

Єжов розпочав масштабну "чистку" партійних, військових і чекістських кадрів. Суттєво розширили систему ГУЛАГу, в якій опинялися мільйони засуджених політв’язнів. Тільки навесні 1937 року внаслідок різних операцій НКВС у радянських таборах опинилося 700-800 тисяч людей.

Що таке ГУЛАГ? Російською – Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения. Це підрозділ НКВС, який керував системою виправничо-трудових (концентраційних) таборів.

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