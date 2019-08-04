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      Пожежа в Сибіру: охоплена вогнем площа тільки зростає, згоріла вже "ціла Бельгія"

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      Пожежа в Сибіру розгортається
      Пожежа в Сибіру розгортається / shansonline.ru

      У Росії надзвичайники та військові намагаються побороти масштабну пожежу в Сибіру. Лише протягом доби з 3 на 4 серпня літаки викинули на осередки займань понад 1500 тонн води, однак поки вдалося локалізувати лише десяту частину вогнищ. Тим часом загальна площа пожежі тільки зростає.

      Офіційно росіяни нарахували 500 осередків займання та понад 3 мільйони гектарів охопленої пожежею території, повідомило радіо "Ехо Москви".

      До теми: Скільки мільярдів Росія втратила через лісові пожежі

      Для гасіння пожежі залучили понад 500 осіб, однак це надзвичайно мало. Навіть допомога авіації посприяла локалізації лише десятої частини охопленої вогнем площі, причому вогонь там не загасили – лише обмежили його поширення.

      У російському МНС нарікають на місцеву владу – та, мовляв, "не змогла вжити заходів для недопущення загорянь та ліквідації їх осередків".


      Російська ДСНС намагається боротися з пожежею, але вкрай малими силами

      Найскладніша ситуація зараз – у Якутії, Іркутській області, Бурятії та Красноярському краї. Один з мешканців останнього на умовах анонімності повідомив 24 каналу, що фактично всі, кого він знає, та й він сам "живуть на валізах" і лише намагаються не панікувати.

      Сухо. Вітер. Вогнища перетворилися в пекло у лісі. І для тварин, і для людей – теж. Ходимо в масках. У будинках – задраєні вікна, двері. На порозі – сумка з документами напоготові. Раптом що – рятуватися будемо на човниках вплав Єнісеєм. Хоч він під боком,
      – розповів місцевий мешканець.

      За його ж словами, у Сибіру вже згоріло лісу на площі, більшій за "цілу Бельгію".

      Дим від пожежі в Сибіру накрив сотні міст і сіл в Росії: страшні фото і відео – у матеріалі 24 каналу.

      Що відомо про пожежі у Сибіру? Сибір палає вже із середини липня. Вогонь гасять лише там, де є загроза населеним пунктам. 90% землі, що горить, залишили горіти в надії на дощі. Мовляв, гасити недоцільно через витратність.

      Бездіяльність виправдана в Росії і законом: на тлі санкцій і скорочення темпів зростання російської економіки уряд пішов на заходи жорсткої економії і ще в 2015 році запропонував гасити лише ті пожежі, які становлять загрозу життю людей. Цим рішенням Кремля і прикриваються місцеві чиновники.

      Тим часом дим від російських згарищ дістався вже до Казахстану, американської Аляски та західного узбережжя Канади.

      Дивіться відео про пожежу в російському Сибіру:

       

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      Теги: Новини Росії Пожежа в Сибіру Надзвичайні ситуації Пожежа
      Джерело: 24 канал
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