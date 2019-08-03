Скільки мільярдів Росія втратила через лісові пожежі

Рахункова палата Росії дійшла висновку, що збиток від лісових пожеж в країні за перше півріччя 2019 року становить 2,4 мільярда російських рублів – це майже 37 мільйонів доларів США або близько 95 мільйонів гривень.

За даними відомства, за перші шість місяців 2019 року виникли 7,6 тисяч лісових пожеж. Зауважимо, що , і лісові пожежі, що охопили Сибір наприкінці липня, у цю статистику не потрапляють.

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Щодо основних причин такої ситуації у Рахунковій палаті РФ назвали:

брак фінансування,

відсутність необхідної техніки,

неукомплектованість підрозділів наземної та авіаційної охорони,

низька якість протипожежних заходів.

Також тут наголосили, що проблема лісових пожеж вимагає комплексного вирішення, аби запобігти безконтрольному поширенню пожеж і економічним і екологічним втратам.

Наслідки лісових пожеж у Росії

Тим часом, дим від пожеж у Сибріу уже дійшов до території Аляски та західного узбережжя Канади. Натомість у Росії, традиційно, шукають винних, а не гасять полум'я.