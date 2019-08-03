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      Скільки мільярдів Росія втратила через лісові пожежі

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      Росіяни підрахували суму збитку від лісових пожеж
      Росіяни підрахували суму збитку від лісових пожеж / Фото з відкритих джерел

      Рахункова палата Росії дійшла висновку, що збиток від лісових пожеж в країні за перше півріччя 2019 року становить 2,4 мільярда російських рублів – це майже 37 мільйонів доларів США або близько 95 мільйонів гривень.

      За даними відомства, за перші шість місяців 2019 року виникли 7,6 тисяч лісових пожеж. Зауважимо, що , і лісові пожежі, що охопили Сибір наприкінці липня, у цю статистику не потрапляють.

      Важливо! Дим від пожежі в Сибіру накрив сотні міст і сіл в Росії: страшні фото і відео

      Щодо основних причин такої ситуації у Рахунковій палаті РФ назвали:

      • брак фінансування,
      • відсутність необхідної техніки,
      • неукомплектованість підрозділів наземної та авіаційної охорони,
      • низька якість протипожежних заходів.

      Також тут наголосили, що проблема лісових пожеж вимагає комплексного вирішення, аби запобігти безконтрольному поширенню пожеж і економічним і екологічним втратам.

      Наслідки лісових пожеж у Росії 

      Тим часом, дим від пожеж у Сибріу уже дійшов до території Аляски та західного узбережжя Канади. Натомість у Росії, традиційно, шукають винних, а не гасять полум'я. 

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Пожежа в Сибіру Пожежа
      Джерело: 24 канал
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